Los expertos afirman que si somos buenos mitigando el cambio climático, podremos volver a un clima más parecido al actual, e incluso más frío que el actual. Sin embargo, el récord histórico en Europa, 48,8 ºC en Sicilia medidos en 2021, podría batirse en breve.

Imagine un futuro en el que los titulares celebren el regreso de la brisa fresca del verano a las costas europeas. Las ciudades del sur vuelven a ser habitables para los residentes y una apuesta segura para los turistas.

Pasará mucho tiempo antes de que veamos una escalada semejante, pero no está fuera de nuestro alcance, afirma el Dr. Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático Copérnico (C3S) de la UE.

Si reducimos radicalmente las emisiones, podríamos ver el impacto en nuestras vidas, afirma. "Si somos buenos mitigando el cambio climático, podremos volver a un clima más parecido al actual, posiblemente incluso más frío que ahora hacia finales de siglo".

Mientras tanto, la brutal ola de calor de este mes -que, según los científicos, habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático provocado por el hombre- empezará a verse relativamente fresca.

Los incendios forestales, las inundaciones y las decenas de miles de víctimas mortales del calor estival hacen difícil imaginar los próximos 20 años. Sin embargo, conocer los hechos y utilizarlos como acicate para la acción es el mejor punto de partida, en este escaso margen de tiempo, para cambiar las cosas.

Hablamos con el Dr. Buontempo sobre la ciencia que se esconde tras el verano de condiciones meteorológicas extremas en Europa y lo que está por venir.

¿Es el cambio climático la causa de la ola de calor?

El último gran incendio forestal en Corfú, captado por satélite el 25 de julio. La crisis de los incendios forestales en Grecia no cesa. European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Un nuevo análisis del grupo World Weather Attribution ha llegado a la conclusión de que las recientes olas de calor en Europa y los Estados Unidos fueron, como mínimo, 950 y 4 400 veces más probables debido al calentamiento global, que a otro factor.

Incluso sin una sofisticada modelización informática, la pauta es clara: los ocho años más cálidos se han producido en los últimos ocho años, según informó en noviembre la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU.

El verano de 2023 también va por ese camino. El mes pasado fue el junio más caluroso jamás registrado en todo el mundo, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Los récords de calor regionales y nacionales se han derrumbado debido a la ola de calor que ha azotado el sur de Europa este mes. El récord histórico en Europa, 48,8 ºC en Sicilia medidos en 2021 (aunque aún no verificados oficialmente), podría batirse en breve.

Lo sorprendente y lo que me llama la atención es que no se trata sólo de una rareza del clima. Dr Carlo Buontempo Director del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE

Es normal que de vez en cuando se batan récords meteorológicos y climáticos, “lo que me sorprende y me llama la atención es que no se trata sólo de una rareza del clima", explica el Dr. Buontempo.

No se trata sólo de una fluctuación, sino de un patrón que se ha acentuado en los tres últimos veranos. El de 2021 fue el más caluroso jamás registrado en Europa, superado rápidamente por el de 2022 en casi medio grado.

Temperatura del aire en Europa sobre tierra - anomalías para el verano 1950-2022, en relación con la media del periodo de referencia 1991-2020. C3S/ECMWF/KNMI

"Incluso si no confías en los modelos climáticos o en lo que te dice la ciencia del clima, deberías confiar en las observaciones", afirma. "Y las observaciones nos dicen, inequívocamente, que el sistema climático se ha ido calentando y que los fenómenos extremos se están agrupando y son cada vez más frecuentes".

Aunque los estudios de atribución aportan datos valiosos sobre fenómenos concretos, la conexión entre el calentamiento global provocado por los combustibles fósiles y las olas de calor está ya muy clara. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de la ONU afirma que "cada 0,5 grados adicional de calentamiento global provoca aumentos claramente perceptibles en la intensidad y frecuencia de los extremos cálidos, incluidas las olas de calor".

¿Qué son los anticiclones y cómo influyen en la ola de calor?

Vagabundos duermen bajo los árboles para escapar del sol durante una ola de calor en Roma, 21 de julio. GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Las curvas de esta ola de calor, en particular, proceden de un anticiclón sobre la mitad sur de Europa.

Un anticiclón es una región de altas presiones donde el viento gira en el sentido de las agujas del reloj y las corrientes más débiles descienden, comprimiendo y calentando el aire a medida que desciende. Crea una situación estática con poca nubosidad, lo que significa que el sol pega aún más fuerte sobre el suelo.

Esto ha atrapado aire caliente en una cúpula de calor sobre Grecia, el este de España, Cerdeña, Sicilia y el sur de Italia, donde las temperaturas han superado los 45ºC en los últimos días.

Los anticiclones sobre el sur de Europa también pueden arrastrar vientos cálidos a gran escala desde África, pero esta advección no ha desempeñado un papel significativo con los anticiclones Caronte y Cerbero.

Según Buontempo, los climatólogos aún están afinando la forma de calcular la influencia del calentamiento global en los domos de calor y la circulación del aire. Pero si la "temperatura de fondo" aumenta, estos fenómenos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos.

¿Están El Niño y el calentamiento de los océanos detrás de la ola de calor en Europa?

El Niño ha vuelto después de tres años, con consecuencias alarmantes para las temperaturas mundiales. Este fenómeno climático natural es una de las caras de "El Niño Oscilación del Sur (ENOS)". En contraste con el estado de enfriamiento de La Niña, calienta las aguas superficiales del Océano Pacífico, lo que libera más calor a la atmósfera.

