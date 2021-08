No hace falta irse a África para apreciar la desigualdad de acceso que hay para conseguir vacunarse. Basta con ver las estrategias de vacunación que ha habido en estos meses en la mayoría de países desarrollados para ver que por el camino se han quedado los más invisibles, los colectivos vulnerables, como la población migrante sin documentación. Euronews hace un viaje por algunos de los países que lideran la vacunación en el mundo para ver cómo se están encargando de la población 'invisible' para las administraciones.

España

España es uno de los líderes en el ranking de vacunación mundial. Sin embargo, para la población migrante vulnerable las vacunas están llegando tarde. Pedro Campuzano Cuadrado, referente sanitario de programas estatales de Médicos del Mundo, destaca: “Llega tarde porque los colectivos vulnerables ya estaban más expuestos, es decir, deberían haber sido un grupo prioritario. Son personas que normalmente conviven mucha más gente en la misma casa, digo como media. Tienen más difícil guardar las medidas de prevención o el confinamiento o con exponerse en su lugar laboral, por ejemplo, en las mujeres en situación de prostitución. Está demostrado que en general hay una desigualdad en los resultados de salud que tiene que ver con estos indicadores de exclusión social o indicadores socioeconómicos.”

A nivel normativo no es hasta finales de junio de 2021 cuando el consejo interterritorial del sistema nacional de salud actualiza su estrategia de vacunación para hacer referencias explícitas a los determinantes socioeconómicos y a la población en exclusión o vulnerable para facilitar la vacunación.

"No es cierto que anteriormente no se haya vacunado a población vulnerable lo que pasa es que no estaba recogida en ese marco común", apunta Campuzano.

Según el referente sanitario de programas estatales de Médicos del Mundo en España se han producido dos problemáticas: "Una es la que tiene que ver con el acceso al sistema público de salud, es decir, que hay personas que pese a las nuevas normativas todavía no tienen tarjeta sanitaria ni acceso a los sistemas públicos de salud y por tanto, no figuraban en ningún registro". Otras son las propias barreras que se encuentra el individuo dependiendo del caso: "Como el idioma, muchas veces no tienen teléfono móvil o el tema de la distancia y el lugar de residencia, personas que viven en asentamientos que no saben dónde tienen que ir, a qué centro de salud y es complicado su desplazamiento", apunta Pedro Campuzano.

Para solventar el problema las ONG y las administraciones han mantenido contactos para habilitar sistemas para identificar a estas personas y para que puedan acceder a los distintos puntos de vacunación. “Para solventar esta barrera de no estar en ningún registro, en algunas comunidades se han habilitado líneas de teléfono a las que podían llamar las personas sin tarjeta sanitaria, o bien darse de alta en el registro o bien solicitar una cita. En otras sedes autonómicas las personas podían inscribirse en este registro en los centros de salud y en último lugar también las consejerías nos han solicitado a nosotros, a Médicos del Mundo y a otras entidades, listados de personas que atendemos y que querrían facilitar sus datos para estar en este registro y poder ser vacunados", indica Campuzano.

En ese sentido Médicos del Mundo ha intentado, o bien acercando los puntos de vacunación a estos espacios donde sería interesante que se vacunaran. Como, por ejemplo, en los asentamientos informales en Almería, donde están los temporeros o bien haciendo acompañamientos informales a las personas a su centro de salud o al centro de vacunación masiva.

"Aunque a lo mejor tú te inscribas en un centro de salud para que te vacunen, muchas veces el personal de un centro de salud concreto desconoce ese protocolo y pone barreras a que esa persona se pueda vacunar. Lo que hace Médicos del mundo entre otras cosas es que esas barreras que se ponen por problemas administrativos o por desconocimiento de los propios profesionales de la administración se puedan salvar", señala Pedro Campuzano.

La vacuna preferida para administrar a este tipo de población es la Janssen: “En algunos casos como es el de las personas sin hogar o que viven en asentamientos, donde es muy difícil hacer el seguimiento posterior se está poniendo más Janssen o las recomendaciones es que se reserve Janssen para esta cuestión ya que son una dosis y no requiere un seguimiento"

Francia

“Es urgente que las autoridades sanitarias liberen más recursos financieros y humanos para garantizar la vacunación de estas personas”, destaca Médicos Sin Fronteras Francia en un comunicado. Tras los anuncios del Presidente francés el 12 de julio, se produjo un fuerte aumento de la demanda de vacunas en las distintas sedes de la asociación.

Francia se ha propuesto vacunar este agosto a todos los refugiados y demandantes de asilo alojados en centros de acogida y encara ese objetivo haciendo frente al lastre de la burocracia y a la dificultad que estos presentan por el idioma y su situación precaria.

Desde el 8 de julio, MSF ha vacunado a 4.000 personas en sus instalaciones, que se reparten entre varios puntos de la capital y sus alrededores, donde también vacunan en hogares para trabajadores inmigrantes sin papeles.

