La reunión anual de Davos de este año marca la mayor reunión pospandémica de los líderes mundiales. Fue hace tres años cuando, en enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública internacional. Y a pesar de los muchos esfuerzos por aprender de la pandemia durante estos tres años y de que algunos líderes mundiales han declarado su final, todavía representa un gran riesgo y no parece que haya terminado. Durante esta sesión evaluaremos el estado de la pandemia, el aumento de casos a nivel global, así como las consecuencias e impacto en los sistemas de salud a nivel mundial.

Oleksandra Vakulina, Euronews: Michelle, me gustaría empezar con usted. Veamos el escenario e intentemos evaluar el estado actual de la pandemia a nivel mundial y los riesgos de estas afirmaciones bastante prematuras de que la pandemia ha terminado.

Michelle Williams, decana de la facultad de Harvard Chan School of Public Health:

"Los avances en la terapia y las vacunas nos han permitido reabrir nuestra sociedad. Y creo que parte del entusiasmo proviene del hecho de que podemos tener reuniones como esta nuevamente después de un largo período de interrupción. Estableciendo el contexto, todavía en Estados Unidos tenemos 526 muertes al año, al día, al día, perdón, por día, por COVID. Y eso es desde noviembre, octubre, donde estábamos en las 400. Ahora, lo que es muy decepcionante es que nueve de cada diez de esas muertes podrían evitarse si nos pusiéramos nuestras vacunas y refuerzos, y siguiéramos los otros aspectos de comportamiento: ventilación, uso de mascarillas cuando sea necesario, distancia, etc".

Oleksandra Vakulina, Euronews: Evaluemos los resultados de la alianza para la entrega de vacunas contra la COVID-19, porque esta es la iniciativa de GAVI, la Alianza de Vacunas, UNICEF y la OMS, para apoyar y acelerar la entrega de vacunas en países de ingresos bajos y medios. Es un tema muy importante. Intentemos ver dónde estamos con este programa, Seth.

Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas:

_"_Hicimos nuestra primera dosis en el mundo en desarrollo 39 días después de que se hiciera la primera dosis en un país rico. Por supuesto, debía ser el mismo día. Pero eso ya es un récord. Y lo que pudimos hacer entonces fue llevar dosis al mundo en desarrollo. No fue sobre ruedas. No salió bien. Pero, en el primer año, habíamos fijado una meta conjunta de 950 millones de dosis, porque eso es lo que pensamos que podríamos conseguir para los países de ingresos bajos y medios. Y terminamos con alrededor de 930 millones de dosis".

Oleksandra Vakulina, Euronews: Voy a ir con Stéphane Bancel. Hablemos del desarrollo de vacunas, porque hemos escuchado cómo ocurrió con la COVID-19 a partir de 2022 y lo extraordinario que fue el proceso en términos de velocidad. ¿Cómo va el desarrollo, la adopción y el aumento de las vacunas cuando se trata de diferentes variantes y subvariantes?

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna:

"Tuvimos muchas restricciones a la exportación durante la pandemia, lo cual fue muy doloroso por razones obvias, incluso de países que dijeron que no limitarían las exportaciones. Lo hicieron. Y estamos muy entusiasmados ahora que estamos construyendo una fábrica en Canadá. Empezamos a construir en otoño. Estamos construyendo una fábrica en Australia. Vamos a poner en marcha una fábrica este trimestre en el Reino Unido y también vamos a empezar a construir una fábrica en Kenia. Estamos hablando con un par de países más, porque realmente me gustaría que todos los continentes tuvieran capacidad de ARN mensajero, porque lo sorprendente del ARNm es que puedes usar la misma instalación, la misma planta, las mismas máquinas, para hacer cualquier vacuna".

Oleksandra Vakulina, Euronews: María, quiero hablar de algo un poco diferente con usted, porque la pandemia de COVID-19 también ilustró las dificultades y los riesgos de la negación de la ciencia. Y tres años después, todavía hay mucho de eso. Y este es un tema muy importante, la importancia de la ciencia. Y sé que le apasiona. ¿Cómo ve la situación ahora? ¿Ha mejorado o no?

María Leptin, presidenta del Consejo Europeo de Investigación:

"Ojalá hubiera mejorado. Me apasiona la ciencia y es una pregunta interesante. Quizás de manera interesante, dos de los países que tuvieron más éxito en obtener una buena cobertura de vacunación no se basaron en absoluto en lograr que sus ciudadanos trataran de comprender la ciencia. Uno es Bután, donde tuvieron mucho éxito en la preparación de una campaña y estuvieron involucrados. Eran sensibles a las necesidades del país, a las necesidades de los ciudadanos, involucrando e informando a los establecimientos religiosos y, de hecho, usándolos para encontrar el momento y la fecha adecuados. Y obtuvieron una cobertura fantástica. No explicaron ninguna ciencia. El otro ejemplo que conozco es Portugal, donde la campaña se entregó a un general retirado del Ejército. Y el general simplemente trató al país como a sus tropas y reunió a las tropas. La declaró como una guerra en la que el país iba a luchar con pasión patriótica, iban a luchar juntos. ¡Y estuvieron en lo más alto! Creo que fueron líderes en Europa, o incluso en el mundo. El problema es que muchos ciudadanos no entienden la duda como parte del método científico. Y si digo hoy, 'esta es mi mejor hipótesis', y alguien dice mañana, 'no hiciste bien ese experimento'. ¡Somos así! Así que tenemos que profundizar en la educación de los ciudadanos sobre el método científico si queremos una mayor confianza en la ciencia. Y la mala noticia es, ¿quién va a hacerlo? No vamos a ser nosotros porque somos de quienes desconfían".

