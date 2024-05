Las próximas elecciones europeas podrían suponer el ascenso del grupo de Conservadores y Reformistas: preguntamos a su copresidente, el eurodiputado del Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, cómo pretenden cambiar Europa.

En las próximas elecciones europeas puede llegar la hora de los reformistas conservadores, dispuestos a cambiar el equilibrio en el nuevo Parlamento Europeo, donde muy probablemente tendrán más eurodiputados que ahora.

Los partidos conservadores no han elegido un candidato principal porque no creen en el sistema del 'Spitzenkandidat'. Ya no quieren que sus países abandonen la Unión Europea, sino que prometen cambiarla radicalmente. Nos reunimos con el copresidente de su grupo, el eurodiputado de Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, en The Global Conversation.

PREGUNTA: Nicola Procaccini, eurodiputado de Fratelli d'Italia, candidato a las próximas elecciones europeas y presidente del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Estamos en un hermoso museo dedicado al siglo XX, pero hablamos del futuro de Europa. ¿Cuál es la visión de Europa de los Conservadores y Reformistas Europeos? ¿Es correcto llamarlos euroescépticos?

RESPUESTA: No, eso está muy mal. Somos los que queremos volver a la idea original de la Unión Europea, que es una alianza de naciones que hace algunas tareas importantes juntas, que hace aquellas cosas que los Estados nación por sí solos no podrían hacer de la mejor manera. Y luchamos contra quienes quieren cambiar la Unión Europea en un sentido federalista, que no es el modelo original de la Unión Europea.

Queremos volver a la idea original de la Unión Europea.

Cuando nació en 1957 con el Tratado de Roma, la Comunidad Europea se concibió como una comunidad de Estados que no tenía que ocuparse de todo, sino de unas pocas cosas. En lugar de ello, lamentablemente, con el tiempo se ha intentado despojar a las naciones de competencias, agrupándolas bajo el paraguas de la Unión Europea. En nuestra opinión, se ha intentado estandarizar situaciones que no deberían estandarizarse. Paradójicamente, nos olvidamos de que la Unión Europea es una comunidad de Estados.

P: Muchos otros partidos sostienen que el derecho de veto bloquea a la Unión Europea. Usted, en cambio, lo defiende, si no me equivoco. ¿Por qué?

R: Defendemos que Europa siga siendo una alianza de naciones y no un superestado federalista. En el momento en que se elimina la posibilidad de que un gobierno ejerza un derecho de veto que comprometa su interés nacional, obviamente se avanza hacia un superestado federalista.

Pero déjame decirte una cosa que nunca ha ocurrido hasta la fecha: Nunca ha ocurrido que hubiera un veto que hiciera imposible dictar un reglamento, una idea, una directiva sobre lo que producía una negociación. A veces ha producido negociaciones que duraban días, a veces semanas. Pero ¿por qué debería ser así? Porque la UE no tiene que ocuparse de todo, pero puede ocuparse de algunas cosas importantes. Por eso dividir Europa en naciones A y B, unas C y otras D va en contra de la idea de Europa como alianza de naciones que hacen unas pocas cosas, pero importantes.

P: Pero en la Declaración Schuman de 1950 se menciona expresamente a la Federación Europea.

R: No.

P: Sí.

R: La Unión Europea nació como una confederación, no como una federación de naciones.

P: Hablo de la Declaración Schuman.

R: No, eso es el Manifiesto de Ventotene, que es otra cosa.

P: Es la Declaración Schuman de 1950: "La fusión de la producción de carbón y acero será la primera etapa de la Federación Europea"

R: Es otro concepto que si tuviéramos la oportunidad de profundizar en él te lo podría mostrar. Quiero decir que es evidente que la Unión Europea no nació como una federación sino que nació como una confederación y nació precisamentesobre el carbón, sobre el acero, sobre cosas como el suministro de materias primas, como la energía. El suministro de energía es una de esas cuestiones en las que está claro que si los Estados se unen, consiguen obtener mejores resultados en términos de calidad del gasto y de calidad de la fuente de energía que si estuvieran solos.

Pero podemos tener todos los debates que quieras, no hay manera en el mundo de que alguien pueda argumentar que la Unión Europea nació como CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) y como Tratado de Roma. Por lo tanto, una Comunidad Europea, como un estado federalista como los Estados Unidos de Europa, es algo totalmente irreal, así que si quieres podemos hablar de ello, por supuesto, pero me temo que eso nos desviaría un poco del tema.

P: No, no, era sólo para mencionar precisamente la Declaración Schuman...

R: Podría citar a De Gaulle y a muchos otros padres de la Unión Europea que fueron muy claros a este respecto.

P: Su grupo crece con fuerza en las encuestas. No tenéis un 'Spitzenkandidat', un candidato líder de vuestra elección. Así que la pregunta es necesaria: ¿quién le gustaría que dirigiera la próxima Comisión Europea?

