Homenaje a Van Morrison por sus 75 años

Gary Lightbody, de la banda Snow Patrol, ha cantado el 'Into The Mystic" de Van Morrison iniciando así el tributo online por el 75 aniversario del conocido como León de Belfast. El compositor alcanzó la fama en los años sesenta con el grupo Them. A pesa de que nunca ha encabezado las listas de éxitos, su sonido único le servido para granjearse la devoción de una multitud de seguidores.

Entre ellos está el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins que recordó la letra de 'Rave On, John Donne’: "Rave on John Donne, rave on thy Holy fool, Down through the weeks of ages, In the moss borne dark dank pools". ("Sigue delirando John Donne, sigue delirando santo tonto, a través de las semanas de las épocas, en los oscuros y húmedos estanques de musgo.")

75 artistas tocarán versiones de Van Morrison en la red para celebrar el evento. Con 40 discos de estudio publicados por el homenajeado, tienen material de sobre donde elegir.