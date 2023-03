El presidente de Francia Emmanuel Macron rechaza la idea lanzada por los sindicatos de incluir un mediador para salir de la crisis social . No está dispuesto a suspender la reforma de las pensiones adoptada por decreto. Algo que mantiene a los sindicatos en pie de guerra.

El líder de uno de los poderosos sindicatos aquí en Francia ha dicho que la única forma de que la calma regrese a las calles de Francia es que el Gobierno francés elimine la reforma en su totalidad. Las tensiones han estallado entre los manifestantes y los agentes del orden en todo el país, y cientos de personas han sido detenidas, incluidos jóvenes manifestantes, muchos de los cuales salen a la calle por primera vez, diciendo que esta vez no podían quedarse sentados a mirar.

"Macron no nos escucha y estamos hartos de eso, y no queremos que pase de 62 a 64. También estamos hartos del calentamiento global y todo eso... Estamos hartos , queremos que escuchen y entiendan que ya hemos tenido suficiente. Y no está solo, no es el rey, ya no hay reyes en Francia y por una buena razón", destaca una de las manifestantes.

Se han convocado manifestaciones en las principales ciudades de Francia y se ha desplegado un número récord de policías en todo el país: 13.000, según el ministro del Interior.