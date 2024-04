Cómo la iniciativa 'Changemakers' está consiguiendo que la Generación Z participe en las elecciones al Parlamento Europeo de este año.

¿Cómo conseguir que la generación más joven se anime a votar? Este es el reto al que se enfrenta una iniciativa de cara a las elecciones europeas de este año.

'Changemakers' es una amplia iniciativa de la 'European University College Association' (EucA) que lleva a cabo programas para implicar a los jóvenes votantes de todo el continente. Su último programa, 'Gen Z Votes', se desarrolla en cuatro actos en cuatro países diferentes y pone a los participantes en el asiento del conductor para impulsar la elaboración de políticas y las campañas de información en torno a las elecciones.

En los actos celebrados en Coimbra (Portugal), Catania (Italia), Tesalónica (Grecia) y Dubrovnik (Croacia), 240 participantes de 15 países aportarán ideas, filmarán y editarán atractivos contenidos de vídeo destinados a despertar el interés de otros jóvenes votantes para exigir cambios. "Estos vídeos pretenden mostrar el poder del voto joven, el cómo y el porqué de las diferentes formas de participación cívica en las elecciones nacionales y europeas, y el impacto de las políticas de la UE en la vida cotidiana", explica a 'Euronews' un portavoz de la EucA.

El principal objetivo de la EucA es animar a los votantes más jóvenes para que crean en el poder que tienen como ciudadanos democráticos de la UE, y lo pongan en práctica cuando lleguen las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio. "La manera de conseguirlo era hablar a los jóvenes utilizando "su lenguaje" y haciéndoles comprender que pueden comprometerse con la política simplemente estando en su zona de confort: las redes sociales", explica la EucA.

Aumentar el voto joven

Desde las primeras elecciones al PE en 1979, la participación electoral ha ido en declive. Esta tendencia se invirtió por primera vez en 2019, para la última serie de elecciones con una participación del 50,6%, ocho puntos porcentuales (pp) más que en 2014.

Parte de la razón de la tendencia al alza en la participación electoral se atribuyó a un voto joven comprometido. Los votos de los menores de 25 años aumentaron 14 puntos porcentuales ese año. Desde las últimas elecciones, Bélgica y Alemania hanrebajado la edad de voto a 16 años, uniéndose así a Malta y Austria. Grecia también redujo su edad de voto a 17 años antes de las últimas elecciones al PE.

"Los jóvenes europeos creen firmemente en valores de la UE como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho, por lo que sus principales preocupaciones están sin duda relacionadas con su protección. Las cuestiones relacionadas con la justicia social, la igualdad racial y la discriminación sistémica han cobrado gran fuerza entre los jóvenes adultos", afirma la EucA. Poder opinar sobre cuestiones importantes para los votantes jóvenes -como la diversidad, el cambio climático y la salud mental- ha atraído a un nuevo número de votantes menores de 25 años".

A pesar de la creciente participación de los jóvenes, el Eurobarómetro 2023 predice que el 21% de los europeos de entre 18 y 25 años no acudirá a votar en las próximas elecciones.

'Hackathones' y marketing de guerrilla

Los actos organizados por 'Gen Z Votes' pretenden paliar esta discrepancia. Los cuatro eventos incluyen un taller de narración en vídeo, un 'hackathon', unas olimpiadas de vídeo y un taller sobre campañas de marketing de guerrilla.

Los tres primeros talleres ya han tenido lugar, y sólo queda por celebrar el taller de marketing de guerrilla en Dubrovnik a finales de este mes. Del 25 al 28 de abril, 90 jóvenes estudiantes acudirán a la ciudad croata para crear contenidos de vídeo destinados a fomentar el voto entre los jóvenes.

Los estudiantes aprenderán técnicas de marketing de guerrilla antes de salir a las calles de Dubrovnik para realizar sus vídeos y editarlos para publicarlos antes de las elecciones.

De los tres grupos anteriores, ya hay 350 vídeos en línea en las plataformas de medios sociales de EucA. Los contenidos dirigidos a los jóvenes por jóvenes tienen más probabilidades de enganchar, ya que sitúan los asuntos importantes en un contexto comprensible.

Según los resultados de la Encuesta de Juventud del Parlamento Europeo de 2021, los jóvenes de entre 16 y 30 años encuentran sus noticias en la misma medida en las redes sociales y en los sitios web de noticias (ambos con un 41%).

La EucA, que representa a más de 18.000 estudiantes de 17 países de la UE, descubrió que todavía existen algunos obstáculos importantes para el compromiso de los jóvenes: "En primer lugar, muchos jóvenes no saben lo suficiente sobre la Unión Europea y su funcionamiento. Consideran que la UE está alejada de su vida cotidiana y tienen una falta general de confianza en el sistema político, ya que se sienten infrarrepresentados."

"Además, es posible que los jóvenes no tengan acceso a información suficiente sobre el proceso de votación, los candidatos y las cuestiones políticas, lo que puede disuadirles de participar. Por último, los jóvenes tienen una sensación de desinterés o desconexión respecto a su posible influencia en los procesos de toma de decisiones políticas. Algunos pueden creer que su voto no cuenta o que no marcará la diferencia en el resultado de unas elecciones".

En una época en la que las redes sociales dominan la forma en que la gente recibe las noticias, la campaña 'Gen Z Votes' se centra en hacer frente a la desinformación capacitando a los jóvenes votantes para que participen ellos mismos en la creación de contenidos promocionales electorales, con el objetivo de convertir el voto juvenil en uno de los bloques demográficos más fuertes en las próximas elecciones al PE.