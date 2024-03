El Vicepresidente de la Comisión Europea, invitado en The Global Conversation: "Debemos convencer a los jóvenes para que voten".

¿Ha acertado la UE en una de las cuestiones que más dividen al bloque: la política migratoria? ¿Y qué pasará en las próximas elecciones al Parlamento Europeo de junio? Esto es lo que debatimos con el vicepresidente de la Comisión Europea Margarítis Schinásen The Global Conversation.

Uno de los temas más candentes en las políticas de la UE es la migración. Cuando usted se convirtió en Comisario en 2019, ya era un tema bastante importante y masivo. Ahora, desde entonces, la crisis ha adquirido una dimensión diferente con más conflictos y con la invasión a gran escala de Ucrania. ¿Cómo ve también las actuales políticas migratorias de la UE, dados los recientes acuerdos firmados con Egipto y Túnez? ¿Cree que vamos a ver más acuerdos de este tipo?

En el actual ciclo político sobre migración, hemos tenido que trabajar al mismo tiempo como bomberos y arquitectos. Bomberos, al hacer frente a las numerosas crisis, tanto en nuestra frontera exterior como dentro de la unión, corriendo de crisis en crisis, de incidente en incidente, de barco en barco. Y me atrevería a decir que, en la mayoría de los casos, gestionando con éxito las numerosas emergencias migratorias. Además, por primera vez, tras décadas de fracasos, logramos alcanzar un gran acuerdo europeo sobre un nuevo pacto de la UE en materia de migración y asilo.

Desde el 20 de diciembre del año pasado, Europa cuenta por fin con una política de migración global y holística que empieza en nuestras fronteras, en los países de origen y tránsito - hablaré de Egipto en un momento - luego en un control más federalizado de nuestras fronteras exteriores y, por último, en la solidaridad.

Migrantes son rescatados del mar a unas 30 millas de Libia por los miembros del buque humanitario Geo Barents, viernes 6 de octubre de 2023. Paolo Santalucia/AP

En cuanto a la dimensión exterior de la política migratoria, hemos invertido mucho tiempo y esfuerzos, y muchos de mis colegas, desde el presidente hasta el presidente Charles Michel, también han sido de gran ayuda, hemos intentado establecer asociaciones con los 25 países de origen y tránsito que nos importaban en materia de migración. Nunca podremos hacer frente a la situación interna si no somos capaces de hacer frente a la situación externa. Y creo que ahora, con un acuerdo histórico con Egipto, que sigue la línea de nuestra declaración anterior con Turquía, tras el acuerdo con Túnez, ahora tenemos una red de acuerdos de asociación con los principales socios de migración que sin duda nos ayudará a mejorar la situación en la gestión de los flujos migratorios de una manera cooperativa.

Hablemos un poco más de las elecciones. La inmigración, por supuesto, ha sido siempre uno de los temas que más ha dividido a la política nacional y europea. En los últimos años hemos visto que en toda Europa los gobiernos están cambiando. ¿Le preocupa el posible giro del centro a la derecha como resultado de las elecciones europeas de junio?

En primer lugar, creo que tenemos que estar colectivamente orgullosos de la Unión Europea porque somos una unión de democracias. Las elecciones son algo bueno para nosotros. Por eso la gente nos envidia, por eso somos tan admirados en el mundo, porque tenemos elecciones, elecciones libres y abiertas. Y las elecciones europeas son elsegundo proceso electoral más numeroso del planeta después de las elecciones indias. Así que no, no estoy especialmente preocupado.

No creo que tengamos que llegar a la conclusión precipitada de que será un triunfo de los extremos, o de que la extrema derecha lo paralizaría todo.

Creo que lo importante es que los europeos vayan a votar y atribuyan elogios o culpas a lo que funciona y a lo que no. No creo que tengamos que llegar a la conclusión precipitada de que será un triunfo de los extremos, o de que la extrema derecha lo paralizaría todo.

El 24% de los holandeses votaron a Geert Wilders, pero el 76% no. Y no será el primer ministro de los Países Bajos. Y si nos fijamos en Polonia, no ganó la derecha populista, sino Donald Tusk y sus aliados moderados. Si nos fijamos en Roma, no veo a Giorgia Meloni como un catalizador para los putinófilos extremos, la veo como un aluvión para la extrema derecha y los amigos de Putin. Así que esperemos un poco. No saquemos conclusiones precipitadas. Todavía tenemos dos meses. Veamos qué pasa.

Efectivamente, dos meses enteros. Pero, ¿considera que su grupo político tiene una alianza con la extrema derecha? ¿Y dónde estaría esa línea roja que su grupo político no cruzaría a la hora de establecer posibles alianzas?

Bueno, estoy aquí en mi calidad de vicepresidente de la Comisión Europea, no persigo el puesto de Manfred Weber, pero, puedo ofrecer mi visión personal de cómo se están desarrollando las cosas. Creo que el PPE estaría en el centro de una amplia coalición de fuerzas proeuropeas moderadas. Como siempre ha sido el caso.

Hasta ahora no veo al PPE de Kyriakos Mitsotakis, por ejemplo, uniéndose a ningún aliado de extrema derecha. Esto no ocurrirá. Kyriakos y Jean-Claude Juncker son los que querían a Orban fuera del PPE, debo recordarles. Así que veo al PPE en el centro de la nueva red de alianzas políticas en el Parlamento Europeo.

Veo que en ciertos temas podemos trabajar, como hicimos para el pacto migratorio, con una gran parte del ECR, Giorgia Meloni y los eurodiputados italianos de Fratelli d'Italia apoyaron abrumadoramente junto con los liberales, el centro derecha y los socialistas nuestro pacto. Así es como veo el centro de gravedad en el nuevo parlamento.

Y por último, brevemente, ¿considera la posibilidad de hacer más ahora en términos de motivar a los jóvenes europeos para que acudan a las urnas y voten en junio, específicamente aquellos para los que van a ser sus primeras elecciones?

Absolutamente, quiero decir, miren lo que pasó durante el referéndum del Brexit. Teníamos tantas figuras proeuropeas inspiradoras y admiradas en el Reino Unido, pero el "sí" no consiguió movilizarlas. Y fue un error que pagamos caro. No cometamos el mismo error en las elecciones europeas.

Hay tantos líderes en el deporte, en la cultura, en las artes y la filosofía y en las industrias creativas. Somos la envidia del mundo en lo que se refiere al fútbol. En todos los ámbitos, destacamos.

No cometamos el mismo error en las elecciones europeas.

Y la mayoría de estas personas son europeos comprometidos, trabajan más allá de las fronteras, se labraron su reputación más allá de las fronteras. ¿Qué hay de malo en que estas personas hablen con los jóvenes europeos y les digan que vayan a votar? Creo que es algo que los gobiernos también deberían adoptar. Yo lo hago desde Bruselas. No creo que los comisarios sean las personas adecuadas para hablar con los jóvenes, para decirles que vayan a votar. Probablemente creará el efecto contrario. Pero aprovecho ahora el lanzamiento del nuevo Euronews para hacer este llamamiento a los que dan ejemplo, a los modelos a seguir. Éstas son las personas que necesitamos.