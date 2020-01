Un juez federal ordena el cierre del Parque Olímpico de Río de Janeiro

"Durante los Juegos Olímpicos fue genial. Todo era hermoso", cuenta Fabio Costa, vecino local. "Yo vivía justo ahí, cruzaba la calle y disfrutaba de esta belleza. Hoy en día no queda más que todo este descuido, que fue pagado con nuestro dinero. Todo un país que nació para el deporte vio como ese sueño faraónico después quedó en nada. Es muy triste. Especialmente para la gente local".

