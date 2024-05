Por Euronews

¿Se meterá Europa en una "pelea de patio" con los "mafiosos" de Minsk y Moscú? El escritor, activista y exiliado político Sasha Filipenko habla con 'Euronews' sobre las esperanzas y temores de los bielorrusos, las sanciones a su país y el hartazgo de los europeos ante las guerras extranjeras.

En la noche del 9 al 10 de agosto de 2020, miles de bielorrusos salieron a las calles de Minsk y otras ciudades para protestar contra los resultados anunciados de las elecciones presidenciales.

La victoria de Alexander Lukashenko había sido amañada según activistas prodemocráticos. Durante muchas semanas, el movimiento pacífico de protesta bielorruso fue cubierto por todos los medios de comunicación del mundo.

Sasha Filipenko, periodista, escritor, ganador de un premio literario y activista político bielorruso que vive en el exilio, ha hablado con 'Euronews' sobre estos años de resistencia, los miedos y esperanzas de la sociedad bielorrusa y la vida en y alrededor de una dictadura.

PREGUNTA: El movimiento de protesta en Bielorrusia fue brutalmente reprimido siete meses después, en los últimos tres años rara vez hemos visto a Bielorrusia en las noticias. ¿Cómo están las cosas en su país?

RESPUESTA: La gente que ostenta el poder en Bielorrusia sigue intentando acaparar hasta el último rincón de Bielorrusia. La represión, por desgracia, continúa. Todos los días hay registros, todos los días hay detenciones, vemos juicios todo el tiempo. Creo que eso sólo confirma que la protesta no ha cesado. Los bielorrusos no se han rendido y buscan nuevas formas de lucha y sabotaje.

Protestas en Bielorrusia. AP/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

P: Usted apoyó a Maria Kolesnikova, encarcelada en Bielorrusia desde el 12 de septiembre de 2020. Según su hermana y su padre, hace más de un año que no hay contacto con ella. ¿Sabe usted algo?

R: Por desgracia, no. No sólo no tenemos contacto con Maria, sino tampoco con otros presos políticos. Se trata de un gran número de personas de las que no sabemos nada. Es como si el régimen bielorruso estuviera poniendo a prueba la fortaleza de los corazones y las almas de los europeos, que desde luego no pueden tolerar que se trate a la gente de esa manera.

Presos políticos en Bielorrusia. Ramil Nasibulin/BelTA

P: ¿Las sanciones no funcionan?

R: Es un tema muy complejo, a menudo lo discuto en discursos o cuando me reúno con políticos europeos. Creo que tenemos ideas muy diferentes sobre el propósito de las sanciones. Las sanciones que ahora se dirigen contra Rusia permitirían a Putin mantener la guerra otros 100 años. Vemos que Rusia produce cuatro veces más proyectiles que Europa.

Es una cursilada dar 12 puntos en Eurovisión y, a pesar de las sanciones, enviamos una enorme cantidad de dinero a Rusia. Los países europeos siguen comprando recursos energéticos, comprando oro, comprando carbón de las mismas que antes compraban a Rusia, sólo que ahora ese carbón pasa por Kazajstán y Estonia. En este sentido, creo que algunas sanciones están funcionando, pero parecen bastante cómicas.

Activistas políticos en Bielorrusia. Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

R: Svetlana Tijanóvskaya, que dirigió el Consejo de Coordinación para superar la crisis política en Bielorrusia, fue recibida por destacados líderes europeos y por el presidente de Estados Unidos. Ahora la vemos con menos frecuencia, participaba en foros europeos e internacionales. En su opinión, ¿es coherente la postura de Bruselas sobre Tikhanouskaya y sobre la oposición de Bielorrusia?

R: Creo que sí. Y me parece que ahora ya está actuando de otra manera. Aparte de que Svetlana Tijanóvskaya llama a prestar atención a lo que ocurre dentro del país, intenta ayudar a un gran número de bielorrusos, que ahora están en Europa.

Parece una líder de la oposición que ayuda a millones de bielorrusos que se han encontrado en Europa y tienen problemas con los documentos, a todos los que se han quedado sin papeles les ayuda. Por supuesto, ahora hay menos interés en Bielorrusia, pero vemos que el interés se va incluso de Ucrania.

El interés funciona como con las series de 'Netflix': la gente en Europa se interesa mucho por las protestas en Bielorrusia, luego por la guerra en Ucrania, luego cuando ocurre el conflicto en Oriente Medio y todo el mundo cambia de interés. Es como si nos cansáramos de los conflictos que no se resuelven y nos involucráramos en nuevos conflictos, como si fueran películas de acción.

En Bielorrusia nos sentimos un poco olvidados, sentimos que ya nos han dado como trofeo a Moscú: si el Kremlin pierde en esta guerra, se llevarán a Bielorrusia como trofeo, si Moscú gana, se llevarán a Bielorrusia como trofeo también. Y sentimos que es bastante difícil para nosotros luchar no sólo con nuestra propia dictadura, sino también con una dictadura enorme que apoya la nuestra.

