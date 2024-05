Por Euronews

Un gran grupo de jóvenes europeos que votarán por primera vez en junio fueron invitados al Parlamento Europeo para presenciar el evento en vivo, y a algunos de ellos se les permitió hacer preguntas a los candidatos.

PUBLICIDAD

Este jueves ha tenido lugar el gran debate entre los principales candidatos que aspiran a liderar la próxima Comisión Europea tras las elecciones de la UE, que se celebran en junio. El debate, que tuvo lugar en Bruselas, contó con la presencia de espectadores muy especiales.

Un gran grupo de jóvenes europeos que votarán por primera vez en junio fueron invitados al Parlamento Europeo para presenciar el evento en vivo, y a algunos de ellos se les permitió hacer preguntas a los candidatos.

Aprecié sus respuestas y su mente abierta Carlo Millino Estudiante italiano

Si bien las alianzas con partidos de extrema derecha fueron un gran tema de discusión entre los candidatos, los más jóvenes también podrían centrarse en otros temas que les preocupan.

"Creo que la seguridad fue lo más importante y la parte más emocional para todos los candidatos", afirma a 'Euronews' la joven periodista polaca Aleksandra Walczak.

"Elegí dos temas. El primero es el cambio climático y aprecio las respuestas de Gozi de Renovar Europa porque dijo algo que no me esperaba. Realmente aprecié sus respuestas y su mente abierta", apunta otro joven, el estudiante italiano Carlo Millino. "Y el segundo tema es la migración y me gustaron las respuestas de Schmit porque fueron justas", añadió Millino.

Los jóvenes también tienen sus candidatos favoritos

"Me gusta especialmente Ursula von der Leyen. Creo que ha hecho un buen trabajo en los últimos cinco años. Por eso, también espero verla como presidenta de la Comisión durante los próximos cinco años", dice Jakob Wind, un estudiante de Dinamarca.

"Me gusta más la candidata de Los Verdes porque tuvo en cuenta que sí, hay problemas importantes que afrontar, pero debemos vencer el miedo con soluciones y no con palabras extremistas", afirma el joven estudiante de Chipre, Ioannis Afxentiou.

Ninette Vertongen, una estudiante de Bélgica, también quería preguntar a los candidatos sobre TikTok, una plataforma que ha sido ampliamente criticada por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

"Estoy muy emocionada de ver lo que depara el futuro. Y si realmente van a hacerlo, si cambiarán las cosas o si simplemente hablan y lo digan ahora y luego no harán nada para evitar que los jóvenes estén en TikTok. TikTok no es bueno para la salud mental", apunta Vertongen.

Estos chicos y chicas votan por primera vez en las elecciones de la UE en junio y esperan convencer a sus compañeros para que acudan a las urnas.