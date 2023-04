Por Euronews en español

Dilma Rousseff asumió este jueves en China la dirección del Nuevo Banco de Desarrollo de los llamados BRICS.

La que fuera presidenta de Brasil anunció en el acto una serie de objetivos trazados en verdad por el actual presidente del país sudamericano, Lula da Silva: "Liberar a los países emergentes de la sumisión a las instituciones financieras tradicionales".

"Me pregunto todas las noches: ¿por qué todos los países están obligados a comerciar en dólares?", decía Lula durante su intervención. "¿Por qué no podemos comerciar en nuestra propia moneda? ¿Por qué no apostamos por la innovación?".

Rouseff subrayó por su parte cómo las proyecciones sitúan el Producto Interior Bruto de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) por encima del del G7, y anunció nuevas reglas comerciales, con el yuan al mismo nivel que el dólar y el euro.

"Recaudaremos fondos en una amplia gama de mercados mundiales, en diferentes monedas, como el renminbi, el dólar y el euro", anunció la expresidenta de Brasil. "También trataremos de financiar los proyectos en divisas locales, favoreciendo los mercados nacionales y reduciendo la exposición a las variaciones del tipo de cambio".

A estrechar lazos con China

Lula visitó este jueves el centro financiero de Shanghái con la intención de estrechar lazos con el que es el mayor socio comercial de Brasil. Este viernes tiene previsto reunirse en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping.

Lula busca relanzar las relaciones bilaterales y atraer nuevas inversiones a través de la firma de más de 20 acuerdos en el área comercial, de la tecnología, el desarrollo, la transición energética y otros ámbitos de colaboración en el marco de la asociación estratégica bilateral.

Uno de estos acuerdos prevé la construcción de CBERS-6, el sexto de una serie de satélites construidos en colaboración entre ambos países y que permite un monitoreo más eficiente de la Amazonía y de otras biomasas brasileñas.