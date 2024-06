Por Euronews

Al menos seis personas resultaron heridas y dos viviendas gravemente dañadas tras el impacto de varios proyectiles en una zona residencial de Járkov el lunes, según informaron las autoridades locales. Un hombre que había quedado atrapado bajo los escombros fue rescatado y trasladado a un hospital cercano.

Oksana Yarmak se encontraba en su domicilio en el momento del ataque. La ciudadana ucraniana residente en Járkov señalaba que esta era la segunda vez que la zona sufría un ataque aéreo de las tropas de Rusia.

"La explosión fue potente. Yo estaba en casa, en una habitación. Los residentes de Járkov siempre leemos las noticias cuando se produce un bombardeo. Leí: "Bomba aérea guiada" para el distrito de Saltivskyi. Me tapé los oídos y pensé que podría pasar de largo, pero no pasó. Cayó yeso, y se rompieron las ventanas y las puertas. No podía salir, trepar por la ventana, porque los vecinos venían gritando que se había producido un incendio. Pensé que mi casa estaba ardiendo", declaraba Oksana Yarmak.

El gobernador regional de Járkov, Oleh Syniehubov, confirmó el lunes que se habían producido heridos y graves daños en edificios y vehículos, tras el bombardeo registrado en el distrito de Kyivskyi.