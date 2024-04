Por Euronews

Se encuentra en prisión tras tachar de "fascista" el régimen de Putin. Denuncia una situación inhumana en la cárcel y un empeoramiento de su estado de salud.

El activista político y defensor de los derechos humanosOleg Orlov ha cumplido este jueves 71 años de edad. Se encuentra en prisión por haber denunciado públicamente la guerra contra Ucrania.

Es notoria la dureza de las cárceles rusas, en las que han llegado a morir opositores en extrañas circunstancias. El último caso de estas características es el de Alexéi Navalni. Orlov tendrá que permanecer entre rejas pese a su débil estado de salud.

Según una de las principales organizaciones pro derechos humanos en Rusia, Memorial, Oleg Orlov estaría recibiendo un trato "inhumano" por parte de las autoridades del país y el personal de la prisión preventiva.

La salud de Orlov se está deteriorando ante esta situación, pues le perjudican los constantes desplazamientos entre la prisión en la que se encuentra y el Tribunal que lo está juzgando.

Su mujer asegura que Oleg Orlov no podrá estará en condiciones de preparar bien su defensa ante el Tribunal de apelación. Debido a los agotadores tralsados y a la imposibilidad de r****ecibir tratamiento médico por el resfriado que padece, ha empezado incluso a perder la audición.

El equipo jurídico de Memorial, además de intentar mejorar las condiciones del encarcelado, se está preparando de cara a la vista del Tribunal de apelación, que probablemente tendrá lugar dentro de unas semanas, aunque los jueces aún no han fijado una fecha exacta.

El veterano activista calificó el régimen de Putin de "fascista"

"No he cometido ningún delito. Se me juzga por un artículo de periódico en el que calificaba de totalitario y fascista el régimen político de la Rusia actual", dijo Orlov en su última intervención ante un Tribunal el 27 de febrero de 2024

En las cárceles rusas, los presos políticos son sometidos a una situación de maltrato tanto físico como psicológico: privación del sueño, alimentación insuficiente y una atención sanitaria deficiente o nula.