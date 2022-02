La lista de las nominaciones de los Premios Óscar 2022

La Academia de Hollywood ha anunciado este martes los nominados a los Óscar y como novedad, esta edición fijó una lista de diez películas candidatas a mejor película, en lugar de la cantidad variable que venía ocupando las últimas ediciones.

La pareja española más famosa del mundo logra hacer realidad las proyecciones de las quinielas, aunque por trabajos muy diferentes: Penélope Cruz por "Madres Paralelas" y Javier Bardem por "Being the Ricardos". La película "The Power of the Dog", de la cineasta Jane Campion, lidera con 12 candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los Óscar.

Nominados a la mejor película:

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Nominados a mejor director o directora

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Kenneth Branagh, “Belfast”

Jane Campion, “The Power of the Dog”

Steven Spielberg, “West Side Story”

Ryûsuke Hamaguchi, “Drive My Car.”

Nominadas a mejor actriz:

Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman, “The Lost Daughter”

Penélope Cruz, “Madres Paralelas"

Nicole Kidman, “Being the Ricardos”

Kristen Stewart, “Spencer.”

Nominados a mejor actor:

Will Smith, “King Richard”

Javier Bardem, “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”

Andrew Garfield, “Tick, Tick, Boom!”

Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”

Nominadas a mejor actriz de reparto:

Jessie Buckley, “The Lost Daughter”

Ariana DeBose, “West Side Story”

Judi Dench, “Belfast”

Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”

Aunjanue Ellis, “King Richard”

Nominados a mejor actor de reparto:

Ciarán Hinds, “Belfast”

Troy Kotsur, “CODA”

Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”

Jesse Plemons, “The Power of the Dog”

J.K. Simmons, “Being the Ricardos”

Nominadas a mejor película de animación:

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya and the Last Dragon

Penélope Cruz y Javier Bardem en la carrera por la estatuilla dorada

Javier Bardem y Penélope Cruz. AP vía Arthur Mola / 2018 Invision

Esta es la cuarta nominación al Óscar para la española, que lo ganó en 2009 por "Vicky Cristina Barcelona" y ya aspiró al premio por un trabajo en español con "Volver" (2007), a lo que se sumó su candidatura por "Nine" (2010).

El idioma no ha sido una barrera para que Cruz haya recibido el aplauso internacional. Su papel, de una madre soltera que quiere abrir la fosa común en la que enterraron a su familia durante la Guerra Civil, la ha llevado a ganar la Copa Volpi del Festival de Venecia y el premio a la mejor actriz según la Asociación de Críticos de Los Ángeles.

Esa misma agrupación ha laureado a "Madres Paralelas" con el galardón a la mejor banda sonora, compuesta por Alberto Iglesias, quien también logra la nominación en dicha categoría en los Óscar.

En el caso de Bardem, que ya tiene una estatuilla dorada por "No Country for Old Men" (2008) y sendas nominaciones por "Before Night Falls" (2001) y "Biutiful" (2011), sus opciones de estar presente en los Óscar se hicieron realidad.