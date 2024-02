Por Euronews

SS.MM. los Reyes acuden este lunes al lugar de los hechos. Las familias afectadas serán realojadas en viviendas el jueves. Varios de los residentes de este edificio eran refugiados ucranianos.

Tras el devastador incendio que arrasó en prácticamente media hora con un edificio completo de 14 plantas en Valencia, la Policía Científica sigue investigando los hechos para intentar esclarecer cómo se pudo desatar el incendio y cómo las llamas se expandieron tan rápidamente por todo el bloque.

Este lunes los agentes van a acceder a la vivienda número 86. Es justo la casa en la que se produjeron las primeras llamas que acabaron devorando todo el inmueble. Se desconoce qué pudo pasar porque en el momento del incendio no había nadie.

Una posible sobrecarga eléctrica, principal hipótesis del incendio en Valencia

El inquilino de esa vivienda ha explicado a los investigadores que no dejó nada conectado a la red eléctrica ese día. No obstante, se está intentando determinar si algún otro vecino pudo tener algún problema eléctrico. Una de las principales hipótesis que se barajan es una posible sobrecarga.

No se está contemplando otro tipo de combustión porque se trata de una construcción domótica que solo contaba con suministros eléctricos y no de gas. Se sabe que hace dos años hubo problemas con un calentador que llegó a provocar chispas.

¿Qué va a pasar con el edificio quemado en Valencia?

Pese a la virulencia del fuego, en la actualidad se sabe que no existe riesgo de desplome. Según ha explicado a 'Euronews' el portavoz del Consejo General de Arquitectura Técnica de España, Jerónimo Alonso, el hecho de que las vigas no fueran de acero ha hecho que se mantenga en pie, pero no se descarta una posterior demolición controlada.

Se sabe, además, que el edificio incendiado estaba asegurado por más de 26 millones de euros. La póliza, según lo que ha trascendido a la opinión pública, incluye cobertura por incendio. Eso hace pensar que compensará a los afectados la pérdida de sus viviendas.

Unas 300 familias han perdido sus casas en este incendio. En un primer momento, las autoridades locales las realojaron en hoteles para que pudieran pasar ahí las noches posteriores a la tragedia.

Trabajos de limpieza en la calle del edificio incendiado. Ayuntamiento de Valencia

El Ayuntamiento ya ha puesto a disposición de estas familias viviendas sociales con el objetivo de que se instalen. Lo podrán hacer a partir de este jueves. Los afectados, por su parte, han agradecido la rápida respuesta de todas las administraciones y la ola de solidaridad que han recibido.

También han puesto en marcha un plan especial de limpieza para retirar los escombros provocados por el incendio. Un equipo formado por 14 operarios se están afanando en intentar recuperar la normalidad en esa calle.

Este lunes, SS.MM. los Reyes acuden al lugar de los hechos para comprobar de primera mano cómo se están realizando las investigaciones y para trasladar su apoyo a los cientos de afectados.

Varios refugiados ucranianos de la guerra vivían en el edificio incendiado

Desde el primer momento la Casa Real ha estado pendiente de la coordinación que ha habido entre administraciones y de la situación de los vecinos del bloque incendiado, haciendo público en cuanto se desató el fuego suapoyo a las víctimas.

Entre los residentes de este bloque había varias familias ucranianas que llegaron a España huyendo de la guerra en Ucrania. Al menos una decena de refugiados residían en este inmueble.