¿Siguen teniendo futuro las clásicas vacaciones de verano en el Mediterráneo? Los expertos dan las respuestas en esta entrevista de Euronews.

La industria turística, que contribuye de forma significativa al producto interior bruto europeo, podría verse expuesta a cargas considerables debido al cambio climático.

Esta suposición es más que un mero temor, ya que está respaldada por un estudio de la Comisión de la UE con datos y cifras.

Esto podría golpear duramente al continente en perspectiva, sobre todo teniendo en cuenta que las recientes olas de calor con temperaturas en torno e incluso por encima de los 40 grados centígrados en la región mediterránea han provocado una gran incertidumbre en cuanto a las cifras de reservas.

España, Italia y Grecia son algunos de los países de la UE cuyas economías están especialmente orientadas al sector turístico.

El estudio de la Comisión Europea fue realizado por David García León, Analista de Impactos Climáticos y Política de Adaptación de la Comisión Europea. En él se observa un claro patrón de cambio norte-sur en la demanda turística de Europa: las regiones septentrionales se benefician del cambio climático y las meridionales se enfrentan a un importante descenso de la demanda turística.

"No hay declive, sino cambio"

Jean-Pierre Mas, presidente de la asociación francesa de agencias de viajes "Entreprises de Voyage", no está de acuerdo: "No habrá un declive dramático. Al contrario, habrá un cambio gradual". ¿Cómo se producirá este cambio? Se producirá en dos movimientos o en dos fases, si se me permite la expresión. Por un lado, los franceses, que han sufrido mucho el calor este verano, intentarán encontrar destinos un poco menos calurosos, es decir, menos hacia el sur y un poco más hacia el norte, ya sea el norte de Francia, pero también en el norte de Europa, es decir, destinos donde no haga tanto calor en julio y agosto.

Mauricio, por ejemplo, es ahora el noveno destino estival más importante para los franceses, a pesar de que Mauricio es invierno en julio y agosto. Así que se están produciendo lentamente cambios de comportamiento. Pero esto no significa que el turismo vaya a desplomarse en países como Grecia, España e Italia. La temporada no se limitará a julio y agosto. Se prolongará durante la primavera y el otoño. ¿Qué significa esto? La gente viajará a Andalucía en primavera, a las islas griegas en primavera u otoño y un poco menos en verano".

Europa es la región más visitada del mundo, según cálculos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). En 2020, Europa generó el 41% de todos los ingresos del turismo mundial y registró el 51% de todas las llegadas internacionales, lo que equivale a 582 millones de turistas.

Cuando Lauterbach tuitea desde sus vacaciones en Italia...

Un tuit del ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, que informaba desde sus vacaciones en la Toscana, causó irritación en Italia. Lauterbach escribió:

"La ola de calor es espectacular aquí. Si sigue así, estos destinos vacacionales no tendrán futuro a largo plazo. El cambio climático está destruyendo el sur de Europa. Una era está llegando a su fin".

En su tuit, Lauterbach hacía referencia a un mapa meteorológico europeo elaborado por la Iniciativa Climática Helmholtz.

Turistas desesperados por refrescarse a la entrada del Coliseo de Roma el 18 de julio de 2023. Gregorio Borgia/AP

Italia disipa las preocupaciones alemanas

La reacción de la ministra italiana de Turismo, Daniela Santanchè, no se hizo esperar: "Quiero agradecer al ministro alemán de Sanidad que haya elegido Italia como destino, que siempre ha sido el lugar de vacaciones preferido de sus compatriotas. Estamos seguros de que los alemanes seguirán apreciando las vacaciones en Italia", declaró, y añadió que Italia es consciente del cambio climático, que afecta no sólo al sur de Europa, sino a todo el planeta.

La asociación italiana de turismo: "Difícil encontrar otro lugar"

Aún más confiado y optimista se mostró el presidente de la Federación Italiana de Viajes y Turismo Fiavet, Giuseppe Ciminnisi: "Ciertamente el turismo ha cambiado en nombre de una mayor sostenibilidad, pero como empresas de turismo organizado aseguramos al ministro Karl Lauterbach que si quiere viajar más al sur, por ejemplo a Sicilia, Apulia, Calabria, le será difícil encontrar un lugar incluso en este clima tan caluroso".

El lema de Italia: no alarmarse

Ciminnisi prosigue: "Los cambios climáticos no impedirán que la gente vaya al mar, a la montaña o al lago, conozca ciudades que son patrimonio de la humanidad, descubra nuevos lugares y pruebe alimentos que no se encuentran en otros sitios". Desde Ulises, viajar por el Mediterráneo ha sido un factor indispensable para el enriquecimiento humano".

Turistas esperan en la Plaza de San Pedro bajo el calor del mediodía para ver al Papa Francisco. Andrew Medichini/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Sin cambio brusco del sur al norte

Sin embargo, el interés de muchos veraneantes por Europa está cambiando, de forma muy lenta pero perceptible, afirma el presidente de la Asociación Francesa de Agencias de Viajes, Jean-Pierre Mas, en una entrevista a Euronews:

"Este verano, los destinos elegidos (de la ed. francesa) son primero Grecia, segundo España y tercero Túnez, por tanto los tres países más cálidos, y las Antillas. Sí, hubo un aumento de visitantes a Escandinavia, por ejemplo, y hubo un aumento de visitantes a Hauts de France, la parte norte de Francia, o Alsacia para el turismo francófono. Pero no se puede decir que se haya producido un retroceso del sur hacia el norte. Este movimiento será gradual y no de golpe, no habrá un proceso brusco. Pero los profesionales del turismo de países como España, Grecia y Túnez tienen que estar preparados para que el número de visitantes sea menor en julio o agosto y sin duda mayor en junio y septiembre en el futuro".

