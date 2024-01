Festín para animales en el zoo de Berlín con los 'arbolitos de Navidad'

Por Euronews en Español

Varias empresas de Berlín buscaron un nuevo propósito a los arbustos, que hace las delicias de los animales del zoo de la capital alemana. Elefantes, renos, y otros herbívoros se dan un festín con los arbustos navideños.

"Suponemos que los arbolitos saben muy bien, porque siempre, en cuestión de minutos,son devorados, consumidos por completo", declara Svenja Eisenbarth, portavoz del zoo de Berlín.

Los árboles han sido donados por empresas que no lograron venderlos para Navidad. Cualquier persona podría apoyar esta iniciativa y hacer lo mismo con su arbusto, pero no es posible. El zoo no acepta árboles de particulares por temor a que contengan restos de adornos, que podrían resultar perjudicales para los animales.