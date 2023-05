El problema del precio de la vivienda en Polonia

Por Magdalena Chodownik

En Polonia crece el número de personas que no pueden permitirse pagar alquileres elevados ni comprar un piso propio. La alta inflación, así como la guerra en Ucrania, están detrás del aumento de los precios en el país. Zenobia Zaczek, activista por los derechos de los inquilinos, ayuda a las personas que hoy no pueden permitirse un piso...

Muchos de los pisos de alquiler disponibles en el mercado tienen un precio superior a los ingresos que pueden aportar los inquilinos. Así que el problema real es que muchos de ellos no pueden permitirse alimentar a sus familias y pagar el alquiler. Así que, en una situación normal, el gobierno intervendría con alguna oferta de vivienda social... El problema es que muchos de ellos simplemente no cumplen los requisitos para acceder a la vivienda social y no pueden permitirse una vivienda en el mercado privado", cuenta Zenobia Zaczek, Comité para la protección de los derechos de los inquilinos.

Una de las personas a las que Zenobia ayuda es Iwona, que se ha ocupado un piso vacío de propiedad municipal con su pareja y sus 3 hijos: "Los antiguos propietarios [del piso] nos dijeron que nos fuéramos del piso porque se iban a divorciar y lo iban a vender. Estábamos buscando un piso de alquiler, pero los precios subieron tanto que no teníamos dinero... Pero esa es otra razón: [la gente] no quiere alquilar a parejas con hijos. Conseguí un contacto con cierta persona, y nos metimos [en este piso vacío], porque no veíamos otra salida: o la calle con niños, o una solución así. El proceso continúa. Ahora vamos a tener un caso de desahucio en el juzgado. Bueno, pero espero que nos conceda este apartamento".

"Cada semana hay al menos 5 - 10 personas así...", asegura Zaczek.

El Ministerio de Desarrollo Económico, Waldemar Buda, señala que los altos precios de la vivienda reflejan la tendencia general alcista. También se están preparando programas de ayuda, como préstamos para la vivienda, y esperan que esta tendencia se estabilice. "Si tenemos una inflación media del 14% en 2022, sería difícil que factores similares que afectan a toda esta cesta de inflación no afecten también a los precios de la propiedad"asegura Buda.

¿Qué podemos hacer al respecto? Pues ralentizar este proceso. Y hemos dado un gran paso con el récord de pisos construidos el año pasado: 237.000. Esto debería provocar que, con semejante oferta, los precios se estabilizaran."

Pero, sobre todo, la salida de trabajadores de Ucrania y los precios de la energía han provocado que se mantenga esta tendencia al alcista.

El aumento de los precios, no sólo en el mercado de la vivienda, sino también en los sectores de la alimentación y los servicios básicos, rara vez va de la mano de los aumentos salariales en Polonia. Tras meses en esta situación, a muchos les resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes.