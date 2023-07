Grecia | Cierra la Acrópolis de Atenas por la intensa ola de calor

Por euronews

Las temperaturas seguirán por encima de lo normal en la región mediterránea al menos hasta bien entrado agosto.

La oficina de turismo de la capital griega cerró la verja de la Acrópolis a causa de las temperaturas extremas que sufre Grecia y otros países mediterráneos en un intento de proteger a los visitantes.

El partenon sigue siendo una de las atracciones más populares de Grecia, a la que acuden turistas de todo el mundo.

A la mayoría de ellos, ya prevenidos de la situación climatológica, no les importó el calor.

Voluntarios, médicos y personal sanitario de la Cruz Roja griega ofrecen agua y primeros auxilios a los visitantes de la Acrópolis que se sentían mal por el calor.

Stella Katsoulopoulou, voluntaria de la Cruz Roja estuvo en la Acrópolis:''Hoy hemos tenido muchos incidentes, gente desmayada o mareada porque no se cuidan mucho, no llevan sombrero que es muy importante, estos días no debemos salir sin sombrero y por supuesto, hay que beber muchos zumos y agua''.

La puerta del monumento se cerró a las 12.00 y se volvió a abrir a las 17.00. Tras el cierre de las puertas de la Acrópolis, muchos turistas se refugiaron en los restaurantes cercanos, buscando una bebida para refrescarse y algo de comer.

La situación ha sido muy difícil para los que tenían que desplazarse hasta el trabajo.

Muchas empresas decidieron permitir a sus empleados trabajar desde casa en este día tan incómodo y peligroso.

Pero los que trabajan en el sector turístico no tienen ese privilegio. Les esperan al pie del cañón.

La Organización Meteorológica Mundial, brazo científico de las Naciones Unidas, prevé que las temperaturas seguirán por encima de lo normal en la región mediterránea, con temperaturas semanales de hasta 5 grados Celsius por encima de la media por lo menos hasta bien entrado agosto.