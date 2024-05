Spotify ha lanzado una campaña para animar a los usuarios a votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

La campaña 'Juega tu papel, Europa' enviará a todos los usuarios gratuitos y prémium mayores de 18 años una notificación para recordarles el ciclo electoral de los comicios europeos. Los ciudadanos comunitarios votarán a los candidatos para ocupar uno de los espacios del próximo Parlamento Europeo en las elecciones que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de este año.

Los comicios de la UE han experimentado recientemente un repunte en la participación electoral tras 40 años de tendencia a la baja, pero el voto de los jóvenes sigue estando comparativamente muy poco representado.

Los países europeos han tomado medidas para tratar de que aumente el voto juvenil. Bélgica y Alemania han rebajado la edad de voto a 16 años, al igual que Malta y Austria. Grecia también redujo su edad de voto a 17 años antes de las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

Ahora, Spotify se suma a esta iniciativa recordando y animando a los usuarios europeos a votar en las elecciones. La aplicación musical también ha lanzado una lista de reproducción de canciones llena de obras de artistas europeos, además de proporcionar enlaces al sitio web de la UE en sus mensajes.

No es la primera vez que Spotify lleva a cabo una acción de este tipo en una campaña electoral. La empresa sueca lanzó recientemente una notificación similar para las elecciones locales del Reino Unido y para las elecciones en Suecia, Países Bajos y Estados Unidos.

En junio, unos 365 millones de personas podrán votar en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cómo influirán las redes sociales en los próximos cinco años de política comunitaria?

El factor de las redes sociales

Como plataforma de música, Spotify puede llevar a cabo su campaña sin preocuparse demasiado por la implicación política. Sin embargo, las principales plataformas de medios sociales han sido objeto de un mayor escrutinio desde la última ronda de elecciones en 2019.

Así, TikTok ha sido la plataforma de medios sociales de más rápido crecimiento en Europa en los últimos cinco años. El aumento de la participación juvenil en las últimas elecciones fue visto, en gran parte, como el resultado de las campañas parlamentarias a través de plataformas como Snapchat. Así que TikTok, que tiene una gran audiencia en la denominada 'Generación Z', podría jugar un papel importante en las próximas elecciones.

La eurodiputada Roberta Metsola ha publicado vídeos en la aplicación, en un intento de atraer la atención de los jóvenes votantes. Cuatro países permiten votar a sus ciudadanos a partir de los 16 años de edad. Otra nación ha fijado en 17 años, la edad mínima para votar.

"Lo que no quiero es que esos jóvenes se informen a través de la propaganda o de fuentes de desinformación. Así que, dijimos: vamos a entrar ahí, vamos a hacer llegar nuestro mensaje y, con suerte, una vez que esos chicos se desplacen por la página, encontrarán algo que les diga: ¡Ooh, me gusta esto, iré a votar!", señalaba Metsola.

Aunque Metsola no es la única que utiliza la plataforma, su uso es notable, ya que se produce un año después de que se prohibiera TikTok en los dispositivos de trabajo de los empleados del Parlamento Europeo.

TikTok ha estado en el foco de la preocupación por la ciberseguridad de las redes sociales en Europa. Tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo "recomiendan encarecidamente" a los legisladores que eliminen la plataforma de sus dispositivos personales.

Sin embargo, muchos otros políticos de la izquierda europea comparten la opinión de Metsola sobre la lucha contra la desinformación. "Si realmente queremos dirigirnos a los más jóvenes, creo que no podemos volver a dejar que los partidos de extrema derecha estén en TikTok mientras nosotros decimos, con una especie de arrogancia, que no me gusta TikTok", señaló a Euronews Tilly Metz, eurodiputada luxemburguesa de Los Verdes, en un debate electoral.

TikTok, Meta y X han sido contratadas por la Comisión Europea para poner a prueba sus directrices electorales sobre desinformación.

La Ley de Servicios Digitales de la UE establece directrices para que las plataformas de medios sociales con grandes bases de usuarios comprendan su papel y sus responsabilidades en un ciclo electoral. El mes pasado se invitó a participar en un taller a plataformas con más de 45 millones de usuarios. TikTok y Meta ya han creado centros electorales para combatir la desinformación.