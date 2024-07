Mientras el Reino Unido se prepara para unas elecciones cruciales, los británicos residentes en España tratan de reponerse de las secuelas del Brexit. Pese a los desafíos de lograr la residencia en España y afrontar un futuro incierto, muchos se han instalado en la desilusión y la frustración.

El día comienza con lentitud en Rojales, en la Costa Blanca. Es tiempo para dar un paseo en el campo de golf o disfrutar de un café. Así transcurre la vida de los 300.000 ciudadanos británicos, la mayoría retirados, que han elegido España como lugar de residencia.

“Hemos trabajado toda nuestra vida, así que queremos disfrutar”, dice un residente británico que pasa la prejubilación junto a su mujer en el centro de Ciudad Quesada, una urbanización en Rojales habitada casi exclusivamente por ciudadanos británicos.

En los cafés, la gente lee la prensa inglesa, llena de noticias sobre lugares que desde aquí se sienten distantes.

El Brexit ha complicado sus vidas

España es elpaís con la mayor población británica en Europa. Aquí en Rojales, superan en número a la población local. Aquí se sienten como en casa, pero el Brexit ha complicado sus vidas.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha obligado a muchos británicos a regresar a su país cada tres meses. Muchos que no han asegurado la residencia permanente han vendido sus casas.

“Un desastre. No tenían ni idea de lo que estaban votando”, comenta un pensionista escocés, mientras toma un café en un bar del municipio junto a sus esposa.

Un residente británico en España disfruta del sol en una terraza en Rojales, Alicante Palomeque

Las elecciones del 4 de julio podrían cambiar el panorama político en el Reino Unido, cuya economía sigue siendo limitada por las consecuencias del Brexit.

“Es curioso que no se hable del Brexit en la campaña electoral. Es como el elefante en la habitación. Si el Partido Laborista gana, probablemente habrá un acercamiento mayor a Bruselas y a la comunidad europea”, explica Millán Requena, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Alicante.

Entre la apatía y los efectos del Brexit

A pesar de la importancia de estas elecciones, la mayoría de los británicos que viven en Rojales dicen que no votarán. “Paso de política”, asegura uno de los expatriados. “No merece el esfuerzo", asegura otro de los residentes en la localidad alicantina.

Para aquellos que querían votar, las cosas tampoco han sido fáciles.** La poca antelacióncon la que se anunció esta cita electoral les ha impedido registrarse.

“He intentado votar. Y una vez más, porque estoy en España, ha sido muy, muy complicado y tengo que hacer el voto por delegación. Tengo que conseguir que alguien en el Reino Unido vote por mí. Pero ya se me ha pasado el tiempo para organizarlo”, lamenta una mujer británica, se mudó a España hace tres años.

El anuncio sorpresa del primer ministro Rishi Sunak sobre las elecciones del 4 de julio ha añadido más incertidumbre al panorama político británico. Sunak, empañado por los numerososescándalosque sacuden a su partido en sus hora de popularidad más bajas, ha fiado su campaña a la promesa de estabilidad económica.

Ciudadanos británicos residentes en España leen la prensa inglesa en un bar de Rojales, Alicante Palomeque

Mientras tanto, el Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, es el favorito para ganar los comicios tras catorce años de gobiernos conservadores.

Pese a la importancia de las elecciones, los ciudadanos británicos que viven en el España no sienten que los resultados vayan a tener ningún impacto real en sus vidas.

“Me gustaría particularmente que el Gobierno abordara la libertad de movimientos, pero eso está ligado a la inmigración. Pero creo que la gente está tan obsesionada con la inmigración, que es por lo que acabamos teniendo el Brexit en realidad”, lamenta una expatriada británica.

Un posible acercamiento a la UE

Millán Requena, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Alicante, ofrece una visión más profunda de la situación. “Aquí en España, especialmente a lo largo de la costa de Levante y en la provincia de Alicante, hay muchos que están regresando al Reino Unido, principalmente debido a problemas de visado y la necesidad de salir de España cada 90 días", explica.

Requena destaca los obstáculos burocráticos que muchos británicos no lograron superar a tiempo. "Tenían que demostrar una residencia continua por un mínimo de cinco años. Muchos no lo hicieron, ya sea por complacencia o por creer que el Reino Unido nunca dejaría la UE. Como resultado, muchos no han obtenido la residencia permanente", asegura el profesor de la Universidad de Alicante.

Si el partido laborista gana finalmente las elecciones, Requena apunta a la posibilidad de que se renegocien algunos acuerdos comerciales para aliviar los problemas actuales del Reino Unido. "Un gobierno laborista podría buscar revisar algunos aspectos, alineándose potencialmente más con modelos como los de Noruega o Suiza, que disfrutan de relaciones comerciales más fluidas con la UE", explicó el profesor.