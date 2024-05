Por euronews

Los líderes de la zona del Mar Báltico reaccionaron con cautela este miércoles ante los informes de que Rusia podría modificar unilateralmente los límites de sus aguas territoriales en la zona.

PUBLICIDAD

En un borrador de propuesta divulgado por algunos medios rusos, el Ministerio de Defensa de Rusia sugiere modificar las coordenadas utilizadas para medir la franja de aguas territoriales frente a su costa continental y la de sus islas en el Mar Báltico.

No quedó claro de inmediato en el borrador si los cambios propuestos cambiarían la frontera o simplemente la aclararían.

Para Lituania es una simple provocación

Los líderes de Estonia, Letonia y Lituania reaccionaron con cautela.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de **Lituania,**Gabrielius Landsbergis,asegura que las acciones de Rusia son una provocación deliberada, selectiva y en escalada para intimidar a los países vecinos y sus sociedades.

Según el anexo de la resolución gubernamental, Rusia tiene la intención de revisar las zonas a lo largo del Istmo de Curlandia, el Cabo Tarán y el Istmo del Báltico en su frontera con Lituania.

Landsbergis calificó los planes de Rusia de operación híbrida para sembrar la incertidumbre sobre sus intenciones en el Mar Báltico.

También pidió a la OTAN que adopte una posición más dura en lo que respecta a los ataques híbridos y afirmó que la mejor respuesta sería apoyar a Ucrania.

¿Una operación psicológica?

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, dijo a los periodistas en la ciudad de Palanga que el derecho internacional no permite a Rusia cambiar unilateralmente las fronteras, pero también destacó que Rusia nunca ha tenido problemas para violar los acuerdos internacionales y utiliza a Ucrania como ejemplo.

Pevkur también afirmó que la gente debe tener cuidado con la información de Rusia, porque: "normalmente se trata de noticias falsas o de operación psicológicas deliberadas".

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds, dijo que las provocaciones rusas no son nada nuevo para los Estados bálticos. "La reacción es importante, pero no la reacción exagerada", afirmó: "Rusia nos está poniendo a pruebapara ver cómo reaccionamos ante esto. Y como ven, todos quieren saber qué haremos. No saltaremos al fuego. Cada vez que vean algo especialmente de los medios rusos, mi consejo Es muy simple: tenga cuidado porque normalmente se trata de noticias falsas o de operaciónes psicológicas) deliberadas".

Rusia niega la revisión de aguas territoriales

Mientras tanto, la agencia de noticias estatal rusa Interfax aseguró que se trata de una información falsa citó a una fuente diplomática-militar diciendo que la Federación Rusa no tiene planes de revisar sus aguas territoriales, zonas económicas y fronteras nacionales en el Mar Báltico.

Los tratados internacionales que definen fronteras sólo pueden modificarse mediante el consentimiento mutuo de los Estados, no de forma unilateral.

Cambiar las fronteras marítimas requiere una enorme cantidad de trabajo y negociaciones que normalmente llevan varios o incluso decenios y la participación de equipos de negociación.