Oleksandra Vakulina, Euronews: Bueno, ampliemos esto. Es un tema muy importante cuando se trata de la desconfianza en la ciencia. Y quiero dirigirme a todos ustedes. Si no depende de ustedes, ¿quién puede hacerlo mejor? ¿Y cómo podemos hacerlo de una forma más organizada para obtener mejores resultados al final?

Michelle Williams, decana de la facultad de Harvard Chan School of Public Health:

"Lo que hay que hacer, si realmente estás interesado en comunicar información que motive a las personas a cambiar su comportamiento, es tomar el enfoque de reunirte con ellas, explicarles y presentarles la información de manera que adopten el comportamiento deseable y se sientan bien al respecto. Y tal vez ese fue el ingrediente secreto de lo que sucedió en Portugal y Bután".

Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas:

"Lo que no se ha mencionado es la intencionalidad, la politización del proceso. También hubo ataques. Había bots en las redes sociales que publicaban información errónea en ambos lados. Y por último, y esto es lo que es completamente diferente, hoy un rumor corre literalmente a la velocidad de la luz".

Oleksandra Vakulina, Euronews: Ahora veamos lo que acaba de mencionar Michelle. Hablemos un poco más sobre la gobernanza de la salud, porque a fin de cuentas, este es el panorama general que tiene muchos elementos. Creo que nadie en esta sala puede negar la importancia de la gobernanza de la salud y, sin embargo, no es perfecta. ¿Cuáles son los próximos pasos y elementos necesarios para mejorarla tanto como sea posible?

Michelle Williams, decana de la facultad de Harvard Chan School of Public Health:

"Tiene que haber un cambio de mentalidad en lo que significa participar en acuerdos multilaterales sobre temas de salud global. Y tiene que haber mejoras reales en las infraestructuras, las finanzas y la mano de obra. Y eso requerirá liderazgo y un verdadero compromiso multilateral".

Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas:

"Cuando formamos COVAX tuvimos que implementar alrededor de 50 innovaciones, cosas como indemnización y responsabilidad, sin compensación por falta. Tuvimos que trabajar en las prohibiciones de exportación que existían, y algunas eran muy públicas respecto a las vacunas, pero también había componentes que no se compartían. Y una de las preguntas es ¿hasta dónde podemos llegar con la gobernanza? El Dr. Tedros y la OMS tratan de lograr un tratado pandémico que nos ayude a avanzar. Pero la pregunta es, ¿se puede legislar todo? Y una de las cosas que aprendimos es que había países que nos apoyaban, nos daban dinero, nos animaban y luego iban a los países que producían las vacunas y las compraban para ellos mismos y las usaban".

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna:

"Aunque, como ha dicho Seth, esto fue una especie de récord mundial de cronogramas de desarrollo de vacunas, todavía creo que podemos hacerlo mucho mejor, con muchas cosas que hemos aprendido sobre como hacer crecer las empresas. Una de las cosas, por ejemplo, solo lo estamos discutiendo con Richard Hatchett, quien dirige la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), es estudiar las 15 vacunas contra los 15 virus prioritarios, definidos por la OMS y la CEPI, para poder obtener datos clínicos sobre ellos. Porque si hubiéramos sabido la dosis de una vacuna contra el coronavirus en enero de 2020, nos habríamos ahorrado otros tres meses. Piense en la cantidad de vidas que podrían haberse salvado con una vacuna lanzada en agosto en lugar de en diciembre. Estamos tratando de descubrir muchas cosas que podemos hacer para simplemente colaborar con académicos de todo el mundo para abrirles nuestra plataforma".

Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas:

"Lo que necesitamos son esas vacunas en viales listas para los ensayos clínicos o hacer tantas pruebas como sea posible. Y el reto es que esas vacunas van a caducar. Y son unos pocos millones de dólares. El tema es que no gastamos el dinero porque nos preocupa desperdiciar esos pocos millones de dólares en algo que podría... quiero decir, esta pandemia ha sido probablemente una pandemia de 12 o 15 billones de dólares. Necesitamos en tiempos de paz hacer esas inversiones".

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna:

"Seth, lo que me preocupa ahora es que muchos países se están olvidando de que la pandemia aún está aquí. Todavía mucha gente muere todos los días, pero muchos Gobiernos han pasado a otra cosa. Y eso es un problema porque necesitamos inversiones en infraestructuras de sanidad pública, en trabajadores sanitarios, en vigilancia genómica. Hay tantas cosas que deben suceder".

Oleksandra Vakulina, Euronews: María, me gustaría preguntarle sobre eso específicamente, sobre la necesidad de esa inversión y la importancia de no olvidar tener una mejor preparación futura para una pandemia, porque como ha dicho, hay que estar listo para lo que venga.

Maria Leptin, presidenta del Consejo Europeo de Investigación:

"Creo que lo hicimos muy bien. Lo hemos escuchado tanto desde el punto de vista logístico como científico. La ciencia básica estaba allí. Y era la ciencia la que había sido financiada por razones completamente diferentes. Dos de los investigadores europeos cuyo trabajo condujo a las vacunas, Adrian Hill en Oxford y Uğur Şahin en Alemania, habían sido financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), para que su ciencia hiciera algo diferente. Y, ni hablemos de Katalin Karik, que llevaba 20 años trabajando en esto. Lo hicimos extremadamente bien. Hemos escuchado que la logística, la producción, la ciencia subyacente ocurrió en un tiempo récord sin necesitar una financiación rápida desde arriba. Eso funcionó bien, pero la ciencia estaba ahí. Mi petición es: sigan invirtiendo en la ciencia básica. No olvidemos eso. La próxima pandemia puede ser diferente".

Pueden ver el debate completo en el vídeo que acompaña este artículo.