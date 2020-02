Con una ovación de pie, los republicanos recibieron este jueves a su líder Donald Trump, un día después de su victoria en el juicio político frente al Senado.

Portando una sonrisa triunfal y deshaciendose en halágos para sus aliados, Trump deja atrás las acusaciones de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, gracias a su absolución que se decidió bajo votación.

Sin embargo, el mandatario aprovechó para cargar contra el partido demócrata.

"La impugnación fue malvada, fue corrupta, fueron policías corruptos... Eran filtradores y mentirosos... Esto nunca debería pasarle a otro Presidente. No sé si algún otro Presidente habría sido capaz de soportarlo... Algunas personas han dicho: "no, no lo habrían hecho". Pasamos por un infierno, injustamente. No hicimos nada malo. He hecho cosas malas en mi vida, lo admito... No a propósito... He hecho las cosas mal - pero este es el resultado final", dijo trump en la conferencia ofrecida en la Casa Blanca.

El impeachment mostró la profunda fractura entre los partidos, un reflejo de la polarización polítca que sufre el país

"Estamos aquí, el Senado ha hablado en términos de cualquier castigo al presidente. Ha sido destituido para siempre, no importa lo que diga o los titulares que quiera mostrar. Está impugnado para siempre. Nunca te librarás de esa cicatriz. Y la historia siempre registrará que usted fue impugnado por socavar la seguridad de nuestro país, poner en peligro la integridad de nuestras elecciones y violar la Constitución de los Estados Unidos", dijo Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

El juicio duró tan solo dos semanas. El partido demócrata acusó a trump de haber presionado a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski para llevar a cabo una investigación judicial contra el hijo del exvicepresidente Joe biden a cambio del desembolso de una ayuda militar.

Tras la derrota, los demócratas deberán continuar la batalla en las urnas.