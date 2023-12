El año 2023 marcó el adiós a figuras mundiales del mundo del arte y la música, el cine y la política. Desde la energía artística de Fernando Botero hasta la voz inolvidable de Tina Turner, cada uno de estos nombres ha pasado ya a la historia.

PUBLICIDAD

El mundo ha perdido en este año a grandes celebridades cuyo recuerdo permanecerá en la memoria colectiva. Fernando Botero, conocido por sus figuras voluptuosas que adornan ciudades de todo el mundo, la inolvidable voz de Tina Turner, la magia de Michael Gambon, Dumbledore en 'Harry Potter', o Mathew Perry, el actor que encarnó a Chandler en 'Friends'... Son sólo algunos de una larga lista de las estrellas que se apagaron en 2023.

1. Fernando Botero, 91 años

El pintor y escultor Fernando Botero, uno de los más célebres artistas colombianos, alcanzó fama mundial por sus esculturas de voluptuosas figuras. Botero deja atrás una larga obra artística; desde su característica y peculiar 'Mona Lisa' a las parejas de gruesas formas bailando, pasando por sus esculturas que adornan los rincones del mundo, pero sobre todo su natal Medellín, a la que ha regalado decenas de obras.

Fernando Botero. William Fernando Martinez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

2. Tina Turner, 83 años

La incansable cantante y espectacular artista en directo deja atrás un legado musical impresionante. Triunfó en la mediana edad con 'What’s Love Got to Do With It' y se convirtió en una superestrella por derecho propio, demostrando su capacidad de resistir después de un matrimonio devastador con Ike Turner, que la maltrató física y psiclógicamente durante 20 años.

3. Michael Gambon, 82 años

Michael Gambon, el destacado actor irlandés aclamado por su papel como Albus Dumbledore en las películas de 'Harry Potter', nos dejó a los 82 años. Con cuatro premios Bafta, su extensa carrera en cine, televisión, teatro y radio lo convirtió en un icono. En 1998, fue nombrado "caballero" por la reina Isabel II por su contribución al mundo del espectáculo.

4. Gina Lollobrigida, 95 años

La legendaria actriz italiana, Gina Lollobrigida, cuya belleza la llevó a ser apodada "la mujer más hermosa del mundo", falleció en Roma a los 95 años. Fue portada de la revista 'Time' en 1954, y más de medio siglo después, Lollobrigida aún atraía miradas con su cabello ondulado y su figura escultural. Está considerada una de las grandes actrices del cine italiano, desde sus inicios en 1946 en 'Aquila neta', hasta trabajar con algunos de los directores más renombrados, como Pietro Germi, Mario Monicelli, o Vittorio De Sica.

5. Matthew Perry, 54 años

Matthew Perry, conocido por su sarcástico pero adorable Chandler Bing en 'Friends', falleció de manera accidental a los 54 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la bañera, ahogado bajo los efectos de la ketamina, una sustancia utilizada tanto recreativamente como para el tratamiento de la depresión. Perry, en su libro 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing' (2022), reveló episodios de adicción a drogas y alcohol durante su tiempo en 'Friends'.

Matthew Perry. Rich Fury/Rich Fury/Invision/AP

6. Sinéad O’Connor, 56 años

La artista irlandesa, que alcanzó fama mundial con el tema 'Nothing Compares 2 U' en 1990, tuvo después una exitosa carrera musical, si bien estuvo marcada por la polémica por sus opiniones políticas y religiosas. Como cantante publicó un total de diez álbumes de estudio, pero nunca dejó de lado su papel de activista, abordando diferentes problemáticas como el abuso infantil, los derechos de las mujeres o el racismo.

7. Silvio Berlusconi, 86 años

El exprimer ministro Silvio Berlusconi fue uno de los personajes más relevantes de la vida pública de Italia del último medio siglo: magnate de un imperio mediático, cambió el modo de hacer política y se convirtió en el precursor del populismo encarnado por Donald Trump. Empresario de éxito y uno de los hombres más ricos de Italia, fue un incombustible animal político que se mantuvo en primera línea desde 1994 hasta el final de su vida.

8. Astrud Gilberto, 83 años

Astrud Gilberto, cantante brasileña, compositora y artista reconocida internacionalmente gracias a su aparición en la versión inglesa de 'La garota de Ipanema', se convirtió en una de las vozes más reconocibles de la bossa nova. Nacida en Salvador, Bahía, y criada en Río de Janeiro, Gilberto se convirtió en una superestrella inesperada en 1964 cuando participó en el album "Getz/Gilberto" con el saxofonista Stan Getz y su entonces esposo, el cantante-compositor-guitarrista João Gilberto.

9. Cormac McCarthy, 89 años

Cormac McCarthy, novelista ganador del Premio Pulitzer por obras como 'The Road' y 'Blood Meridian', falleció a los 89 años. El autor alcanzó fama mundial gracias a la adaptación al cine de su novela 'No es país para viejos', dirigida por los hermanos Cohen y protagonizada por el actor español Javier Bardem. Durante 60 años, demostró una dedicación inquebrantable a su oficio y dejando personajes, temas míticos y verdades emocionales íntimas en novelas brillantes que perdurarán a lo largo del tiempo.

10. Raquel Welch, 82 años

Raquel Welch, hija de una estadounidense y un boliviano con ascendencia española, cuya aparición con un escueto bikini de piel en la película 'Hace un millón de años' la convirtió en un icono sexual en las décadas de 1960 y 1970, falleció a los 82 años. Su belleza y potencial erótico fueron explotados por la industria de Hollywood, que la bautizó como "el Cuerpo". La carga sexista de este apodo la acompañó durante toda su carrera y pero la actriz, cuya belleza fue comparada con la de Marilyn Monroe, nunca aceptó papeles de desnudos.