"Sin embargo, el impacto directo de El Niño sobre Europa es algo limitado", afirma el Dr. Buontempo, y depende de si se convierte en un fenómeno moderado o fuerte, lo que tardará unos meses en determinarse.

Más cerca de nosotros, las olas de calor marinas en el norte del Océano Atlántico a finales de junio y principios de julio tuvieron probablemente un mayor impacto en las temperaturas abrasadoras de Europa.

Anomalía de la temperatura superficial del mar (°C) para el mes de junio de 2023, en relación con el periodo de referencia 1991-2020. Copernicus Climate Change Service/ECMWF

"A escala mundial, el Atlántico Norte y el Pacífico actúan conjuntamente para que la temperatura media global supere cualquier récord anterior", explica el Dr. Buontempo. "Eso es lo que vimos el 6 de julio [el día más caluroso del mundo], y me pareció interesante porque no fue sólo El Niño quien lo provocó. Fue realmente una interacción entre El Niño y el Atlántico Norte, y hasta cierto punto el Océano Austral".

Aunque es difícil disociar estos fenómenos climáticos en nuestro planeta azul, los expertos del C3S no creen que El Niño haya desempeñado un papel significativo en la ola de calor.

'No cruzaremos vivos esa frontera': Aumentan los días de calor extremo

Con el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos en Europa, ¿existe el peligro de que se normalicen para la gente?

Puede haber un elemento de adaptación, dice el Dr. Buontempo, pero en última instancia "hay algunos límites duros, límites fisiológicos".

"Sabemos que cuando la temperatura se acerca a los 36°C, y la humedad es del 100 %, nuestro cuerpo no puede enfriarse. No existen mecanismos físicos para que nos enfriemos; así que esa es una frontera difícil para nosotros. No cruzaremos esa frontera vivos o sin aire acondicionado".

Porcentaje de días de verano con "estrés térmico muy fuerte" (índice térmico climático universal entre 38 y 46C) en el sur de Europa, de 1950 a 2022. C3S/ECMWF

El estrés térmico puede pasarse por alto en la cobertura climática, pero este impacto ambiental sobre el cuerpo humano también se está intensificando. En toda Europa, el C3S ha seguido una tendencia al alza en el número de días de verano en los que el estrés térmico máximo entra dentro de las categorías de "fuerte" y "muy fuerte".

Como el estrés térmico es "multifactorial" -es decir, mide no sólo la temperatura, sino también la humedad, la velocidad del viento y otros factores-, hay cosas que podemos hacer para mejorarlo, dice el Dr. Buontempo.

"Hay algunas opciones sin remordimientos y relativamente baratas que pueden considerarse a nivel local para reducir nuestro estrés térmico", añade; como habilitar zonas de sombra y fuentes de agua potable en las ciudades.

¿Cambiarán por fin las olas de calor el rumbo de la acción climática?

La primera gran ola de calor que asoló Europa en el verano de 2003 sorprendió a la población y provocó decenas de miles de muertos en Francia, Italia y España. "Los climatólogos nos advirtieron de que en 2020 ese tipo de veranos serían mucho más frecuentes, por no decir predominantes", afirma el Dr. Buontempo.

Y así ha sido, con sentimientos encontrados por parte de quienes llevan décadas dando la voz de alarma.

"Lo que está ocurriendo ahora en todo el mundo es totalmente coherente con lo que esperan los científicos. Nadie quiere tener razón; pero, si soy sincera, estoy asombrada por la ferocidad de los impactos que estamos experimentando actualmente", comenta la doctora Joëlle Gergis, profesora titular de ciencia climática en el periódico Guardian Australia.

¿Cómo se siente el Dr. Buontempo, tomando constantemente el pulso al deterioro del clima europeo?

Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copérnico: "El nivel de abuso que recibimos en Twitter [...] es bastante molesto". Coperncius

"A veces estoy un poco desconcertado, para ser sincero. Me desconcierta que haya tanta gente que no confíe en las pruebas. Creo que ser escéptico es una actitud muy natural y también muy científica; pero en mi opinión, ese tipo de escepticismo debería empezar con la observación de hechos y datos", afirma.

"El nivel de abuso que recibimos en Twitter, diciendo que tenemos una agenda o que estamos mintiendo, es bastante agotador para ser honesto. Me gusta pensar que todas nuestras acciones deberían estar guiadas por la ciencia y las pruebas, y lo que hacemos es aportar pruebas".

En general, sin embargo, se ve un "creciente reconocimiento" de que la crisis climática está sobre nosotros, especialmente por parte de los ciudadanos del sur de Europa y del Mediterráneo.

"Creo que esto cambia la sensibilidad de la gente, cambia sus prioridades", afirma. "Así que, en mi opinión, los políticos reaccionan a los miedos, las prioridades, las emociones y también a los pensamientos racionales de la población en general, y este cambio de prioridades debería provocar una reacción también entre los responsables de la toma de decisiones y la formulación de políticas".

Este es, en pocas palabras, el propósito de Copernicus al proporcionar sus datos abiertos. Aquellos que deseen profundizar en su comprensión de la ciencia podrían empezar con los conjuntos de datos de "reanálisis", sugiere el Dr. Buontempo. "Uniendo" observaciones pasadas y el conocimiento de los científicos sobre los sistemas climáticos, puedes utilizarlos para ver cómo ha cambiado el clima de tu ciudad o región a lo largo del tiempo.

Todos los datos apuntan en una dirección: "Si queremos mitigar el riesgo asociado a estas olas de calor, tenemos que llegar al cero neto, lo antes posible".