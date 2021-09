Las propuestas climáticas de la Comisión se debaten en la Eurocámara

Inundaciones en Bélgica y Alemania. Incendios en Grecia y España.

Según los científicos estas han sido algunas de las señales de que la crisis climática está provocando devastadores desastres naturales. Aumenta la urgencia de la Comisión Europea para intensificar sus ambiciones climáticas e impulsar su Pacto Verde.

"Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras espaldas porque si no actuamos ahora, y quiero decir inmediatamente, nuestros hijos nunca nos lo perdonarán. Si no actuamos ahora, se llegará muy pronto a un punto de no retorno. No tenemos otra opción, tenemos que actuar. Y una cosa que espero evitar es que nos quedemos paralizados por el miedo al cambio", ha reclamado el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans.

El político de Países Bajos viajó hasta Estrasburgo para defender el paquete Fit for 55 de la Comisión Europea. La Ley Climática Europea obliga a reducir las emisiones europeas en un 55% para 2030. El objetivo es que en 2050 el continente no emita más CO2 que el que puede absorber . Pero no será fácil que los Estados miembros reduzcan sus emisiones de carbono.

El bloque no se pone de acuerdo en quién debe pagar la factura. Muchos creen que deben ser las industrias más contaminantes y no los ciudadanos.

"Necesitamos acabar con los fondos públicos para los combustibles fósiles, eliminar los permisos de emisión gratuitos, reforzar la rehabilitación con energía solar y acelerar el cambio a las energías renovables", ha pedido la eurodiputada de los Verdes, Ska Keller.

"Necesitamos hablar sobre si estamos dispuestos a ayudar directamente a los consumidores para que sean más sostenibles", ha insistido el eurodiputado de S&D, Mohammed Chahim.

"Los ciudadanos empiezan a hacer preguntas. Preguntan sobre los aumentos de precios, porque son ellos los que van a pagar la factura de las ambiciones climáticas de la UE", ha apuntado la eurodiputada de CRE, Anna Zalewska.

Entre las propuestas de la Comisión se encuentra la eliminación gradual de los automóviles de gasolina y diésel para 2035, nuevos impuestos para la climatización de edificios y tasas para las emisiones marítimas y de la aviación. El aumento global en los precios de la energía durante este 2021 y que está teniendo un fuerte impacto en España abre el debate sobre el coste de la transición verde para el consumidor.Lo que alimentará multitud de debates en los próximos meses.