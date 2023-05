Por Euronews

Yevgueni Prigozhin ha grabado un mensaje para el Ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor rusos, pidiéndoles que ordenen a los soldados que aguanten unos días.

Mientras las tropas ucranianas prosiguen recuperando terreno en los alrededores de Bajmut, se intensifica el enfrentamiento entre el jefe de los mercenarios del grupo Wagner y el Ejército ruso. Yevgueni Prigozhin lo acusa de retroceder medio kilómetro en el norte y dejarlos a merced de los soldados ucranianos en este combate puerta por puerta.

"No abandonéis los flancos"

"Por favor, no abandonéis los flancos, no abandonéis el asentamiento de Sacco y Vanzetti, aguantad contra todo lo que podáis unos días más, haced todo lo que dependa de vosotros, para que los flancos no se desmoronen".

Un mensaje dirigido al ministro de Defensa Serguéi Shoigu y al jefe del Estado Mayor Valeri Guerasimov. Shoigu, que ha dado la callada por respuesta, ha visitado un centro de entrenamiento de reclutas.

Trabajo nocturno para las defensas antiaéreas ucranianas

Ucrania informa que ha derribado 29 de los treinta misiles de crucero terrestres, aéreos y marítimos y cuatro drones, lanzados en la madrugada del jueves contra varias de sus ciudades.

Las autoridades de Kiev consideran que los ataques lanzados este mes por Rusia son mas potentes, intensos y variados que nunca.