Nigel Farage, activista populista pro-Brexit y antiinmigración, ha vuelto a la primera línea de la política británica anunciando que tomará el mando del partido de derecha Reform U.K. y se postulará para el Parlamento británico.

El anuncio, un dolor de cabeza para el primer ministro Rishi Sunak, se produjo pocos días después de que Farage dijera que no sería un candidato porque era más importante apoyar a su aliado Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre.

Si bien Farage tiene algunas posibilidades de derrotar al actual conservador de Clacton y ser elegido el 4 de julio, reconoció que su objetivo más amplio es liderar la oposición "real" a un gobierno del Partido Laborista si el gobernante Partido Conservador pierde, como muchos esperan. El político afirmó que quería liderar una "revuelta política... darle la espalda al status quo político".

Repetir la presión política populista que impulsó el Brexit

Su objetivo es repetir la presión política populista que impulsó y luego ganó un referéndum de 2016 en sacar al Reino Unido de la Unión Europea. "No puedo darle la espalda a esos millones de personas que me siguieron y creyeron en mí", dijo Farage. "He cambiado de opinión porque no puedo decepcionar a millones de personas".

En un discurso de anuncio optimista, Farage, quien fue miembro del Parlamento Europeo durante más de 20 años hasta el Brexit, se apegó a su guión familiar de denunciar a los políticos de carrera, las elites desconectadas y la inmigración masiva. El político de 60 años también dijo que asumirá el cargo de líder del Reform, sucesor del Partido Brexit. Ese papel se ha desempeñado desde que Richard Tice fundó Reform, con Farage como presidente honorario y figura carismática.

El 4 de julio, unas elecciones clave

Los conservadores de centroderecha, que han estado en el poder durante 14 años, están luchando contra una sensación generalizada de que los votantes quieren un cambio. El 4 de julio, los votantes de todo el Reino Unido elegirán legisladores para cubrir los 650 escaños de la Cámara de los Comunes. El líder del partido que pueda lograr una mayoría en la Cámara de los Comunes, ya sea solo o en coalición, se convertirá en primer ministro.

El favorito es el líder del Partido Laborista Keir Starmer, quien prometió mantener las armas nucleares del Reino Unido mientras busca disipar las críticas de que su partido de centro izquierda es blando en defensa. Su campaña se centra en su afirmación de haber transformado el partido desde que reemplazó a Jeremy Corbyn, un viejo opositor de las armas nucleares y crítico de la OTAN, como líder laborista en 2020.

"Mi compromiso con la disuasión nuclear es absoluto", dijo Starmer el lunes durante una aparición de campaña en un museo militar en Bury, noroeste de Inglaterra. "Nadie que aspire a ser primer ministro expondría las circunstancias en las que se utilizaría. Eso sería irresponsable, pero es parte vital de nuestra defensa, así que por supuesto tendríamos que estar preparados para utilizarlo", dijo.

Gran Bretaña ha sido una potencia nuclear desde la década de 1950, y tanto el Gobierno laborista como el conservador han apoyado sistemáticamente las armas atómicas. Desde la década de 1990, la disuasión nuclear británica ha consistido en cuatro submarinos de la Royal Navy armados con misiles Trident.

Starmer explicó que un Gobierno laborista construiría los cuatro nuevos submarinos nucleares a los que los conservadores ya se han comprometido. También prometió que aumentaría el gasto en Defensa al 2,5% del PIB, aunque no ha fijado una fecha límite. Sunak dice que sus conservadores alcanzarán el objetivo para 2030.

El sistema electoral británico hace dificil que Reform pueda ganar multitud de escaños

El sistema electoral británico de mayoría absoluta (en el que gana el candidato con el mayor número de votos en cada zona) hace poco probable que Reform pueda ganar muchos escaños. Pero el partido podría contribuir a la derrota de los conservadores en algunas áreas. Farage ha dicho que está diseñando su estrategia basándose en el Partido Reformista de Canadá, que ayudó a llevar a los conservadores de ese país al borde de la aniquilación en las elecciones de 1993 antes de remodelar la política conservadora canadiense.

Los conservadores del Reino Unido, que van a la zaga en las encuestas, han centrado su campaña en apuntalar su voto dirigiéndose a los votantes de mayor edad y a los conservadores sociales, los grupos con mayor probabilidad de desertar hacia la reforma. Las promesas de campaña conservadoras incluyen un aumento de la pensión estatal y un plan para que todos los jóvenes de 18 años realicen un año de servicio civil o militar.

El Partido Conservador confirmó en un comunicado que "Farage sabe que la reforma no ganará ningún escaño, pero no parece importarle que un voto a favor de la reforma sólo ayude a los laboristas. Está haciendo exactamente lo que Keir Starmer quiere que haga".