Por Euronews en español

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, por su parte acusa a Occidente de "dividir" a los rusos.

De Italia a Francia, pasando por Alemania, el Reino Unido, la cumbre árabe y ahora el G7, en una semana Volodímir Zelenski ha emprendido una ofensiva diplomática con el fin de recabar apoyos para la defensa de su país.

Esto demuestra, según los expertos, que los líderes han decidido que Ucrania saldrá intacta y fuerte de esta guerra.

Phillips P. O'Brien es catedrático de Estudios Estratégicos de la Universidad de St Andrews de Escocia y destaca:"No invitarían a Zelenski a todos estos lugares y todos estos no haría si no pensaran que Ucrania va a salir bien parada de la guerra. Sencillamente, no sucedería. Nadie querría estar cerca de un líder del que se pensara que va a ser derrotado y de un país que se va a hundir".

El presidente ruso, Vladimir Putin, mientras tanto, se encuentra en casa, enfrentándose a un aislamiento internacional sin precedentes y con una orden de detención de la Corte Penal Internacional que dificulta sus posibilidades de viajar incluso a países aliados.

Mientras tanto, lo que hace es acusar a Occidente de querer "dividir" a los rusos.