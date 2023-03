El español Pau Gasol ya es una leyenda para la eternidad. Acaba de unirse al firmamento de las estrellas de los Lakers a las que el equipo angelino ha otorgado el honor de retirar su número. Ya nadie más llevará el número 16 en los Lakers. Está ahora presidiendo el pabellón junto a las dos camisetas de su compañero y gran amigo Kobe Bryant, al que Gasol consideraba "su hermano mayor", y junto a las otras grandes leyendas que pasaron por una de las franquicias más importantes de la NBA, entre ellas Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, James Worthy, Wilt Chamberlain o George Mikan.

Con motivo de este homenaje, Euronews ha hablado con Pau Gasol, sobre su carrera y sobre cómo ha logrado muchas más cosas de las que soñó.

Ana Buil, Euronews: Un año y cinco meses después de su retirada del baloncesto profesional, Los Angeles Lakers, equipo con el que ganó dos anillos de la NBA, retira el número 16 en su honor. En su éxito con los Lakers jugó un papel importante su compañero y amigo Kobe Bryant. ¿Qué cree que le diría en estos momentos, ante este homenaje? ¿Qué le diría usted?

Pau Gasol, exjugador de baloncesto:

"Kobi es una persona a la que yo tengo muy presente de forma continua en mi vida... Pese a que no esté con nosotros en vida, para mí, su espíritu, su legado, su mentalidad está muy presente conmigo. Y bueno, pues yo estoy muy agradecido y me siento muy afortunado no solo de haberlo tenido como compañero, sino haberlo sentido como aquel hermano mayor que que nunca tuve, como una persona que ha influenciado en mi vida de forma positiva, que no solo lo ha hecho conmigo, sino que lo ha hecho con muchísima, muchísima gente. No todos han tenido la suerte de ser su compañero y haber estado a su lado de la forma que lo he hecho o lo he podido hacer yo. Y, bueno, que nos une un lazo enorme y que nuestras familias son familia para siempre".

Ana Buil, Euronews: Triunfó en la NBA, con el Barcelona y con La Familia,(y los reconocimientos no paran de llegar tanto en España como en Estados Unidoa. ¿Le ha quedado algo por hacer? ¿Se arrepiente de alguna de sus decisiones? ¿Le queda alguna espinita clavada?

Pau Gasol, exjugador de baloncesto:

"No, al final yo me siento un gran privilegiado de tener una carrera, aparte de longeva con muchos éxitos. Que se hubiera podido conseguir alguno más: seguramente. Que se podría haber hecho algo mejor: posiblemente. Pero yo soy una de las personas que intenta sin duda aprender de los errores, pero no suelo mirar hacia atrás y no suelo arrepentirme de cosas... Sí que miro hacia adelante, disfruto del presente. Como he dicho, intento aprender de las cosas que podría haber hecho mejor. Y así también he crecido y he podido tener la carrera que he tenido. Pero más allá de todo eso, pues muy agradecido. Y cosas que estoy viviendo este año, reconocimientos que son increíbles. Ni en los mejores de mis sueños lo hubiera podido sentir, vivir o ver, pues están sucediendo. Y eso es gracias a la carrera que he tenido y a las decisiones que he tomado y cómo he afrontado las cosas. Así que agradecido. Mucho".

Ana Buil, Euronews: Acaba de estrenarse como entrenador, logrando la victoria en el Rising Stars. ¿Le ha dado esta experiencia ganas de tomar las riendas de un equipo?

Pau Gasol, exjugador de baloncesto:

"Bueno, no, en principio no, la verdad. Sin duda me gusta mucho estar al final con los jugadores, me gusta transmitirles conocimientos, me gusta motivarles para que disfruten, que compitan y den lo mejor de sí mismos. Pero la figura del entrenador es de una dedicación enorme, de un compromiso total para hacerlo bien o muy bien. Y yo no, yo no sabría hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, sí que me gustaría quizás seguir teniendo un contacto y una influencia con jugadores jóvenes y con y con algún equipo, y eso lo estoy valorando y explorando, pero la figura entrenador es muy exigente y eso también no es algo que encaje con todo lo que estoy haciendo y todo lo que quiero hacer de ahora en adelante, que va más allá, con el impacto social, todo el trabajo de filantropía que estamos desarrollando, también el impacto y el crecimiento empresarial que también estamos creando poco a poco, construyendo, las relaciones que tengo con diferentes organizaciones deportivas y no deportivas, con marcas y empresas. También, estando más en casa, ¿no?, y disfrutando de mi familia y de mis hijos, que para mí también es algo muy importante. Bueno, todo eso lo tengo muy presente y por eso lo de entrenador pues no encaja".

Ana buil, Euronews: Cuando se retiró dijo, que había “superado sus sueños”. ¿Con qué soñaba exactamente cuando era pequeño?

Pau Gasol, exjugador de baloncesto:

"Pues yo soñaba con ser jugador de la NBA. Me acuerdo que crecí en mi habitación colgando todos los pósters que venían en la revista Gigantes o la revista NBA, los colgaba en mi habitación. La llené entera toda la pared, no había pared ya, no cabían más pósters y soñaba con algún día jugar con los mejores. Aquel 'dream team' del 92 que vino a Barcelona hizo soñar a muchos niños. Al final para soñar tienes que percibir algo, ver algo, creer que algo es posible y aspirar a ello. Y bueno, y ese equipo, y se lo dije el otro día a John Stockton, que lo vi en Utah, le dije gracias por... Y se lo he dicho a alguno de los integrantes de aquel equipo, en diferentes ocasiones: 'gracias por hacerme soñar'. Y eso es lo que soñaba. No soñaba en ganar campeonatos, no soñaba en ser All Star, no soñaba en tener una camiseta retirada con los Lakers... Tantas cosas que no he sido capaz de soñar, pero que he sido capaz de trabajar y de vivir y de conseguir. Y eso lo he hecho gracias no solo a mi trabajo, sino a mi familia, a mis padres, mis hermanos, a mis abuelos, a un equipo de trabajo, a compañeros, a entrenadores, a los aficionados que me han impulsado con su energía, con su admiración, con su cariño, a los medios que sin duda hacéis un trabajo fundamental para que nosotros tengamos ese impacto y recibamos ese cariño. Bueno, muchas cosas".

Ana Buil, Euronews: Para terminar, pensando en todos esos niños y niñas que sueñan con triunfar en el baloncesto. Además, de talento, trabajo y esfuerzo ¿qué hace falta para llegar a lo más alto?

Pau Gasol, exjugador de baloncesto:

"Bueno, sin duda, el primero es una determinación y una pasión por aquello, por el deporte o por aquello que quieres convertirte y quieres conseguir, ¿no? Y luego, pues, esa determinación y ese ese compromiso total hacia ello. Entendiendo que para ser el mejor de los mejores en algo tienes que esforzarte mucho, que nadie regala nada y que si quieres algo tienes que ir a por ello y tienes que ser capaz de caerte muchas veces y levantarte. Y cuando la gente no crea en ti, tú tienes que creer en ti mismo más que nadie o en ti misma. Y esa convicción es lo que te hace crecer, sobreponerte, aprender, el no tirar la toalla... Y, luego, rodearte de gente que te aporte, que te sume, que te haga feliz, que te sienta, que te aprecie, que te valore y que tú también valores y aprecies. Y, bueno, y así vas construyendo y vas creciendo como persona y vas pasando etapas".