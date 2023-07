Entrevista | Carlos Alcaraz nos habla de su "momento mágico" tras coronarse en Wimbledon, destronando a Novak Djokovic.

En casa, en El Palmar, Murcia, era recibido como un héroe. Llegaba cansado y todavía en una nube, pero saboreando la victoria.

Con solo 20 años, es el número 1 del mundo y ya ha ganado dos Grand Slam (el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon).

Lo ocurrido en Londres, su triunfo frente al tenista serbio, el que más títulos de Grand Slam atesora (23), quedará grabado en su memoria:

"Todavía no me he parado a asimilar, a hablar con mi familia, con mi equipo, de todo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, pero la verdad que aun así... Muy, muy emocionante".

"En mi cabeza tengo el 'match ball' todavía, esa derecha cruzada, de cuando Djokovic la tira a la red, hago la croqueta... Ha sido un momento mágico, que lo voy a tener en mi cabeza durante muchísimo tiempo".

Preguntado sobre si es consciente de haber cambiado la historia reciente del tenis, un modesto Alcaraz se aferra a sus ídolos:

"Puede ser que la historia haya cambiado un poco, pero yo creo... Yo no me lo tomo así... Porque mientras estén Rafa y Djokovic ahí, van a ser los referentes para todo el mundo, van a ser leyendas".

"En el futuro, una vez que no estén, que espero sea dentro de mucho tiempo, ya hablaremos de las nuevas generaciones, de la nueva era. Pero yo creo que ahora mismo todavía hay que disfrutar de Djokovic y de Rafa todo lo que podamos".