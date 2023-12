Los bombardeos rusos no frenan la educación en Ucrania

Por Euronews

Rusia ha destruido una de cada diez escuelas en Ucrania, lo que ha obligado a los centros educativos ucranianos a improvisar la educación de sus jóvenes.

Ucrania sigue luchando por el futuro de su pueblo, de sus niños y también de la educación, que se ha visto gravemente afectada por la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022.

Muchas escuelas y centros educativos han resultado dañados o directamente destruidos tras los bombardeos rusos y a los estudiantes no les queda más remedio que encontrar otras formas de aprender.

Una de las escuelas que se ha visto obligada a improvisar está situada en Bohdanivka, cerca de la capital Kiev. Durante el periodo que estuvo ocupada el año pasado,los soldados rusos usaron el centro como base temporal durante tres semanas. Cuando se fueron, quemaron el edificio y todo lo que había ahí dentro.

Clases y aulas improvisadas

"Lloraba con el alma, pero no se lo mostré a los niños ni a mis empleados porque tengo un equipo detrás de mí, tengo 30 profesores", dijo la directora de la escuela, Ludmila Deiko. "Teníamos que ser fuertes y mostrarles a los niños que haremos todo lo posible para que puedan aprender. No hay que desesperarse, no serviría de nada", añadió.

Ahora, los alumnos de último año van a estudiar a otra escuela en uno de los pueblos vecinos, aunque también se han instalado aulas en el centro cultural local con el apoyo de organizaciones humanitarias.

1.500 escuelas destruidas

"Rusia ha estado atacando de manera muy deliberada y sistemática la infraestructura educativa de Ucrania básicamente desde el primer día de la invasión a gran escala", apuntó la cofundadora del fondo de ayuda escolar 'saveED', Anna Novosad.

"Hasta ahora, Rusia ha destruido una de cada diez escuelas del país. Y aquí estamos hablando sólo de instituciones de educación secundaria general”, añadió.

Según Novosad, 1.500 escuelas han sido destruidas desde el comienzo de la guerra y el número sigue creciendo.