R: ¿Por qué no tenemos un 'Spitzenkandidat'? Por la razón que decía antes. ¿Por qué no hay un 'Spitzenkandidat' en los tratados europeos que establecen la Unión Europea? Porque el presidente de la Comisión Europea es elegido por los gobiernos, no por los partidos, y nosotros lo reivindicamos.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el miércoles 24 de abril de 2024 en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia. Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Reivindicamos que son los gobiernos los únicos legítimos para elegir al jefe de la Comisión Europea, no los partidos. Esta es la razón principal por la que cualquier otro candidato no nos vale, porque no es el candidato de nuestro grupo parlamentario. Pero también porque el concepto es simplemente erróneo en primer lugar, porque seguimos queriendo despojar a las naciones y a los gobiernos legítimamente votados por los ciudadanos de las competencias que están negro sobre blanco en los tratados fundacionales de la Unión Europea.

P: En la Europa actual, a los partidos de derecha radical se les acusa a menudo de no haber repudiado totalmente sus vínculos con las dictaduras del siglo XX, por ejemplo en España con el franquismo. En el extranjero, por ejemplo, Fratelli d'Italia, su partido, es descrito a menudo en la prensa extranjera como un partido postfascista. ¿Cuál es su opinión?

R: Mejor postfascista que neofascista, u otros epítetos. Lo cierto es que en el Parlamento Europeo se votó una resolución que condena firmemente todos los totalitarismos del siglo XX. Fratelli d'Italia, Vox y, de hecho, todos los partidos de derechas votaron a favor. En cambio, la izquierda votó en contra. En particular el Partido Democrático Italiano, evidentemente para defender el comunismo. Los condenamos a todos.

P: Ursula von der Leyen: en estos cinco años, ¿qué le ha gustado y qué no?

R: Muy poco. Pero también porque contaba con una Comisión Europea casi esencialmente de izquierdas, hasta el punto de que Frans Timmermanstenía incluso más poder que Ursula von der Leyen, y fue capaz incluso de poner en marcha el principal programa de gobierno de la Comisión, el Pacto Verde.

Afortunadamente, esto es algo que ya no será posible, porque independientemente de cómo vayan las elecciones europeas, ya sabemos que la próxima Comisión Europea será de centro-derecha, porque los comisarios son nombrados por los gobiernos, no son nombrados por las elecciones, y los gobiernos son de centro-derecha.

P: Pero como conservadores, ¿estarían dispuestos a apoyar a von der Leyen o a otro candidato del PPE?

R: Esto es algo que tenemos que ver en función del equilibrio de poder, porque puede que tengan que apoyar a uno de nuestros candidatos. Así que vamos a ver.

P: Si tuviera que elegir un objetivo del Fratelli d'Italia y del grupo ECR para la próxima legislatura, ¿con cuál se quedaría?

R: ¿Un objetivo? Sin duda, detener la inmigración ilegal y volver a situar al ser humano en el centro de la naturaleza.

P: El gobierno italiano dirigido por un partido conservador apoyó y aprobó el Pacto de Asilo y Migración, la reforma de la política migratoria europea. El polaco, cuando estaba dirigido por un partido conservador, e incluso ahora, se opone rotundamente. ¿La redistribución de los solicitantes de asilo es una cuestión que divide a los conservadores?

**R:**El actual gobierno polaco votó en contra.

P: Y el anterior también...

R: No, porque este es un pasaje clave, porque el gobierno actual es del PPE y está apoyado por los socialistas. Votó en contra, sus representantes parlamentarios votaron en contra. Creemos que este pacto no es todavía la forma correcta de tratar la inmigración ilegal, la inmigración en general. Pero objetivamente es un primer paso en la buena dirección. Por eso votamos a favor, objetivamente va en la dirección que Giorgia Meloni ha defendido durante años, pero se la consideraba una peligrosa extremista fascista que quería ahogar a la gente. ¿Cuál es la solución?

Somos ECR, hemos invertido mucho en esta familia política, en esta tradición política, y la defendemos con uñas y dientes.

La solución es detener las salidas, porque cuando los inmigrantes están en suelo europeo ya es demasiado tarde. Entonces, en ese momento, incluso la cuestión de la colocación y la distribución es una cuestión que realmente no debería plantearse. Porque si, por otra parte, somos capaces de establecer de antemano quién tiene derecho y quién no tiene derecho al asilo, en ese momento sólo dejamos entrar a los que tienen derecho y en ese momento estamos hablando del 15% de la cantidad total de inmigración ilegal. Así podemos acabar con el negocio más odioso que existe, el de los traficantes.

ARCHIVO - Migrantes, principalmente del África subsahariana,, cerca de la costa de Sfax, Túnez, martes 18 de abril de 2023. Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Y al mismo tiempo somos capaces de controlar un fenómeno que necesita ser gestionado, porque la inmigración legal es algo que todas las naciones necesitan, pero debe ser limitada en cantidad y, si es posible, también debe ser seleccionada. También hay que formarla desde el punto de vista profesional. Esto sirve a la nación receptora y también sirve al emigrante, que así no se ve obligado a marginarse de nuestra sociedad ni a convertirse en mano de obra de la delincuencia organizada, sino que puede encontrar un lugar en nuestras sociedades que también sea digno para él.

