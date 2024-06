Por Euronews con AP

El Ejército de Israel anunció el domingo que suspendería los combates durante el día a lo largo de una ruta en el sur de Gaza en una "pausa táctica" pensada para desatascar las entregas de ayuda humanitaria para los palestinos, en un plan militar que Netanyahu ha tachado sin embargo de "inaceptable"

PUBLICIDAD

La "pausa táctica", que se aplica sobre un tramo de unos 12 kilómetros de carretera en la zona de Rafah, está muy lejos de suponer un alto el fuego completo en la Franja de Gaza, como pide la comunidad internacional, incluido el principal aliado de Israel, Estados Unidos. Pero podría ayudar a abordar las abrumadoras necesidades de los palestinos en medio de una grave crisis humanitaria, que se ha agravado en las últimas semanas con la incursión de Israel en Rafah.

El Ejército israelí dijo que la pausa diaria comenzaría a las 8:00 de la mañana, duraría hasta las 19 horas y continuaría hasta nuevo aviso. Su objetivo es permitir que los camiones de ayuda lleguen al cercano cruce de Kerem Shalom, controlado por Israel, el principal punto de entrada, y viajen de forma segura a la autopista Salah a-Din, una carretera principal que atraviesa de norte a sur, dijo el Ejército. El cruce ha experimentado un cuello de botella desde que las tropas terrestres israelíes entraron en Rafah a principios de mayo.

COGAT, el organismo militar israelí que supervisa la distribución de ayuda en Gaza, dijo que la ruta aumentaría el flujo de ayuda a otras partes de Gaza, incluyendo Jan Yunis, la zona costera de Muwasi y el centro de Gaza. El norte de Gaza, muy afectado, uno de los primeros objetivos de la guerra, recibe mercancías que llegan desde el norte.

El Ejército dijo que la pausa, que comienza cuando los musulmanes comienzan a celebrar la festividad de Eid Al-Adha, se produjo después de conversaciones con las Naciones Unidas y otras agencias de ayuda. Un portavoz de la ONU, Jens Laerke, dijo a la agencia AP que el anuncio de Israel era bienvenido pero que "no se ha enviado ayuda desde Kerem Shalom hoy", sin dar detalles. Laerke dijo que la ONU espera que Israel tome más medidas concretas, incluidas operaciones más fluidas en puestos de control y entrada regular de combustible.

Netanyahu tacha el plan del Ejército de "inaceptable", aunque no lo cancela

Israel y Hamás están sopesando la última propuesta de alto el fuego, impulsada por el presidente estadounidense, Joe Biden, para detener los combates y liberar a los rehenes retenidos por el grupo islamista. Si bien Biden describió la propuesta como israelí, el país hebreo no la ha aceptado plenamente, mientras que Hamás ha exigido cambios que parecen inaceptables para Israel.

Con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometiendo seguir adelante con la guerra y muchos miembros de su Gobierno de extrema derecha oponiéndose a la propuesta de alto el fuego, la noticia de la pausa del Ejército desencadenó una tormenta política de baja intensidad.

Una fuente israelí citó a Netanyahu diciendo que el plan era "inaceptable para él" cuando recibió la noticia. La misma fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a tratar el tema con los medios, dijo que Netanyahu recibió garantías de que "no hay cambios" en la política militar y que "los combates en Rafah continúan según lo planeado". Más tarde, las cadenas de televisión israelíes citaron a Netanyahu criticando a los militares: "Tenemos un país con un Ejército, no un Ejército con un país".

Pero ni Netanyahu ni el Ejército cancelaron el nuevo acuerdo. Si bien las fuerzas armadas insistieron en que "no hay cese de los combates" en el sur de Gaza, también señalaron que la nueva ruta estaría abierta durante el día "exclusivamente para el transporte de ayuda humanitaria".

Mientras tanto, las operaciones militares han continuado. Nueve personas, entre ellas cinco niños, murieron el domingo cuando una casa fue alcanzada por un ataque israelí en Bureji,

en el centro de Gaza, según periodistas de AP que contaron los cadáveres en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah. Un hombre lloró sobre el pequeño bulto envuelto en una sábana que llevaba en brazos. Dos de los niños estaban jugando en la calle.

"¿Qué te hizo esta chica, Netanyahu? ¿No está esto prohibido para ti?" gritó una mujer, sosteniendo a un niño muerto. El Ejército de Israel no respondió a las preguntas sobre el ataque.