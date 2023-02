Guerra en Ucrania: "Las guerras terminan en el campo de batalla"

Un año después de la invasión rusa de Ucrania, la guerra ha cambiado mucho a Europa. Para saber más sobre como ha cambiado la estructura geopolítica europea tras la agresión de Putin, hablamos con Ivan Krastev, politólogo y escritor, sobre las

¿Cómo ha cambiado la guerra a Europa?

El aspecto más importante que la guerra ha cambiado en Europa es que básicamente obligó al continente a ver el mundo con otros ojos. En cierto modo, Europa veía su viejo continente como una posguerra. La idea de que ya no es posible una gran guerra en Europa estaba en la base de la forma en que Europa se veía a sí misma en el mundo. Y esto ya no es cierto.

¿Qué significa esto en la realidad y en la geopolítica?

Cuando empezó la guerra, los europeos se vieron obligados a revisar algunas de sus principales políticas. Una de ellas era que la interdependencia económica significa automáticamente que no hay guerra, que si comercias mucho con alguien, nunca vas a luchar contra él. Resultó que eso ya no era cierto. En segundo lugar, los europeos habíamos conseguido convencernos de que el poder militar no importaba. Y luego descubrimos que no importa cuando no lo tienes, pero que en realidad importa. Y esto cambió todo, desde los presupuestos militares, hasta la forma en que funciona la economía, de modo que en un período de un año, básicamente tenemos unos presupuestos militares totalmente diferentes. Ya no estamos recibiendo gas y petróleo ruso. Es un cambio radical.

Lo que vemos ahora en Ucrania, ¿es una guerra de civilizaciones o una guerra tradicional por el territorio?

Es una guerra de identidades. Y es una guerra de identidad porque se declaró así. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, la guerra comenzó con el ensayo que el propio presidente Putin escribió en el verano de 2021 cuando dijo que rusos y ucranianos son el mismo pueblo. E invadió Ucrania con la idea de que los rusos y los ucranianos son el mismo pueblo. Y los ucranianos se resisten a decirle que los ucranianos y los rusos no son el mismo pueblo.

¿Y qué opina del argumento de Rusia de que la orientación occidental de Ucrania suponía un peligro para ellos?

Rusia podría tener un argumento legítimo cuando se trata de que también tiene sus intereses de seguridad. Puede argumentar básicamente dónde deben estar las bases militares o no. Pero el problema es que lo que Rusia insistía y decía era en que Ucrania no tiene derecho a ser parte de Occidente. El problema es quién da a Rusia el derecho a decir a los ucranianos cómo deben definir su propia identidad política. Rusia es un poderoso Estado nuclear. Y Ucrania era un Estado pequeño a ojos de Rusia, un Estado que básicamente decidió renunciar a sus armas nucleares al final de la Guerra Fría. Así que creer que Ucrania era una amenaza importante para Rusia, es un poco, digámoslo así: exagerado.

¿Cómo ve la reacción de la Unión Europea ante esta guerra?

Cuando empezó la guerra, fue un shock. Y creo que fue exactamente la conmoción del mundo que nadie esperaba lo que empujó a la Unión Europea a hacer cosas que básicamente los líderes europeos no estaban preparados para hacer justo la semana anterior. Así que, desde este punto de vista, fue la conmoción, la guerra, lo que también explica en gran medida la unidad europea en las primeras semanas. También explica por qué la opinión pública europea, que por lo demás no estaba preparada para esta guerra, reaccionó de repente de un modo muy distinto al que al menos el Presidente Putin esperaba que reaccionara.

La Unión Europea ha decidido financiar envíos de armas a Ucrania. Están aceptando a millones de ucranianos. Intentan aislar económicamente a Rusia. ¿Es este el camino correcto?

Para ser sinceros, ¿cuáles eran las opciones que tenían los europeos? En primer lugar, se habla de escalada. Normalmente, no les das armas porque crees que si no lo haces, los rusos no van a escalar por su cuenta. El nivel de destrucción de Ucrania por los bombardeos rusos está al nivel de 1941, 1942. Así que, desde este punto de vista, las preguntas a las que se enfrentaban los europeos eran: ¿debemos ser responsables de la ocupación rusa de Ucrania o vamos a dar a los ucranianos lo que nos piden? Lo que la gente hace o deja de hacer depende mucho de cómo se vea el campo de batalla. Al principio de la guerra, muy pocos europeos creían que Ucrania podía resistir y que Ucrania podía ganar. En el momento en que esto cambió, los europeos estuvieron mucho más dispuestos a dar a los ucranianos armas que de otro modo no estaban dispuestos a dar.

Hablando de escalada. ¿Cree que es posible que la OTAN se una a estos combates con soldados, por ejemplo, en suelo ucraniano?

No creo que ni la opinión pública ni los líderes occidentales estén dispuestos a ello. Y en segundo lugar, que la OTAN se una a la guerra significa básicamente la Tercera Guerra Mundial. Y creo que tanto por parte rusa como por parte de la OTAN, está muy claro que esto no es una opción. Y no olvidemos que, en su historia, estadounidenses y rusos nunca han luchado directamente entre sí.

Hablemos de Europa Central. Tenemos algunas respuestas muy fuertes de Polonia, de los países bálticos y otro enfoque de Hungría, ¿cómo está afectando esta guerra al futuro de la cooperación centroeuropea?

Fue una guerra que para muchos europeos del Este, en particular para los bálticos y los polacos, se convirtió en su propia guerra. Y hubo sondeos de opinión, que he estado estudiando, que muestran que la principal diferencia entre el Este y el Oeste es que el Este teme la ocupación, el Oeste teme la guerra nuclear. Pero como resultado de esta guerra, básicamente el Grupo de Visegrado ya no existe. Los cuatro de Visegrado se convirtieron, para ser honestos, en dos más uno más uno. Por un lado está Polonia, que se preocupa de su propia seguridad existencial. Y puedes ver que no se trata solo de la posición del gobierno, sino de la oposición, de toda la sociedad. Básicamente, la posición del gobierno húngaro era: no es mi circo, no son mis monos. No queremos hacer nada con esto. Y bueno, apoyaron la mayoría de las sanciones. Al final, dejaron muy claro que no apoyan la política común.

¿Cómo y cuándo cree que podría terminar la guerra?

Las guerras terminan en el campo de batalla. Y hoy en día, sabemos muy bien que la guerra muy raramente acaba con tratados de paz. Esto es lo que aprendimos tras el final de la Guerra Fría, que la mayoría de ellas terminan básicamente con un cierto tipo de agotamiento y cierto tipo de negociaciones; pero no terminan con el tratado de paz. Desde este punto de vista, no sé cuándo va a terminar y cómo va a terminar, pero sé algo muy importante: que tanto en el lado europeo como en el americano, el problema es que la guerra debe terminar de manera que no tengamos miedo de que vaya a empezar de nuevo en cinco o seis o siete años, de la misma forma en que terminó y empezó tras la anexión de Crimea por parte de Rusia.

La UE ha prometido a Ucrania la plena adhesión. ¿Cree que esta promesa es realista o fue un error?

No es realista, pero si me hubieras preguntado hace un año si eran realistas muchas de las políticas que han tenido lugar este año, yo te hubiera contestado también que no. La UE ya está tan implicada en Ucrania que creer que las relaciones van a volver a ser como antes tampoco es realista. Así que vamos a tener algo nuevo. Y como resultado de ello, Ucrania va a ser diferente, la Unión Europea va a ser diferente.