En la segunda mitad del siglo XX esterilizaron a muchas mujeres de Groenlandia para controlar la población de la isla. Ahora han denunciado al Ejecutivo al que piden una indemnización por los daños causados.

El Estado danés ha sido demandado por 143 mujeres de Groenlandia víctimas de los procesos de esterilización forzada en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado que redujeron considerablemente la población de la isla.

Las demandantes aseguran que fueron obligadas a someterse a procesos anticonceptivos intrauterinos que provocaron su infertilidad. Muchas han relatado que les insertaron un DIU sin su consentimiento.

El Gobierno danés realizó esta operación en la segunda mitad del siglo XX con el fin de controlar la población groenlandesa. En algunos casos, obligando incluso a menores de edad a pasar por quirófano.

"Muchas no han tenido hijos, yo he perdido dos. Aborté al quedarme embarazada fuera del útero por todas las cicatrices que me dejó aquel proceso", explica Uulat Bach, una de las víctimas.

Les han extirpado el útero, han tenido todo tipo de problemas a lo largo de su vida Mads Pramming Abogado de las víctimas

"Hay un grupo enorme formado por estas 143 mujeres que han perdido la capacidad de tener hijos" dice el abogado de todas ellas Mads Pramming. "Les han extirpado el útero, han tenido todo tipo de problemas a lo largo de su vida", añade.

El Gobierno utilizaba con ellas "un DIU de plástico grande" que nada tiene que ver con los que existen hoy en día según relata Pramming a 'Euronews'. Era un sistema "que se inventó en la época en que el Estado danés empezó a utilizarlo" y que provocó serios daños en las mujeres.

Mujeres maltratadas por las instituciones

Hace un año que las víctimas se empezaron a movilizar a raíz de una visita a Groenlandia del primer ministro danés, Mette Frederiksen. Ahora piden a la justicia una indemnización por los daños provocados.

El Ejecutivo danés llegó a pedir disculpas en septiembre de 2023 a las personas que sufrieron estos procesos. También a las mujeres maltratadas por las instituciones públicas, algunas de ellas internadas en su día por el simple hecho de tener discapacidad o problemas de conducta.