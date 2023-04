Por Euronews

Los expertos afirman que el Grupo Wagner está en Sudán para facilitar a Rusia el acceso a recursos y ayudarla a financiar la guerra en Ucrania.

El Grupo Wagner está presente en Sudán desde 2017. Y en medio de la lucha por el poder que se está desarrollando en el país, algunos han expresado su temor de que los mercenarios rusos estén alimentando el conflicto y posiblemente actuando en nombre del Kremlin.

"Es tan sorprendente que en cualquier lugar que haya inestabilidad o un ataque a la democracia en África, el Grupo de Wagner esté involucrado y la mayoría de las veces estén del lado de las milicias".

Emmanuel Kotin, experto en seguridad y director ejecutivo del Centro Africano para la Seguridad y la Lucha Antiterrorista, comienza su entrevista con este medio de forma tajante cuando se le pregunta sobre la presencia y las actividades del grupo de mercenarios ruso en el continente africano. Kotin agrega: "Mira Burkina Faso, por ejemplo, todas las minas del país están ocupadas por representantes del Grupo Wagner. Lo mismo que está sucediendo en Sudán".

"Wagner es como el punto de conexión para recopilar información sobre nuestra composición de recursos naturales en África. Wagner también recopila información sobre la estructura de gobierno en África", explica.

En el contexto de la lucha por el poder en Sudán, se teme que el Grupo Wagner alimente el conflicto entre el Ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), posiblemente actuando bajo las instrucciones del Kremlin.

Según diversas investigaciones internacionales, el objetivo del Grupo Wagner en Sudán es facilitar a Moscú el acceso a recursos que, posteriormente, Rusia utiliza para financiar la guerra en Ucrania. Uno de sus principales objetivos es la adquisición de oro, ya que Sudán es el tercer productor de este mineral en África.

¿Para quién trabaja el Grupo Wagner en Sudán?

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) estima que las estructuras del grupo Wagner están profundamente arraigadas en Sudán y en la vecina República Centroafricana, desarrollando una importante influencia política, amplios intereses comerciales y un papel mercenario. GI-TOC señala que "el principal objetivo de los rusos en Sudán no es proteger el poder político de Jartum, sino esencialmente beneficiarse enormemente de los recursos minerales del país".

Los acuerdos de concesión entre el Ministerio de Recursos Minerales de la República de Sudán y M Invest, propiedad del fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se firmaron a finales de 2017.

"El principal objetivo de los rusos en Sudán no es proteger el poder político de Jartum, sino esencialmente beneficiarse inmensamente de los recursos minerales del país".

Meroe Gold, filial sudanesa de M Invest, ha recibido privilegios de las autoridades del país y, a cambio, renunció al 30 % de sus participaciones en varios de sus proyectos. Estados Unidos y la UE han impuesto sanciones a estas empresas. Prigozhin afirma que no se beneficia de ellas.

Al comentar las actividades del grupo Wagner en la República Centroafricana, Jelena Aparac, experta independiente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios, declaró: "Sabemos que se trata de un proceso muy complicado, por lo que es muy difícil determinar ¿quién está detrás? ¿Cómo funciona? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién es incluso potencialmente responsable penal de las violaciones de derechos humanos? ¿Quién es responsable de las transacciones financieras? Pero vemos que es un sistema financiero y logístico muy complejo".

La cadena estadounidense CNN publicó recientemente una investigación que revelaba que el Grupo Wagner suministró misiles a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán para ayudar en el conflicto. Las RSF niegan haber recibido ayuda de Rusia y Libia, mientras que el Grupo Wagner no hizo comentarios sobre las conclusiones de esta investigación.

Mientras se suceden los combates en Jartum, periodistas investigan el papel de Sudán en la rivalidad entre Occidente y Rusia. El año pasado, el OCCRP descubrió una relación secreta entre una empresa afiliada al ejército sudanés y los mercenarios, apoyados por el Kremlin.

Prigozhin afirmó que no hay ni un solo combatiente de su grupo en Sudán desde hace más de dos años. "Puedo decirles con absoluta certeza, y pueden poner mis palabras en cualquier protocolo, en cualquier instancia superior, hoy no hay un solo soldado de la PMC [compañía militar privada] "Wagner", subrayo - ni uno solo, no en Sudán", dijo en Telegram.

"Y así llevamos más de dos años. Ni un solo soldado de la PMC "Wagner" está presente en Sudán desde hace dos años. Y hoy no hay ni uno solo. Creo que esto es lo principal que hay que saber". Añadió que lleva mucho tiempo implicado en Sudán y que "se ha comunicado con todos los responsables de la República de Sudán".

Por su parte, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó el martes en una rueda de prensa en la ONU que las autoridades sudanesas tienen derecho a utilizar el Grupo Wagner.

Los medios rusos informaron anteriormente de que el fundador del grupo mercenario participó en casi todas las reuniones entre funcionarios rusos y representantes sudaneses a partir de 2014-2016. Sudán fue uno de los primeros países en reconocer la anexión de Crimea en 2014. Desde entonces, el oro ha demostrado ser una forma eficaz de acumular y mover fondos, reponer el tesoro estatal ruso y eludir los sistemas internacionales de supervisión financiera.

"Los intereses del Grupo Wagner representan principalmente al Grupo Wagner en contraposición a una entidad sudanesa específica. Lo que hemos visto en los últimos años es que Wagner sigue cambiando de lealtades", explicó Paul Stronski, investigador principal del Programa de Rusia y Eurasia de Carnegie. Añadió que el Grupo Wagner acude a lugares en los que la comunidad occidental no ha logrado antes establecer la estabilidad, y Rusia busca formas de ampliar su presencia en África.

Rusia también quiere desviar la atención de sus acciones en Ucrania. Paul Stronski Investigador principal del Programa de Rusia y Eurasia de Carnegie.

Lazos militares entre Rusia y Sudán

Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, Rusia es el principal proveedor de armas de Sudán. Los equipos militares rusos constituyen alrededor del 87 % del armamento del ejército sudanés.

Uno de los principales resultados de esta cooperación es la apertura de una base naval rusa en Sudán, que permitirá al Kremlin controlar el acceso al Canal de Suez y el acceso al Océano Índico.

El acuerdo permitirá a Rusia establecer una base naval de hasta 300 soldados rusos y mantener hasta cuatro buques de guerra, incluidos nucleares, en Puerto Sudán, en el Mar Rojo, de importancia estratégica.

A cambio, Rusia acordó suministrar a Sudán armas y equipo militar. El acuerdo tiene una duración de 25 años, con una prórroga automática por un periodo de 10 años si ninguna de las partes se opone.

Lavrov anunció en febrero que los militares sudaneses aprobaron el acuerdo durante su visita a Jartum. Lavrov visitó Sudán por última vez en 2014.

En noviembre de 2020 se firmó un acuerdo para establecer un punto de suministro de la Armada rusa en Sudán.

Pero sólo entrará en vigor tras el establecimiento de un gobierno civil y un órgano legislativo en Sudán, que ratificarán el documento.