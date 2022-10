La movilización parcial anunciada por Vladímir Putin lo cambió todo. Así lo explican los ciudadanos rusos recién llegados a Estambul que huyen de la llamada a las filas del presidente.

Turquía, que ha mantenido los enlaces aéreos con Rusia mientras otros países bloqueaban los vuelos y no impone restricciones de visado a los visitantes rusos, se ha convertido en un lugar popular para quienes viajan en busca de un lugar seguro.

Este es el caso del youtuber ruso Niki Proshin, de 28 años que recientemente ha tenido que abondonar en San Petersburgo:

"Las personas que apoyaban esta guerra han enopezado a decir que no entienden el motivo de este conflicto. En el pasado, estos no querían ver lo que estaba sucediendo y seguramente,ahora se han dado cuenta de que no quieren perder a sus amigos, maridos, hermanos o a ellos mismos en esta guerra inútil. Esto no es sólo mi opinión personal, es lo que oigo en las redes y en los grupos de telegram rusos".

Desde su llegada a Estambul, Maxim Bocharov, fuerte retractor del Kremlin, acude a las manifestaciones diarias frente al consuldado ruso para mostrar su apoyo a Ucrania.

"Decidí abandonar Rusia porque nunca lucharé contra el pueblo ucraniano. Me gustaría decir que todos estos meses de guerra he apoyado a Ucrania. Fui a las marchas de protesta en Moscú. No me callé, me pronuncié en Internet y hablé en la vida real", dice Bocharov.

El activista afirma: "Incluso hice algunas donaciones al ejército ucraniano, pero esta movilización fue la gota que colmó el vaso para mí. Nunca iré a la guerra contra Ucrania. Quiero decir a los ucranianos que no todos los rusos son zombis con el cerebro lavado".

Eva Rapoport es coordinadora de El Arca en Estambul, una organización dedicada a apoyar a aquellos que huyen de Rusia y cuyo trabajo no para de crecer.

Rapoport explica: "Obviamente tenemos más trabajo que hacer y ahora hay más peticiones. Estamos alquilando nuevos apartamentos para convivir. Hemos alquilado uno nuevo en Estambul y también tenemos algunos voluntarios que ahora dirigen refugios temporales en dos ciudades diferentes de Kazajstán. E incluso estamos planteando abrir otro refugio en Serbia". "Nadie quiere quedarse a morir por Putin", concluye la coordinadora.

La huída de rusos a Finlandia, Georgia y ahora a Turquía son prueba de que, por el momento, el final de este éxodo aún está lejos