El escándalo de los visados golpea al Gobierno de Polonia

Por Magdalena Chodownik

Nuevas informaciones sobre el escándalo de los visados que afectan al partido gobernante irrumpen en la campaña de las elecciones en Polonia.

El ex viceministro de Asuntos Exteriores polaco y su entorno están siendo investigados por corrupción en relación con la expedición de visas polacas. Este caso se filtró durante la campaña electoral y, como consecuencia, el ex viceministro ya no va en las listas de Ley y Justicia. El momento está siendo hábilmente aprovechado por la oposición, para luchar contra sus rivales electorales, y los periodistas prosiguen su trabajo, lo que observaron al principio no era más que la punta del iceberg...

PUBLICIDAD

Andrzej Stankiewicz, periodista de ONET que destapó la "ruta del contrabando", señala:"Descubrimos todo un sistema creado por los colaboradores del viceministro Wawrzyk: se enviaban listas de personas concretas a consulados y embajadas polacas en Asia y África, y supuestamente estas personas obtenían visados. Un procedimiento especialmente torpe era el que se aplicaba en la India. Allí enviaron listas de personas que supuestamente eran equipos de rodaje de Bolywood. Resultó que no tenían nada que ver con la industria cinematográfica, que el productor de la película era un comerciante de verduras, que el actor no podía demostrar su actuación en película alguna. Especialmente había múltiples visados Schenghen, que permiten la entrada en México, y desde México sólo hay un paso hasta Estados Unidos. Y así era esta ruta de contrabando. Tenemos toda la documentación para probar que se produjo, no obstante... nadie niega que se produjera."

Mientras el partido gobernante evita responder a las preguntas sobre el "escándalo de los visados", las diferencias entre los funcionarios no se refieren a SI se expidieron visados, sino a cuántos. Y el hecho es que ya se ha detenido a las primeras personas, se han escuchado los primeros cargos. Los primeros indicios de irregularidades en la expedición de visados llegaron a la Oficina Central Anticorrupción en julio de 2022, según la Fiscalía.

Las acusaciones incluyen, entre otras: ejercer influencia en una institución estatal así como aceptar beneficios financieros y proporcionar beneficios financieros por la intermediación en la definición de asuntos relativos a una institución estatal. Estos actos se castigan con penas de hasta 8 años de prisión.

Las organizaciones de ayuda a inmigrantes y refugiados de Polonia -especialmente las que han sido criticadas por el Gobierno por ayudar en la frontera polaco-bielorrusa- han seguido el escándalo cargadas de amargura.

Kalina Czwarnog, de la Fundación Ocalenie, ha apuntado: "Nos hemos estado preguntando por qué no se aceptan las solicitudes de las personas a las que ayudamos, las solicitudes de estatuto de refugiado. Las noticias que nos han llegado recientemente, sobre cómo se obtienen los visados polacos, creo que explican muchas cosas, simplemente demuestran que en Polonia estas cosas se hacen de otra manera"

El escándalo de los visados que afecta al Gobierno y al partido gobernante, cuya campaña electoral se basa en gran parte en advertencias contra la aceptación de inmigrantes de Asia y África, podría tener un impacto significativo en el resultado de las próximas elecciones.