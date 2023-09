Los mismos problemas, las mismas observaciones: en toda Europa, muchos médicos denuncian sus condiciones de trabajo, que ponen en peligro su salud y la de sus pacientes. Entrevistas con médicos europeos.

En toda Europa, muchos médicos de familia se ven obligados a hacerse cargo de cada vez más pacientes, tomando el relevo de colegas jubilados o quemados, a los que no se sustituye.

"¿El impacto? Es real. Significa renunciar y perder calidad asistencial, y tratar a los pacientes más tarde", se preocupa el doctor Jean-Marcel Mourgues, vicepresidente del Colegio de Médicos de Francia.

¿Una sobrecarga de trabajo que puede matar?

En Francia, como en Portugal, más de una de cada diez personas no tiene médico de cabecera, lo que ralentiza el tratamiento y envía a los pacientes a otros especialistas.

"En 2022, tuvimos un ligero aumento del exceso de mortalidad_, que no se esperaba después de la pandemia. Algunos dirán que se debe a la gripe, o al calentamiento global... Pero hay algo que no se ha medido, y que es muy complejo, que es probablemente el exceso de mortalidad evitable, debido a que la gente recibe tratamiento demasiado tarde", explica el doctor Mourgues.

Lo mismo ocurre en España. Para el doctor Gabriel del Pozo Sosa, Secretario General de la Confederación de Sindicatos Médicos de España, la calidad asistencial se ha deteriorado: "No es porque no queramos cuidar a nuestros pacientes. Es porque tenemos una media de ocho minutos para estar con ellos, y vemos hasta ochenta [al día]. Al final, no dormimos lo suficiente para poder trabajar bien".

Señala un aumento de las bajas por enfermedad entre los médicos debido al exceso de trabajo.

¿Por qué es tan difícil contratar médicos?

Cada país tiene sus propios requisitos específicos para la formación de los futuros médicos, así como unos salarios fijos.

Sin embargo, todos los médicos entrevistados por Euronews han hecho las mismas observaciones: las nuevas generaciones se ven disuadidas de emprender largos estudios por salarios bajos.

"Esto se debe en parte a las becas de estudio, prácticamente congeladas desde 1999", lamenta el doctor Federico di Renzo, miembro del Sindicato Autónomo de Médicos Italianos.

En Portugal, los médicos generalistas se declararon en huelga a principios de septiembre de 2023, denunciando sus salarios especialmente bajos en comparación con otros países de la UE y la OCDE.

Un especialista que trabaje cuarenta horas semanales gana unos 1.800 euros netos [al mes ]. Es imposible alquilar una casa de dos habitaciones por menos de 1.200 euros...", lamenta el médico. se lamenta el doctor Jorge Roque Cunha, del Sindicato Independiente de Médicos Portugueses. Para él, la crisis de la vivienda en Portugal significa que ya no pueden vivir decentemente, a pesar de ganar sueldos superiores a la media.

¿Cuáles son las soluciones?

Hay que reequilibrar todo el sistema", suspira el Dr. di Renzo, que comparte la amarga valoración de sus colegas europeos. Para él, todo gira en torno a las cifras: salarios y, sobre todo, contratación.

"Hay que invertir en la planificación del personal sanitario", insiste Sarada Das, Secretaria General del Comité Permanente de Médicos Europeos.

En su opinión, es inaceptable acostumbrarse a ver a los médicos haciendo horas extras para compensar la escasez de personal.

"Si un país es consciente de ello en este momento, significa que ya tiene escasez de personal. Corresponde a los Estados calibrar la demanda futura en términos de asistencia, y preguntarse: ¿qué mano de obra necesitaremos; necesitamos formar más?".

El problema es que se tarda casi diez años en formar a un médico generalista, y más en el caso de los especialistas.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado el 14 de septiembre de 2023, advierte de que estos problemas de mano de obra en el sector sanitario son una bomba de relojería en Europa, que podría llevar a lo peor si no se toman medidas inmediatas.