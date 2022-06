Miles de migrantes de la última caravana que está atravesando México intentan lograr como sea un salvoconducto para poder cruzar el país y llegar a la frontera norte de forma legal. El documento, llamado Forma Migratoria Múltiple, solo es un pequeño papel, pero con un valor precioso para estar personas.

"Este documento tiene un valor de 30 días. Cuando los detenga migración en el autobús donde van, les entregan una copia y les dicen: 'este es mi documento original. No te lo puedo entregar'. ¿Por qué? Porque me lo rompes y me piden dinero", explica a los migrantes Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), que acompaña a la caravana.

La oficina migratoria de Huixtla, en Chiapas, quedó colapsada este miércoles por la avalancha de personas que trataban de lograr el permiso.

"Nosotros lo que queremos es nuestra visa para irnos. Y si no nos dan visa, entonces que nos den un papel que nos garantice que no nos va a parar migración, que no nos van a deportar, que no nos van a devolver", pide una migrante venezolana.

Todo esto ocurre mientras gobernantes de toda Latinoamérica se encuentran en la Cumbre de la Américas, que en esta ocasión se celebra en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Miles quieren seguir su camino hacia la frontera norte con o sin salvoconducto

Algunos integrantes de la caravana buscan otras oficinas migratorias, en otras localidades, donde obtener el papel. Otros muchos, unos 5 000 según Villagrán, tienen la intención de seguir adelante con visa o sin ella.

"Que lo escuche bien Joe Biden, que lo escuche Andrés Manuel López Obrador, que lo escuche Nicolás Maduro, que lo escuche Daniel Ortega, que lo escuche Díaz-Canel, nos vamos a la frontera norte, compañeros, con tarjetas, sin tarjetas, con autobuses, sin autobuses, como quieren, vamos a llegar a la frontera norte", clama el activista ante la multitud.

Flujo migratorio récord hacia Estados Unidos

Esta última caravana, que partió el lunes con unas 15 000 personas de 20 países refleja un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos. El Gobierno mexicano ha constatado un aumento del 89 % interanual, con más de 77 000 personas entre enero y marzo.

Llama la atención, en particular, el incremento en el número de venezolanos, debido a la exigencia de visado que les ha impuesto México, trasladándolos del circuito legal, pues antes entraban como turistas, al de los migrantes sin papeles.