Las redes sociales, como Facebook, Instagram y Tik Tok, también se utilizan como herramienta para difundir la importancia de la inmunización entre los más vulnerables, como ha hecho Cruz Roja, otra institución que se ha unido a este plan.

"Siguen existiendo muchas incertidumbres sobre el acceso a los centros de alojamiento de emergencia, los establecimientos médicos y sociales o los centros de día. Para algunas personas, ir a un cibercafé es un medio esencial para acceder a una conexión a Internet, realizar trámites en línea o cargar un teléfono: sin el "pase sanitario", esto pronto dejará de ser posible", explica Corinne Torre, jefa de misión de MSF en Francia.

“Para evitar que el despliegue del pase sanitario se convierta en una doble penalización que acentúe la exclusión y el desamparo de los más vulnerables por falta de acceso a la vacunación contra el Covid-19, es imprescindible que las autoridades sanitarias liberen nuevos recursos para incrementar las iniciativas de vacunación diseñadas específicamente para este colectivo", afirma Torre. “Hay que desarrollar una labor de sensibilización, información y orientación, acompañada de servicios de traducción cuando sea necesario, para acelerar la vacunación de las personas en situación de precariedad que deseen vacunarse y corran el riesgo de quedar al margen de las nuevas medidas sanitarias”, añade la jefa de misión de MSF en Francia.

El Gobierno francés no da cifras exactas sobre este colectivo y su cobertura de vacunación, aunque este martes anunció que en las próximas semanas los servicios médicos de las delegaciones territoriales de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) serán autorizados como centros de inmunización.

La "número dos" del Ministerio del Interior, Marlène Schiappa, ha instado a las agencias regionales de salud a "agilizar" la campaña de vacunación de los alojados en albergues de inmigrantes, así como de los solicitantes de asilo y refugiados, recurriendo para ello si es necesario a equipos móviles.

Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos está estudiando vacunar a parte de los migrantes que cruzan irregularmente la frontera sur con México, según informó este martes el diario The Washington Post.

La medida afectaría solo a los migrantes que quedan temporalmente bajo custodia de las autoridades estadounidenses y no a los que se deporta de inmediato en virtud del llamado Título 42, que pone la emergencia sanitaria como justificación para esa medida.

El Post, que cita dos fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), detalló que el Gobierno planea vacunar tanto a los migrantes que queden en libertad en Estados Unidos como a los que queden en espera de deportación.

La vacuna que el Gobierno planea administrar a los indocumentados es la de Johnson & Johnson, que tan solo requiere una dosis.

La llegada de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos está en máximos históricos y en julio cruzaron más de 210.000, récord de las últimas dos décadas en un solo mes.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, y parte de la oposición han culpado a la gestión migratoria de Biden de ser la responsable de la nueva ola de contagios del coronavirus, que está afectando especialmente a ese estado sureño.

Alemania

En Alemania una reciente encuesta realizada por el diario alemán Tagesspiegel en 15 de los 16 estados federados alemanes ha puesto de manifiesto que existen grandes deficiencias en el acceso a las vacunas para las personas sin estatus de residencia oficial.

Según la portavoz de Médicos del Mundo en Alemania, Stephanie Kirchner, desde el inicio de la campaña de vacunación, la ONG se ha centrado en el acceso a las vacunas de grupos especialmente vulnerables, entre ellos los inmigrantes indocumentados.

“Aunque en Alemania toda persona indocumentada tiene oficialmente derecho a vacunarse, a menudo no pueden ejercer este derecho”, destaca Kirchner. “Muchos tienen miedo de acudir a los centros de vacunación porque normalmente exigen un documento de identidad. Además, los centros de vacunación suelen ser de difícil acceso y hay una gran presencia de seguridad, lo que puede ser un factor disuasorio para las personas que temen ser deportadas”, apunta la portavoz de Médicos del Mundo en Alemania.

“Los inmigrantes sin estatus de residencia oficial suelen tener miedo de acudir también a las consultas médicas habituales por temor a que sus datos se transmitan a la autoridad de registro de extranjeros y, en consecuencia, sean deportados”, añade.

Aunque ha habido iniciativas individuales y regionales para facilitar el acceso a las vacunas de los inmigrantes indocumentados y otros grupos vulnerables, no existe una estrategia global. Médicos del Mundo Alemania ha tratado de ayudar a llenar este vacío realizando vacunaciones en sus centros de atención a las personas que no tienen acceso al sistema sanitario ordinario. “Actualmente estamos llevando a cabo una campaña para poner fin a la actual obligación de los servicios sociales de transmitir la información personal a la autoridad de registro de extranjeros cuando los inmigrantes indocumentados solicitan la cobertura de costes para el tratamiento médico”, indica Kirchner.

