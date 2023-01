La Cámara Baja de Estados Unidos decidió este jueves, con la oposición de toda la minoría demócrata, aplazar hasta el mediodía del viernes (17.00 GMT) la decimosegunda votación para elegir a su nuevo presidente.

"Al no haber recibido ningún candidato la mayoría de los votos emitidos, no se ha elegido presidente", decía la secretaria de la Cámra, Cheryl Johnson, tras el undécimo intento fallido del republicano Kevin McCarthy de salir elegido, al no lograr los apoyos necesarios en su propio partido, que ostenta la mayoría.

Un crítico de McCarthy, el congresista Matt Gaetz, de Florida, votó en dos rondas por Donald Trump, una señal simbólica pero clara de la división en el seno del Partido Republicano.

El candidato demócrata Hakeem Jeffries recibió 212 votos, lejos de los 218 requeridos para reemplazar a la democrata Nancy Pelosi en el cargo, que es la tercera autoridad de Estados Unidos

Los republicanos ganaron de manera muy ajustada la votación, para aplazar la sesión de la Cámara Baja, ya que todos los demócratas se opusieron vehementemente. Los aliados de McCarthy ganaron, así, tiempo para tratar de convencer a sus detractores de aceptar un acuerdo.