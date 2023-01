Meloni propone un día festivo nacional por la detención de Messina

La Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, acudió a Palermo para felicitar personalmente a las fuerzas policiales. Meloni ha propuesto que el 16 de enero se convierta en un día nacional dedicado a quienes luchan contra el crimen organizado, uno de los principales problemas del país. "No hemos ganado la guerra", dijo, "pero esta batalla era fundamental ganarla".

Matteo Messina llevaba un año acudiendo al hospital de La Maddalena, en Palermo, a tratarse un cáncer. Lo hacía bajo la identidad de Andra Bonafede, de 59 años. No la usó cuando este lunes los Carabinieri acudieron a la clínica a detenerle. Se dio por vencido tras 30 años huyendo de la justicia.

Le esperaba un amplio contingente policial que rodeó la clínica, también por seguridad de sus pacientes, y lo detuvo cuando iba a entrar sin que este opusiera resistencia, explicó el fiscal de Palermo, Maurizio De Lucia, en una rueda de prensa. Tras ser detenido, Messina Denaro, con abrigo de piel marrón, gorro y un reloj valorado en 35.000 euros, era introducido en un furgón policial.

El comandante de los Carabinieri, Pasquale Angelosanto, refirió que las investigaciones han implicado "muchos años", pero en "el último periodo" la atención se centró en el estado de salud del "capo de capos", porque se sabía que estaba enfermo.

Policía y Carabinieri han trabajado sin descanso los últimos días para dar con la fecha exacta en que el prófugo acudiría a la clínica, y finalmente lo han logrado.Sin embargo, sorprende que Messina fuera encontrado tan cerca de casa siendo el criminal más buscado del país, a la fuga desde 1993 y con más de 50 asesinatos a sus espaldas. Quizá por ese motivo el fiscal De Lucia aseguró que las pesquisas se centran ahora en "las actuales protecciones de las que ha gozado" en su larga clandestinidad. Porque, avisó: "La mafia no ha sido derrotada, el error más grave sería pensarlo".

Junto a Messina él fue arrestado su conductor, Giovanni Luppino, "un sujeto desconocido", algo obvio si se tiene en cuenta que lo último que quería era llamar la atención.

No había imágenes del hombre más buscado de Italia. Sí un retrato robot que, según los Carabinieri, era muy parecido. El oficial Alberto Arcidiacono afirmó que el criminal "no fingió ser otra persona" porque "solo mirándolo había poco que verificar", dado su gran parecido con los retratos robot que se hicieron de él.

**Conocido como "U Seccu" (el seco, en siciliano, debido a su complexión delgada), se sabe que leía muchísimo, era sagaz y en su juventud se consideraba un buen estudiante.**Así lo reveló en una carta recogida en el libro "L'invisibile" (2012): "Me arrepiento de algunas cosas en mi vida y una es no haber estudiado. Fue uno de los grandes errores de mi vida. Mi mayor rabia es que era un buen estudiante, pero me distraje con otras cosas", escribía en la misiva interceptada en 2015 por la policía.