Italia

La Agencia Italiana del Medicamento (AIFA) ha publicado una directriz que deja claro que las personas sin papeles tienen derecho a las vacunas COVID-19. Sin embargo, las plataformas de reserva de vacunas en línea -gestionadas por separado por cada región italiana-en la mayoría de los casos siguen requiriendo información y documentos que no están al alcance de la mayoría de los inmigrantes indocumentados. “En algunas regiones, por ejemplo, los usuarios tienen que introducir su número de seguridad social (codice fiscale), que solo está disponible para las personas que residen regularmente” Francesca Amerio, portavoz de Médicos del Mundo EN Italia

Médicos del Mundo Italia, como parte de una coalición de ONG que aboga por el acceso a la asistencia sanitaria de los inmigrantes en Italia. Según Amerio, “la ONG ha escrito en varias ocasiones al Ministerio de Sanidad (la última carta se envió el 29 de julio) para pedir instrucciones claras para que las regiones abran sus plataformas de reserva en línea y hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta del Gobierno.“

Además de estas plataformas de reserva en línea, hay algunas iniciativas locales que pretenden llegar a los indocumentados. Por ejemplo, en Roma, la autoridad sanitaria local (ASL) ha organizado varios servicios especiales de vacunación. Médicos del Mundo Italia y otras ONG apoyan a la ASL principalmente con mediaciones interculturales. “Estas iniciativas, sin embargo, dependen de la disponibilidad de vacunas específicas”, señala Amerio que apunta que la mayoría de ellas “se basan en la vacuna de Johnson & Johnson, porque sólo requiere una dosis y, por tanto, es más fácil de administrar desde el punto de vista logístico; pero cuando se suspendió el uso de esta vacuna debido a la preocupación por sus efectos secundarios, estas iniciativas también se detuvieron en consecuencia. Además, estas iniciativas son muy esporádicas. “

En varias regiones, como Apulia, Campagnia, Sicilia y Véneto, los inmigrantes indocumentados, tanto comunitarios como no comunitarios, pueden reservar sus vacunas en línea (sin pedir números de seguridad). “Más regiones recientemente están abriendo sus plataformas de reserva en línea a esta población, entre ellas las de Friuli, Venezia, Giulia y Toscana” apunta Médicos del Mundo en Italia.

Reino Unido

Anna Miller, coordinadora de incidencia política de Médicos del Mundo en Reino Unido advierte de que “el NHS y el Gobierno del Reino Unido deben hacer más para garantizar que todos se sientan seguros de que pueden acceder a la vacuna de forma segura y sin temor a la intervención del Ministerio del Interior en el país.”

Los inmigrantes en el Reino Unido que tienen un número de NHS sí que han recibido la invitación para recibir una vacuna a través de su médico de cabecera o de la campaña nacional de vacunación, pero para los muchos inmigrantes que no tienen un número del NHS, han tenido que acceder a la vacuna a través de los centros de acogida.

Aún así “algunos siguen temiendo que se les pida una identificación, una prueba de su estatus migratorio o un comprobante de domicilio, por lo que no han optado por acceder a la vacuna”, añade Miller.

Bélgica

Según Emmy Deschuttere, portavoz de Médicos del Mundo Bélgica: “La vacunación de las personas sin hogar y de los inmigrantes sin papeles en Bélgica es gratuita y accesible en los centros de vacunación federales de todo el país y en los médicos de cabecera”. Además, los equipos móviles de sensibilización y vacunación se desplazan a los centros de personas sin hogar, a las casas ocupadas y a otros puntos conflictivos para suministrar las vacunas de Janssen de una sola vez.

Este equipo de vacunación móvil es una iniciativa de Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y Samur Social. “Médicos del Mundo también ofrece vacunas en sus proyectos en la costa belga o en la región francófona, es un miembro activo de las plataformas de consulta gubernamentales y ha desempeñado un papel estratégico en el desarrollo de las estrategias regionales y federales de vacunación de las personas sin hogar y los inmigrantes indocumentados”, apunta Deschuttere.

Suiza

En Suiza, hubo un impulso muy sincronizado entre las estructuras que se ocupan de los inmigrantes indocumentados y los servicios de salud pública. Según Médicos del Mundo en Suiza era una preocupación de los servicios de salud pública poder suministrar esta vacuna a esta población minoritaria, aunque llegara más tarde que el resto de la población (por ejemplo, personas vulnerables, grupos de menor edad…

Todas las estructuras que facilitan el acceso a la asistencia sanitaria de los inmigrantes sin papeles están en condiciones de vacunar. “Cada centro tiene su propia fórmula: por nuestra parte, trabajamos con equipos móviles de atención domiciliaria que acuden desde nuestra Maison de Santé para vacunar a los grupos interesados que hayan realizado la inscripción. Del mismo modo que intervienen otras instituciones o empresas”, apunta Antoine Morata, portavoz de Médicos del Mundo en Suiza