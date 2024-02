Por Euronews

La Torre Eiffel suele estar abierta los 365 días del año. Este es el segundo cierre en dos meses y la huelga podría prorrogarse.

PUBLICIDAD

Los trabajadores del monumento parisino protestan contra la mala gestión del sitio, cuyo accionista mayoritario es el ayuntamiento de la capital gala. Los sindicatos piden un aumento salarial en proporción a los ingresos provenientes de la venta de entradas. Denuncian además la corrosión y degradación del monumento. que durante la pandemia generó un déficit de unos 120 millones de euros.

"Están dando prioridad a los beneficios a corto plazo sobre la conservación a largo plazo del monumento y la longevidad de la empresa para la que trabajamos", explica Stéphane Dieu, delegado sindical del sindicato CGT.

Entre los turistas decepción y resignación

"Estamos de vacaciones. Hemos venido a ver la Torre Eiffel, pero tendremos que volver otro día. Creo que estas huelgas y pancartal sindicales dan una mala imagen de Francia a los ojos de los turistas", explicaba un turista decepcionado ante la situación.

"He estado cerca de la Torre Eiffel durante los últimos días, pero aún no he podido visitarla. Por eso, saber que hoy no podré subir hoy es muy decepcionante, porque vine por mi cumpleaños", decía una turista estadounidense que, sin embargo, agradece a los trabajadores que quieran mantener el monumento en funcionamiento durante los próximos cientos de años que pueda mantenerse en pie.

La Torre Eiffel suele estar abierta los 365 días del año. Este es el segundo cierre en dos meses y la huelga podría prorrogarse.