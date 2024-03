Por Euronews con AP

Tres personas secuestradas en un popular club nocturno de la ciudad holandesa de Ede ya han sido liberadas, pero la situación no ha acabado.

PUBLICIDAD

Debido a una toma de rehenes, el centro de la pequeña ciudad holandesa de Ede ha sido acordonado por la policía. Según la policía de Güeldres, tres personas que estaban secuestradas en un club nocturno ya han sido liberadas.

Sin embargo, un portavoz de la policía agregó que "la situación aún no ha terminado". La policía no dio más detalles, ni si había otros rehenes en el club. La policía dijo en un comunicado en X que "actualmente no hay indicios de un motivo terrorista".

Los agentes de policía habían dicho durante la evacuación de 150 casas cerca de una plaza central que había una persona en la zona "que podría representar un peligro para sí misma o para los demás". Otro caso más del miedo y el aumento de las medidas de seguridad en Europa tras el atentado en la discoteca de Moscú.

Imágenes de la escena del crimen en Ede, una ciudad rural a 85 kilómetros al sureste de Ámsterdam, mostraban a policías y bomberos en las calles en una zona acordonada. El municipio anunció que todas las tiendas del centro de Ede permanecerían cerradas.

ACTUALIZACIÓN 13:26.-

La policía detuvo a un hombre que salió de la discoteca Café Petticoat, donde había rehenes, después de un tenso altercado que duró horas.

"El último rehén acaba de ser liberado. Una persona ha sido arrestada, no podemos proporcionar más información en este momento", dijo la policía en un comunicado en X, el sábado.

El hombre abandonó el club antes de que la policía armada le ordenara arrodillarse con las manos en la cabeza. Luego lo esposaron antes de llevarlo a un coche de policía que lo esperaba.