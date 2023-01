Son prisioneros de guerra rusos y no pasa un día sin que piensen en volver a casa. Esperan ser intercambiados por prisioneros ucranianos. En la cárcel, tienen tiempo para reflexionar sobre cómo y por qué han llegado hasta allí.

Nicolai cuenta que "en la televisión, la propaganda les decía que el Gobierno ucraniano había sido tomado por los nazis. Con sus banderas y todo". Pero descubrió "que no era así".

Otro oficial, que no quiere dar su nombre, también ha reflexionado sobre el asunto: "Soy un oficial ruso. Y siempre he servido en el ejército. Era mi objetivo desde que era niño. Por eso no puedo arrepentirme de nada".

Sobre el terreno, la guerra continúa. Rusia afirma que el ataque con misiles del jueves interrumpió el "transporte de armas y municiones" de la OTAN. Ucrania afirma que derribó decenas de misiles, pero se confiesa indefensa ante los misiles hipersónicos kinzhal (Rusia lanzó dos) y pide Patriots a los aliados.

Diez muertos el viernes

Los bombardeos rusos mataron al menos a 10 civiles ucranianos e hirieron a otros 20 en un día, dijo la oficina del presidente de Ucrania el viernes.

Entre las nuevas víctimas mortales figuran al menos dos civiles en la ciudad meridional de Jersón, reconquistada por las tropas ucranianas en noviembre, y dos más en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania.

Los misiles y aviones teledirigidos autopropulsados que las fuerzas rusas dispararon el jueves impactaron más profundamente en territorio ucraniano, matando al menos a 11 personas.

Lejos de allí, en Estocolmo, el ministro sueco de Justicia y el comisario europeo de Justicia aseguran que "estamos ante el mayor número de crímenes de guerra documentados de todos los tiempos": 65.000 incidentes de presuntos crímenes cometidos en Ucrania.