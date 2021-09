¿Qué opinan los rusos de las elecciones del país?

El partido de Vladimir Putin ha vuelto a conseguir la mayoría constitucional en la Duma, la cámara baja rusa, tras el escrutinio de más del 95% de los votos. Unas elecciones en las que la mayor parte de la oposición no pudo presentarse por trabas de distinto tipo. Aunque el Kremlin se muestra satisfecho con los comicios, las opiniones en la calle son variadas.

"En unas elecciones normales era de esperar que ganara nuestra Rusia Unida. Pero en mi opinión hay muchos comunistas”, explica Elena, una mujer simpatizante del partido de Vladimir Putin mientras espera en una estación de autobús.

"Este es, en mi opinión, el resultado esperado. Me parece que esto corresponde a la posición de la mayoría de la población, esta es mi impresión”, afirma Irina.

Para Aleksey, sin embargo, las elecciones no han sido un ejemplo de juego limpio: "El caos es total. Hubo tantas violaciones en los colegios electorales, que Internet lo pregonó. No creía que Rusia Unida fuera a ganar en absoluto. Si el Lejano Oriente es para los comunistas, ¿qué pasa aquí? ¿Es al revés? No sé cómo ha ocurrido".

"No esperaba un resultado diferente. Porque este resultado no ha cambiado en los últimos 25 años, y se está haciendo todo lo posible para que no cambie. Realmente no lo apruebo, quería unas elecciones más competitivas en nuestro país", cuenta otra chica que ha preferido no dar su nombre.