"Verano relativamente bueno para España, Grecia e Italia"

Pero hay otra razón muy sencilla por la que el sector turístico del sur de Europa no cae en el pesimismo. Se trata de los hábitos de los veraneantes, que suelen reservar sus viajes con meses de antelación.

Olivier Ponti, de la consultora Forward Keys, lo explica en una entrevista a Euronews: "Creo que la situación es alentadora para destinos como España, Grecia e Italia, que deberían tener un verano relativamente bueno a pesar de todo. ¿Por qué? Porque las reservas para la temporada de verano se hicieron en la primera mitad del año, así que los acontecimientos actuales afectarán sobre todo a las reservas de última hora, y éstas constituyen una minoría de las reservas. Así que creo que las agencias de viajes y los operadores turísticos de estas zonas deberían poder hacer un buen negocio en verano. En los lugares más afectados, pienso en lugares como Rodas o Sicilia, la situación será obviamente más difícil, porque allí sí que hay oleadas masivas de cancelaciones, sencillamente porque no es posible pasar unas vacaciones de verano agradables en las circunstancias actuales".

La perspectiva de un tiempo estival más agradable es más bien modesta: "En general, hay que estar preparados para que haga aún más calor y tienda a ser más seco", afirma el experto en clima Hans-Martin Füssel, de la Agencia Europea de Medio Ambiente AEMA en Copenhague.

Además, muchas de las ciudades populares del sur se están calentando con especial rapidez, por lo que sus propios habitantes huyen a las costas o se echan la siesta. En verano, las condiciones meteorológicas en Europa también duran cada vez más, afirma Füssel: "Una ola de calor no se acaba al cabo de uno, dos o tres días, sino que dura mucho más", a lo que se añade un aumento de las precipitaciones.

Los destinos de vacaciones favoritos de los alemanes

La Oficina Federal de Estadística de Wiesbaden confirmó el 17 de julio de 2023: Los destinos favoritos de los alemanes para viajar al extranjero en 2022 fueron Italia (14%), Austria (14%), España (11%), Francia (7%) y Países Bajos (7%).

Estos cinco países se mantuvieron como los principales destinos extranjeros para los viajeros procedentes de Alemania tanto antes, como durante y después de la pandemia.

No se produjeron cancelaciones masivas a causa de las olas de calor en algunas zonas de España e Italia, según declaró Olivier Ponti, especialista en viajes, en una entrevista a Euronews: "En todas partes donde las temperaturas son altas, no vemos oleadas de cancelaciones, pero sí un número significativamente menor de nuevas reservas. Y hay un desplazamiento hacia destinos que permiten a los visitantes disfrutar de sus vacaciones sin tener que pasar la mayor parte del tiempo en habitaciones con aire acondicionado. Es importante recordar que aún estamos en periodo de recuperación tras la crisis de la COVID. Destinos como el sur de Europa, Italia, España y Grecia se están beneficiando mucho del resurgimiento de la demanda de viajes. En el caso de Grecia, ya se esperan más visitantes que antes de la pandemia. Y en el caso de Italia y España, estos países casi han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. Así que el panorama general ha sido muy positivo para estos destinos. Y la mayoría de los visitantes también están cumpliendo sus reservas. Así que creo que la temporada de verano será buena independientemente de las olas de calor, los incendios forestales y las lluvias. Las catástrofes climáticas que estamos viviendo afectarán sobre todo a las reservas de última hora, pero no al grueso de las reservas. Así que creo que debería ser una buena temporada".

Importante factor económico: los turistas extranjeros

Según la Comisión Europea de Viajes, organización no gubernamental que promueve Europa como destino turístico en todo el mundo, el mercado europeo de viajes también está básicamente en alza. En términos de llegadas de viajeros a Europa, este año ya se ha alcanzado el 95% de los niveles de 2019, señaló.

La elevada demanda de los consumidores se mantiene a pesar de la obstinada inflación y el aumento de los costes de los viajes. Esto se debe también a los veraneantes procedentes de EE.UU., que se benefician del tipo de cambio favorable. Según la Comisión Europea de Viajes, Portugal (+79%), Turquía (+78%) y Montenegro (+43%) están experimentando aumentos especialmente importantes de turistas procedentes de EE.UU..

La playa de Oeiras, cerca de Lisboa, el 19 de julio de 2023 Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

En general, la tendencia es hacia países que ofrecen una buena relación calidad-precio. Las evaluaciones de la Comisión Europea de Viajes hasta mayo de 2023 inclusive han demostrado que cuatro países en particular se benefician de esta reputación: Serbia (con un crecimiento del 27% en el año en curso), Bulgaria (+21%), Montenegro (+12%) y Turquía (+9%).