Por Euronews

En Francia recuperar el agua de lluvia y potabilizarla no está permitido, pero tampoco está prohibido.

Son muchos los franceses que ahora utilizan el agua de lluvia para sus necesidades diarias. Hace dos años, un antiguo ingeniero enterró en su jardín un depósito de 7.000 litros para recoger y filtrar el agua de lluvia. El proyecto le costó 8.000 euros. La contaminación del aire y los contaminantes concentrados en el tejado hacen que el agua de lluvia no sea potable, por lo que en el interior de la casa hay otra serie de filtros, entre ellos uno de carbón activado, que también se utilizan en las plantas de tratamiento de agua potable.

Hay dos grifos en la cocina. Uno con agua no potable y otro con agua potable, en este caso posible gracias a filtros que asegura que eliminan, el 99,9 por ciento de las bacterias. El constructor del dispositivo explica: "No confiábamos especialmente en el agua de red, que es potable pero está tratada químicamente. Pero ahora utilizamos un proceso de tratamiento que controlamos y que creemos que es más saludable".

En Francia recuperar el agua de lluvia y potabilizarla no está permitido, pero tampoco está prohibido. El filtrado no siempre es suficiente. Las autoridades sanitarias no recomiendan beber agua de lluvia filtrada.