P: En este museo estamos rodeados de preciosos coches antiguos con motor de combustión. Después de 2035, ¿los coches con motor de combustión en Europa serán solo piezas de museo? O aún hay esperanza de cambio?

R: Todavía hay esperanza, si prevalece lo que esperamos, es decir, el concepto de neutralidad tecnológica. El ejemplo del motor térmico de combustión y del motor eléctrico encaja bien. A través de los biocarburantes, que son cero emisiones como balance final, es posible hacer sobrevivir al motor térmico de combustión sin tener que rendirse necesariamente a una tecnología, la del motor eléctrico, de la que no tenemos soberanía en cuanto a la cadena de producción. Entonces, ¿qué significa neutralidad tecnológica? Significa tener, compartir un objetivo, pero dejando libertad a las naciones para elegir la mejor tecnología en función de sus propias especificidades. Es un concepto que nos interesa mucho y que apoyaremos firmemente en los próximos años.

P: Pero en el reglamento aprobado, los biocombustibles no están...

R: No, no están ahí.

P: ¿Pretenden una derogación?

R: Por supuesto que sí.

P: Y hablando de neutralidad: los Conservadores y Reformistas se han opuesto a casi todas las medidas del Pacto Verde Europeo. ¿Apoyan el objetivo de neutralidad climática para 2050?

R: Compartimos el objetivo de tener el menor impacto posible sobre el medio ambiente y la naturaleza. Esto debe hacerse con sentido común, con equilibrio. Son dos conceptos, sentido común y equilibrio, que han sido totalmente desterrados por la política europea en los últimos años, sacrificados en el altar de un perverso furor ideológico que ha hecho aumentar las emisiones de CO2, porque han aumentado en 2023, a pesar de haberse hundido en la Unión Europea, y al precio de una devastación de nuestra competitividad, y de una devastación del medio ambiente y de la naturaleza.

Porque los que se dan cuenta, los que en general son dueños de la transición verde en este momento, son los chinos. Los chinos se benefician competitivamente de las opciones europeas y al mismo tiempo no les importan en absoluto las normas medioambientales que nos importan a nosotros. Porque entonces las baterías, los paneles fotovoltaicos se producen en centrales térmicas de carbón, les importa un bledo.

P: Entonces, ¿es demasiado aspirar a la neutralidad climática para 2050?

R: Creo que es un objetivo al alcance de la mano, pero hay que hacerlo, repito, con sentido común. El caso de los biocombustibles es un ejemplo de cómo el sentido común se deja de lado y te hace pensar mal, porque si se prohíbe una tecnología neutra para el medio ambiente, no es considerada por las instituciones... esto te hace pensar que hay intereses económicos.

P: Italia es el país que más se ha beneficiado en términos numéricos de la 'Next GenerationEU', la única emisión de deuda común hasta ahora en la historia de la Unión Europea. ¿Estaría a favor de nuevas emisiones futuras de deuda común?

R: Déjame decir que Italia es desgraciadamente el mayor beneficiario porque según el algoritmo que se estableció, al ser el que salió peor parado de la pandemia, en consecuencia, fue el que más recursos tuvo. Luego los eurobonos, así llamados, son un invento, una iniciativa del centro-derecha italiano. Giulio Tremonti, entonces ministro del gobierno Berlusconi, ahora miembro de Fratelli d'Italia, fue el primero en hablar en Europa de una deuda común: así que está rompiendo una puerta abierta con nosotros en este sentido.

P: El partido Fidesz de Viktor Orbán se acerca a sus posiciones en muchas cuestiones, pero no en la guerra de Ucrania. ¿Podría unirse a los Conservadores y Reformistas Europeos tras las elecciones?

R: Antes, déjame decirte que el Gobierno de Viktor Orbán votó con los otros 26 Estados europeos todos los paquetes de ayuda al pueblo ucraniano, tanto económica como militar, desde el primero hasta el último.

ARCHIVO - El primer ministro de Hungría, Viktor Orban y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, el miércoles 17 de abril de 2024. Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

P: Pero frenándolos...

R: También los frenó porque trataba de hacer valer su propio derecho: el de no ser discriminado políticamente, como ha sucedido en los últimos años bajo la apariencia del Estado de Derecho, hasta el punto de que la última entrega de ayudas se desbloqueó gracias a que se puso negro sobre blanco que el artículo siete, el Estado de Derecho, no se utilizaba como un palo ideológico que había que dar a un Gobierno por el mero hecho de ser de un color político distinto al socialista.

P: ¿Quedaría totalmente descartada la entrada de Fratelli d'Italia en el Partido Popular Europeo?

R: Sí, lo descarto totalmente. Somos ECR, hemos invertido mucho en esta familia política, en esta tradición política, y la defendemos con uñas y dientes.