Hace poco más de una semana, Cuba vivió una escena casi inédita. Miles de personas protagonizaron una serie de protestas en diversas localidades del país contra el Gobierno y la difícil situación que atraviesa la isla.

Como consecuencia de las manifestaciones, varias ONG defienden que unas 400 personas se encuentran desaparecidas o fueron detenidas por las autoridades. El Gobierno cubano centra sus acusaciones en el embargo impuesto por Estados Unidos como principal causa de la precariedad que atraviesan sus ciudadanos.

Euronews ha entrevistado a Norma Goicoechea Estenoz, embajadora de Cuba ante la Unión Europea.

Manu Terradillos, Euronews: ¿Cúal es la situación actual en la isla?

Norma Goicoechea Estenoz, embajadora de Cuba ante la Unión Europea: "De una total tranquilidad, de calma, de restablecimiento del orden, de lo que hacemos los cubanos, seguir construyendo, enfrentando las dificultades que tenemos objetivas, de seguir enfrentando el bloqueo, de luchando por la salud del pueblo.

De seguir trabajando para que nada ni nadie pueda afectar la seguridad, nuestra seguridad ciudadana, nuestra tranquilidad, nuestro derecho a seguir siendo los cubanos que amamos el amor, que amamos la paz, que amamos la convivencia y que ante todo estamos trabajando por la unidad de de toda la nación".

Manu Terradillos: Habla de paz y de convivencia, pero algunas ONG han hablado incluso de hasta cuatrocientas personas que se hallan desaparecidas o que han sido detenidas por manifestarse.

Norma Goicoechea Estenoz: "Bueno, yo no sé que dicen las ONG. Pero ni sé tampoco si tu viste todos los actos violentos que ocurrieron en Cuba, los disturbios que hubo el día 11, los saqueos que se hicieron a instalaciones, algunos que volcaron carros de policías, otros que apedrearon a la población, otros que apedrearon un hospital pediátrico en Matanzas, en Cárdenas, donde estaban los niños convalecientes que incluso los padres de esos niños tuvieron que salir a enfrentar a esas personas.

Dime si en un Estado de derecho, a las personas que se comportan así, y eso pasa todos los días, cuando se aplica la ley, en todo el mundo, no son personas que sencillamente tienen que ser objeto de la aplicación de las medidas, de lo que prevén las leyes.

Pero déjame decirte que en Cuba nunca nadie ha podido decir, ni las ONG, ni los mecanismos especiales de Naciones Unidas que en Cuba existen personas desaparecidas. Pido que me digan un desaparecido, alguien que no pueda documentar o que le pregunten al Estado y que el Estado no pueda responder. En Cuba no han existido tampoco personas torturadas.

Sabes de Cuba muchas veces, lamentablemente la visión que se da no es una visión objetiva. Por tanto, claro que hay personas que en estos momentos responderán ante la ley por participar en esos disturbios, como lo hace cualquier Estado donde prevalezca el Estado de derecho.

Nosotros no somos una excepción y realmente nos sentimos con toda la autoridad moral para exigir que las leyes se cumplan. Las leyes están hechas para cumplirse en cualquier estado. Los que robaron, los que entraron, los que rompieron vidrieras, rompieron teléfonos, todas esas personas necesariamente tendrán que ser objeto de un proceso judicial. Yo pienso que eso pasa en Cuba, en cualquier estado".

Manu Terradillos: Por seguir con las protestas. También se denunciarion cortes de Internet, que Internet funcionaba mucho más lento. ¿Es una medida que era necesaria?

Norma Goicoechea Estenoz: "Bueno, eso le preguntaron a mi ministro en varias oportunidades y me pregunto si las personas que ya han señalado eso también han señalado que han habido cortes de electricidad, porque tenemos problemas, porque hay problemas que son objetivos en el país. Yo no estoy en Cuba, pero mi ministro fue muy claro en su conferencia de prensa. Tu sabes cómo a través de Internet crearon esta campaña en contra de Cuba.

A mí me parece que cuando nosotros también vamos a hablar de la situación en un estado, hacerlo de una manera en que se aísla un fenómeno y no se tienen en cuenta todas las condiciones que conllevan a este, incluido el papel que han jugado a través de los medios, de las redes sociales en contra del país, a mí me parece, sabes, que también debiera verse de una manera más objetiva nuestra situación.

