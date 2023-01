Oleksandra Vakulina, Euronews: Nos acercamos al 24 de febrero, la fecha que marcaría un año desde la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Polonia ha estado en primera línea en muchos aspectos durante este año. Quiero preguntarle, ¿cómo ha cambiado Polonia durante este año?

Andrzej Duda, presidente de Polonia:

"Polonia ha cambiado mucho. Los polacos condujeron espontáneamente hasta la frontera, abrieron sus casas, llegaron en sus coches, acogieron a refugiados, que huían de la guerra, que se habían refugiado en Polonia. Cada vez que estoy en Ucrania, cada vez que me encuentro con defensores de Ucrania, soldados, comandantes, cada vez les digo: escuchen, luchen con calma, defiendan el Estado, luchen contra la agresión rusa. Vuestras esposas, hijos, madres, hermanas que han venido a Polonia, están a salvo. Hoy, el idioma ucraniano se puede oir en todas partes en Polonia, en todas las instituciones públicas, en todas las tiendas, en el tranvía, en el autobús, en la calle, en todas partes. Esta es nuestra realidad hoy. Vivimos juntos, nos sentimos bien juntos. Somos, se podría decir, dos naciones amigas o incluso hermanas. Y para nosotros, en materia de seguridad militar, es una gran demostración, no solo para nosotros como sociedad, sino para el mundo entero, de que la independencia, la libertad, no están garantizadas, que la independencia se puede perder como resultado de una agresión. Un país libre, soberano e independiente ha sido atacado brutalmente; el brutal invasor ruso destruye casas, dispara misiles contra civiles, mata gente. Esto es un gran shock para el mundo. Para nosotros, supone una mayor movilización para fortalecer nuestra seguridad".

¿Cree que estos llamamientos a una seguridad más fuerte se reforzarán después de que usted hable aquí en Davos y después de que este mensaje se escuche fuerte aquí en el Foro Económico Mundial?

Andrzej Duda, presidente de Polonia:

"La verdad es que este foro económico, que siempre ha tenido este tipo de perfil más económico, hoy está muy dominado por los temas de seguridad. Por supuesto, esta seguridad también se observa no solo a través de un prisma militar, puramente militar. Así, hablamos sobre el hecho de que Ucrania necesita apoyo, y que es esencial enviar ayuda armamentística a Ucrania todo el tiempo para que pueda defenderse de la agresión rusa. Por eso hablamos tanto durante el foro de la iniciativa polaca de enviar tanques Leopard a Ucrania, para que, como parte de la ayuda aliada de varios países, pudiéramos reunir estos tanques Leopard y crear al menos una brigada blindada para Ucrania. También estamos hablando de seguridad energética, estamos hablando de la independencia energética de Europa, y estamos hablando del hecho de que la política rusa, como ahora todos vemos, fue diseñada brutalmente y dirigida a dominar Europa, de ahí Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Esta es también la razón de nuestras protestas polacas contra Nord Stream, ya que vemos en él un camino hacia la hegemonía rusa en el mercado energético europeo, en términos de gas. Llevamos años diversificando el suministro de gas a Polonia porque vimos el peligro. Desafortunadamente, nuestras advertencias fueron ignoradas. Por eso hoy estamos hablando en Davos de construir la seguridad energética, con la cabeza alta, porque llevamos haciéndolo mucho tiempo".

Polonia hizo muchas advertencias en el pasado en lo que respecta a la seguridad energética, a la dependencia económica y a toda la situación de seguridad. ¿Cómo cree que la guerra en Ucrania ha cambiado la dinámica de seguridad geopolítica de Europa para Polonia y los países de Europa del Este?

Andrzej Duda, presidente de Polonia:

"En primer lugar, algo que sin duda sorprendió a Putin y a los agresores rusos. La unidad, la unidad de la Unión Europea, la unidad de la OTAN. Algo que no ha estado tan claramente presente hasta ahora, porque los rusos no encontraron tal unidad ni en 2008, cuando atacaron Georgia, ni en 2014, cuando atacaron Ucrania por primera vez. Ahora han chocado con un muro de unidad del lado europeo y de la Alianza del Atlántico Norte. En segundo lugar, esta guerra también ha demostrado que realmente hoy no hay seguridad sin unos estrechos lazos euroatlánticos o transatlánticos, que Estados Unidos juega un papel muy importante cuando se trata de construir esta seguridad europea. Hoy, esta ayuda de Estados Unidos a Ucrania es la más grande. Estoy muy orgulloso como presidente de Polonia, porque estamos en una posición absolutamente líder en lo que respecta a esta ayuda militar a Ucrania. Para esta ayuda militar ya hemos gastado más de 2 300 millones de dólares. Para nosotros es un gasto enorme y un sacrificio enorme, pero sabemos que estamos haciendo esto para construir la seguridad de nuestra parte de Europa, y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo".

Hemos visto que la UE no se ha expandido mucho en los últimos años. ¿Es esto también algo que habría que replantearse, incluida Ucrania, incluida Moldavia y otros países de Europa que podrían unirse al bloque?

Andrzej Duda, presidente de Polonia:

"Nosotros, los polacos, estamos a favor de una política de puertas abiertas tanto en la Unión Europea como en la OTAN. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque nosotros mismos alguna vez experimentamos esta política. Si somos partidarios de la democracia, en el mejor sentido de la palabra, entonces son las naciones las que tienen derecho a decidir a dónde pertenecen. Son las naciones las que tienen derecho a decidir en qué dirección quieren que vayan sus Estados, en qué dirección quieren que vayan sus regímenes. Si los ucranianos, nuestros vecinos, quieren pertenecer a la Unión Europea, si quieren pertenecer a la OTAN, si lo mismo es cierto para el pueblo de Moldavia, si lo mismo ocurre con el pueblo de Georgia, tienen derecho a hacerlo. Esta guerra demuestra que eso es lo que Putin no acepta. Esto es exactamente lo que Putin, con su carácter autoritario y con su voluntad de esclavizar a otras naciones y a su propia sociedad, está tratando de quitarles a los ucranianos esta oportunidad, quitarles la libertad, quitarles la oportunidad de pertenecer a Occidente, a la OTAN, a la Unión Europea. Nunca podremos estar de acuerdo con esto. Hoy, Volodímir Zelenski espera pasos concretos de la OTAN".

Después de casi ochenta años de paz en Europa, la guerra vuelve al continente. En el panorama general, ¿cómo pueden las generaciones actuales evitar que se repitan las tragedias del pasado? Desde el punto de vista de Polonia.

Andrzej Duda, presidente de Polonia:

"En primer lugar, Rusia debe ser detenida. Es por eso que hoy nosotros, como mundo libre, debemos apoyar a Ucrania con todas nuestras fuerzas, incluso apoyándola militarmente. Pero, por otro lado, los crímenes de guerra deben ser castigados. El mundo entero debe ver que no dejamos de lado los crímenes cometidos por los rusos en Ucrania. Que los autores de los delitos deben ser penalmente responsables. Fue Rusia la que invadió Ucrania sin ningún motivo. Y el castigo que debe sufrir por ello debe ser absolutamente severo".