Alexander Lukashenko y Vladímir Putin. Mikhail Metzel/Sputnik

P: A Lukashenko se le solía llamar "el último dictador europeo". El presidente ruso le visitó el otro día y Lukashenko estuvo en Moscú el 9 de mayo. Recientemente se anunció que ambos países realizarán ejercicios con armas nucleares tácticas. ¿Qué quieren mostrar al mundo, a Europa?

R: En Bielorrusia, ninguno de nosotros considera a Lukashenko presidente. Le consideramos un hombre que ostenta el poder, se llame como se llame. Hemos visto su farsa de investidura, cuando se inviste a sí mismo en secreto. Creo que esta gente sigue asustando a Europa porque piensan como mafiosos y se comportan como mafiosos.

Me parece que Lukashenko y Putin están listos para una pelea de patio y están poniendo a prueba lo preparada que está Europa para esta pelea. Creo que quieren demostrar que pueden hacer cualquier cosa.

A diferencia de muchos europeos que todavía creen que el conflicto en Ucrania puede resolverse diplomáticamente, ellos quieren demostrar que no van a rendirse. Y en general están en una situación en la que no pueden rendirse. Están en guerra no sólo con los bielorrusos, no sólo entre rusos dentro de su país, no sólo con la gente de Ucrania, están en guerra con el futuro. Son las personas que intentan convertir tanto a Rusia como a Bielorrusia en el pasado, y en este sentido demuestran que no tienen dónde retirarse.

P: Según la Constitución, las elecciones en Bielorrusia se celebran cada 5 años. Esto significa que el año que viene habrá elecciones. ¿Cómo podrían desarrollarse los acontecimientos?

R: Creo que es bastante difícil hacer predicciones. Yo estuve en las protestas de 2010: éramos sólo 50.000 personas y era imposible imaginar que en 2020 millones de bielorrusos saldrían a las calles. Por eso ahora me resulta difícil imaginar que habrá protestas masivas en Bielorrusia como las que hubo en 2020. Desde luego, no podemos imaginar unas elecciones justas en Bielorrusia, porque las personas que celebrarán estas elecciones ostentan el poder desde hace cinco años.

Nuestro futuro depende en gran medida de lo que ocurra en la guerra entre Rusia y Ucrania, y de cómo Europa trate a Bielorrusia. A menudo hablan de "europeos" y "bielorrusos". Pero nosotros decimos siempre: "También somos europeos, estamos aquí, no somos una nación aparte en algún lugar muy lejano, formamos parte de la familia europea". Y me parece que si Europa fuera más fuerte a la hora de defender y enviar una señal muy clara de que Bielorrusia forma parte de la familia europea, sin duda nos ayudaría.

Militares bielorrusos. BEL/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

P: En 2021 usted escribió una carta abierta al presidente de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo y el Campeonato Mundial se celebró sólo en Letonia, no en Bielorrusia. También se dirigió al presidente de la Cruz Roja Internacional porque la ONG se negaba a visitar a los presos de las cárceles bielorrusas. Al mismo tiempo, es usted un escritor de éxito. ¿Se siente más escritor o activista político?

R: Con el telón de fondo de lo que ocurrió en Bielorrusia en 2020, con el telón de fondo de la guerra que comenzó en Ucrania, tienes que entender qué te concierne y como escritor te enfrentas al del poder de la literatura, de lo que puedes hacer en tu libro.

Puedes escribir para hablar de Bielorrusia todos los días en las principales publicaciones europeas, para que Bielorrusia no caiga en el olvido. Estos textos, mis cartas abiertas, aparecieron en relación a la indignación que sentí, por ejemplo, cuando el presidente de la Federación de Hockey dijo que Bielorrusia debía organizar el Campeonato Mundial de Hockey porque, de todos modos, nada cambiaría.

En este sentido te sientes escritor, por supuesto, pero a veces te das cuenta de que es más importante prestar atención a lo que está ocurriendo ahora en tu país. En Bielorrusia, por desgracia, no tenemos muchas voces fuertes, así que si tienes la oportunidad de alzar la voz, creo que es mi deber hacerlo.

Manifestación en Bielorrusia. Francisco Seco/Copyright 2020 The AP.All rights reserved

P: ¿Se publican sus libros en Bielorrusia? ¿Existe para los bielorrusos como escritor?

R: La situación es bastante surrealista. Las representaciones de mis obras de teatro están prohibidas. Se ha abierto una causa penal contra mí, pero aún no sé en virtud de qué artículo. A veces hay libros en las librerías, pero no están en las estanterías. Es decir, hay que preguntar al vendedor si hay libros de Filipenko y él, como un traficante de drogas, dice:"Sí, venga conmigo, le daré un libro".

Por desgracia, ahora se escucha cada vez menos a los escritores, porque si lees nuestros libros con atención, te darás cuenta de que ya en 2010 y 2014 escribimos que esta guerra ocurriría.

A los escritores se les suele llamar "alarmistas". Me parece que no es tanto que los escritores necesiten consejos, sino que la sociedad debería escuchar a veces a los escritores.

Hace poco estuve hablando en Berlín, y mi discurso se retrasó 40 minutos porque se dirigían a mí conocidos políticos alemanes. Y entonces dije que creo que este mundo sería un poco mejor y espero que sea mejor cuando los políticos hablen después de los escritores, y no al revés.