Pero yo no estoy en La Habana y ya no sé. Yo hablo con mi familia por WhatsApp y me comunico y nos mantenemos al habla y estamos en constante acercamiento. Y es el WhatsApp privado de mi hermana, de mi prima, de mi tío. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Pero como dijo mi canciller. Nosotros, al igual que todos los Estados, tenemos derecho a defendernos cuando se nos ataca".

Manu Terradillos: Mirando ya al futuro, ¿qué medidas va a tomar? Cuba se ha visto como, por ejemplo, ya se han abierto a, entre comillas, la importación privada de medicinas de ciertos, de ciertos bienes. Pero qué medidas plantea al país de cara al futuro para, digamos, aliviar la actual situación tanto de la gente descontenta, como del día a día de los cubanos?

Norma Goicoechea Estenoz: "Yo creo que las decisiones que va a tomar el país las dirá el Consejo de Ministros, el primer ministro del Estado. Te imaginarás que estando yo en Bruselas no puedo tener información de cuáles son las decisiones que se van a tomar.

Yo lo que creo que tú sí tienes que saber, y a mí me parece que hay un elemento importante que hay que tener en cuenta, que conllevó a la situación actual y ha sido denunciada. El gobierno de los Estados Unidos, de una manera sumamente oportunista en las condiciones en que el país ha estado enfrentando una pandemia, el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado el bloqueo con la intención de estrangular la economía nacional.

Lo ha hecho a pesar del llamado, por ejemplo, del Alto Secretario del Secretario General de las Naciones Unidas, del Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidieron que cesaran las medidas de bloqueo, las sanciones durante la pandemia. Qué ha pasado en el caso de Cuba con la Administración Trump 243 medidas adicionales, durante la pandemia, 50 medidas adicionales.

Entonces, yo creo que lo primero que el Estado seguirá haciendo seguirá luchando para que el bloqueo estadounidense, finalmente puedan tomarse medidas que ayuven a la vida de la familia cubana.

Pero claro, hay realidades objetivas, problemas objetivos que existen, que han sido reconocidos por el presidente, pero el primer ministro por mi canciller y el Estado, como siempre ha hecho, tomará medidas sobre esto. Yo creo que ha quedado clara la disposición del Estado de seguir trabajando con la población.

Ojalá las condiciones objetivas generadas por el bloqueo nos permitan poder atender más las necesidades de la población. Que tenemos problemas, los tenemos, que hay problemas objetivos que Cuba tiene que enfrentar, lo sabemos, que hay dificultades nuestras, las sabemos, las hemos reconocido y yo estoy segura, con la confianza que tengo en mi sistema, que se tomarán las medidas para seguir atendiendo esas necesidades".

Manu Terradillos: Para terminar, y hablando también como hablaba del embargo, en clave internacional, ¿qué papel cree que debería jugar la Unión Europea? ¿Cómo ve las relaciones de Cuba con la Unión Europea en el futuro?

Norma Goicoechea Estenoz: "Yo las relaciones de Cuba con la Unión Europea van bien. Nosotros seguimos trabajando sobre la base del acuerdo de diálogo político y de cooperación, un diálogo político y de cooperación que tiene cinco diálogos, incluido uno en derechos humanos, dónde nos sentamos Cuba y la Unión Europea a discutir los problemas que tenemos los unos y los otros y hacerlo con de manera abierta.

Yo creo que la Unión Europea ha trabajado mucho con Cuba en materia de cooperación. Pienso que la Unión Europea está siendo afectada por el bloqueo que aplican los Estados Unidos desde la implementación del Título III de la Ley Helms-Burton, 13 compañías de la Unión Europea han sido sometidas a procesos judiciales en los Estados Unidos.

Se impone que la Unión Europea continúe luchando contra la aplicación extraterritorial del bloqueo.

Yo pienso, además, que se impone que la Unión Europea continúe luchando contra la aplicación extraterritorial del bloqueo, que afecta tanto a ciudadanos naturales como jurídicos europeos. Creo que existe una disposición común que se ha expresado en un diálogo que tenemos sobre las medidas coercitivas unilaterales.

Creo que de conjunto, que la Unión Europea podría seguir y seguir avanzando en esta dirección, porque protege en primer lugar las relaciones con Cuba, pero protege en el mismo nivel a sus ciudadanos, a sus compañías, protege el derecho que tienen a comerciar, a realizar inversiones de manera libre, sin obstrucción, sin interferencia de terceros en un país como el mío".