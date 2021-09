Bitcóin en El Salvador | Más de medio millón de usuarios en una semana

El bitcóin se está instalando rápidamente como moneda de curso legal en El Salvador. En solo una semana de circulación, ya son más de 500 000 los salvadoreños que utilizan la llamada billetera Chivo, que les permite realizar transacciones con la criptomoneda.

El Gobierno de Nayib Bukele ha sido el primer país del mundo en legalizar el bitcóin, como medio para impulsar la economía del país centroamericano. Se han instalado 200 cajeros en El Salvador y otros 50 en diferentes ciudades de Estados Unidos. ¿Pero qué piensa la población? ¿Está a favor o en contra de esta revolución monetaria?

"Si yo cobro en eso, ¿quién me lo va a cambiar?"

Para los comerciantes salvadoreños el bitcóin era hasta hace poco un gran desconocido. Se preguntaban con inquietud cómo funcionaba y cuál era su valor real. Rosa, dueña de una tienda, nos cuenta su experiencia.

"Al principio, temor no tuve, desconfianza tuve, porque ¿quién me iba a cambiar? Si yo cobraba con eso, ¿quién me iba a cambiar en efectivo? Pero pregunté y luego me explicaron quien me lo iba a cambiar y luego empecé a cobrar con bitcóin".

Su uso "va a traer ganancias", opina un barbero

Jorge García tiene una barbería. Él cree que su uso aportará beneficios al país. "La moneda tiene futuro. Creemos que con esta implementación que el Gobierno va a hacer de usarla en el país, va a subir su valor y eso va a general mayores ganancias", opina.

"Esto es una estafa que viene"

Pero el bitcóin también tiene detractores. A unos les preocupa su volatilidad. A Maribel, vendedora ambulante, lo que le preocupa es su intangibilidad.

"A_mí no me gusta eso, ni por un momento lo acepto_ -dice Maribel-. A mí me gusta que me pregunten cuánto he vendido y que saque el rollo de billetesy diga: mira, acá esta el rollo de billetes y veo mi pisto, cuanto he vendido. Esto es una estafa que viene, es un robo, no a mí eso no me gusta".

Manifestantes opuestos al presidente Bukele y a su proyecto monetario han salido a la calle, para gritar "No al bitcóin".

"La irregularidad con la que se maneja esta moneda nos lleva a una situación muy complicada, entonces nosotros estamos exigiendo la derogación de esta ley", explica un manifestante.

"Considero que lo que busca hacer Bukele apoyándose en su poder de dictador es el robo del siglo", opina otro.

Transferencias desde el extranjero sin gastos ni comisiones

Una de las ventajas que el Gobierno salvadoreño ve en la criptomoneda es la posibilidad de realizar transferencias bancarias desde el extranjero sin pagar gastos ni comisiones, teniendo en cuenta que el dinero enviado al país por la diáspora salvadoreña, instalada principalmente en Estados Unidos, representa el 22 por ciento del PIB del país.

El tiempo dirá si la revolución monetaria salvadoreña es o no una idea brillante. El primer día de ciculación legal del bitcoin en El Salvador estuvo marcado por una pérdida del 17 % de su valor frente al dólar.